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На кой черт Путин начал безумную войну против Украины

Игорь Эйдман
17 января 2024, 06:10
Путинская Россия не просто культивирует свою отсталось и невежество, но и пытается силой навязать всё это соседям.
На кой черт Путин начал безумную войну против Украины
Путин / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Национальная идея.

Западные политики и эксперты долго гадали - на кой черт Путин начал безумную войну против Украины. Российские власти петляли, называли множество противоречащих друг другу причин и путались в показаниях. И вот, наконец-то губернатор Беглов выдал эту страшную военную тайну: "Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем".

Поняли? Они воюют не просто так, а за свои ценности, то есть за правильные туалеты. Российские солдаты, наверное, теперь будут кричать, идя в атаку: "За Родину! За наш сортир!".

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Если серьёзно, губернатор правду говорит. Русский сортир - особый, именно он свидетельствует о культурной уникальности этой страны. Музыка, живопись, литература, балет в России взошли на европейских дрожжах. А вот сортир - свой, национальный, аналогов не имеет.

По данным Росстата около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами. Вот она последняя скрепа, главная национальная ценность. Почти четверть населения облегчается в дощатых сортирах, сидя орлом над выгребной ямой. Как тебе такое, Илон Маск? Небось от зависти трясёшься.

Путинская Россия не просто культивирует свою отсталось и невежество, но и пытается силой навязать всё это соседям: "Сами не ср-м в комфорте и другим не дадим". Это и есть их великая национальная идея.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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