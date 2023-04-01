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На "мерсе" в Царство небесное не въедешь

Александр Кочетков

политический аналитик

1 апреля 2023, 06:20
Сейчас, при президентстве Зеленского и в условиях агрессии России, УПЦ МП — фактический филиал российской имперской церкви в Украине, наконец начинает исчезать.
На 'мерсе' в Царство небесное не въедешь
На "мерсе" в Царство небесное не въедешь, говорит Кочетков / УНИАН

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре происходит то, что должно было завершиться еще 30 лет назад, сразу после обретения независимости. Параллельно с созданием украинской армии, украинской банковской системы и другими институтами, без которых не может существовать полноценное государство.

Этот процесс не то чтобы начал, но поддержал президент Кравчук, и появилась непризнанная УПЦ КП. Но на следующий необходимый шаг — решительное прекращение деятельности Московского патриархата в Украине — Кравчук не решился. Опухоль осталась.

Президента Кучму как директора больше интересовали процессы материальные, чем мистические. Поэтому российское телевидение с первой кнопки в Украине убрали, а вот церковь оставили.

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Президент Ющенко собирался завершить то, что начал Кравчук. Собирался-собирался, собирался-собирался... А тут и президентский срок завершился — "моя нация меня не поняла", все такое. Кстати, именно при Ющенко УПЦ МП чувствовала себя свободно и сытно, храмы строила, паству увеличивала.

Президент Янукович был откровенно сориентирован на Московский патриархат, но считал, что не царь для церкви, а церковь для царя. То есть, в Украине священнослужители должны обслуживать интересы Януковича, а не патриарха Кирилла. Соответственно, с объединением украинских церквей под Москвой не спешил. Хотя именно этим все и закончилось бы, если бы не Майдан.

Президент Порошенко сделал тот же решительный шаг по созданию Украинской православной церкви, без которой действительно украинского государства быть не может. Но он слишком проникался собственным пиаром и пытался подгадать с томосом под выборы. Выборы проиграл, поэтому тему веры с собственного предвыборного плаката не завершил.

И вот сейчас, при президентстве Зеленского и в условиях агрессии России, УПЦ МП — фактический филиал российской имперской церкви в Украине, наконец начинает исчезать. Испаряться, как роса на солнце — все согласно нашему гимну. Потому что на это есть запрос подавляющей части нашего общества.

Киево-Печерская лавра - одна из важнейших православных святынь. Даже большевики не рискнули ее разрушить. Если УПЦ МП выжать из Лавры, она лишится духовных корней. И начнется ее естественный упадок.

ПЦУ продолжит присматривать за пещерами, в этом смысле ничего не изменится. Часть церковников из УПЦ перейдет в ПЦУ, и это уже происходит. Часть (увы, маленькая) разъедется по монастырям в глухих карпатских лесах, где будут молиться об искуплении грехов и спасении собственной души. Именно в этом, а не в обслуживании зажиточной паствы в столичных церквях, заключается истинное служение Богу. На "мерсе" в Царство небесное не въедешь.

Живое — к живым, мертвое - к мертвым. И упрекать священников из УПЦ некому. Ибо они очень часто повторяли одну из православных догм: "Любая власть - от Бога. И все испытания в нашей жизни — тоже от Бога".

Церковь не тождественна вере. Вера - это о душе. Церковь - о политике и деньгах. Давайте не будем забывать об этом. А верная паства московской церкви потихоньку успокоится. Они же как-то пережили, что недоимперия не взяла Киев за три дня.

Источник

УПЦ МП Александр Кочетков Киево-Печерская лавра
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