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На каком направлении сконцентрировались войска РФ

Александр Коваленко
25 апреля 2024, 06:10
Плацдарм расширяется. Какими силами и, какой ценой? У свободы цены нет, есть только память.
На каком направлении сконцентрировались войска РФ
Война в Украине / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Крынки…

Давно ничего не говорилось про Крынки, хотя, это именно та локация, которая как нельзя лучше демонстрирует то, на что способны РОВ при наличие доминирующей компоненты, но в условиях противодействия не стандартных решений со стороны противника.

Итак. Год. Даже больше года как на левом берегу начался процесс расширения плацдарма СОУ по рядку локаций. И в то время как в основном в информационном пространстве упоминались Крынки, стоило бы отдать честь позициям в районе моста, Белогрудово и не только.

видео дня

Но, вернёмся к Крынкам.

В настоящее время РОВ сконцентрировали на этом направлении исключительно подразделения привыкшие выпрыгивать из движущегося в воздушном пространстве транспорта с возгласом "Гойда!", а именно 337 и 338 ДШП 104 ДШД ВДВ. Похоже, точно так же как с Ивановским под Бахмутом, десантура пытается на себя перетянуть главную роль в решении проблематики левобережного села, дабы показать насколько хороши бескрылые "летуны" вне общего командования.

Отдельно хочу отметить, что левобережная Херсонщина это зона ответственности самой многочисленной группы войск РО в зоне БД – "Днепр".

ГВ "Днепр" по состоянию на сегодня представляет собой:

Личный состав –130 тыс;

Танки – около 700;

ББМ – около 2 000;

Ствольная артиллерия – около 1 100;

РСЗО – 250.

И весь этот потенциал так и не смог взять под свой контроль Крынки, который, вроде как, по заявлениям путина, шойгу с отсылкой на сидящего на трёх стульях теплинского, был под "контролем" РОВ ещё 20 февраля!

За прошедший месяц СОУ не только смогли удержать плацдарм, но и расширить его. Хотя, именно после этих заявлений у Крынок вдруг, почему-то, появились подразделения 81-го САП.

Но, что до расширения, то, например, в середине февраля СОУ расширили плацдарм от частной застройки, до музея Остапа Вишни. К концу марта, титаническими усилиями в максимально неблагоприятных условиях, наши подразделения вышли западнее музея к теплицам.

Плацдарм расширяется. Какими силами и, какой ценой? У свободы цены нет, есть только память и почтение тем, кто её заплатил. На века. А тем, кто уклонился – проклятье на весь его род до седьмого колена.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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