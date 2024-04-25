На каком направлении сконцентрировались войска РФ

Плацдарм расширяется. Какими силами и, какой ценой? У свободы цены нет, есть только память.

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Крынки…

Давно ничего не говорилось про Крынки, хотя, это именно та локация, которая как нельзя лучше демонстрирует то, на что способны РОВ при наличие доминирующей компоненты, но в условиях противодействия не стандартных решений со стороны противника.

Итак. Год. Даже больше года как на левом берегу начался процесс расширения плацдарма СОУ по рядку локаций. И в то время как в основном в информационном пространстве упоминались Крынки, стоило бы отдать честь позициям в районе моста, Белогрудово и не только.

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Но, вернёмся к Крынкам.

В настоящее время РОВ сконцентрировали на этом направлении исключительно подразделения привыкшие выпрыгивать из движущегося в воздушном пространстве транспорта с возгласом "Гойда!", а именно 337 и 338 ДШП 104 ДШД ВДВ. Похоже, точно так же как с Ивановским под Бахмутом, десантура пытается на себя перетянуть главную роль в решении проблематики левобережного села, дабы показать насколько хороши бескрылые "летуны" вне общего командования.

Отдельно хочу отметить, что левобережная Херсонщина это зона ответственности самой многочисленной группы войск РО в зоне БД – "Днепр".

ГВ "Днепр" по состоянию на сегодня представляет собой:

Личный состав –130 тыс;

Танки – около 700;

ББМ – около 2 000;

Ствольная артиллерия – около 1 100;

РСЗО – 250.

И весь этот потенциал так и не смог взять под свой контроль Крынки, который, вроде как, по заявлениям путина, шойгу с отсылкой на сидящего на трёх стульях теплинского, был под "контролем" РОВ ещё 20 февраля!

За прошедший месяц СОУ не только смогли удержать плацдарм, но и расширить его. Хотя, именно после этих заявлений у Крынок вдруг, почему-то, появились подразделения 81-го САП.

Но, что до расширения, то, например, в середине февраля СОУ расширили плацдарм от частной застройки, до музея Остапа Вишни. К концу марта, титаническими усилиями в максимально неблагоприятных условиях, наши подразделения вышли западнее музея к теплицам.

Плацдарм расширяется. Какими силами и, какой ценой? У свободы цены нет, есть только память и почтение тем, кто её заплатил. На века. А тем, кто уклонился – проклятье на весь его род до седьмого колена.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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