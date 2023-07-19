На фронте установилось динамическое равновесие: что это значит

Время для перелома ситуации еще есть - примерно до конца августа.

https://opinions.glavred.info/na-fronte-ustanovilos-dinamicheskoe-ravnovesie-chto-eto-znachit-10486657.html Ссылка скопирована

"Средний вариант" почти гарантированно приводит к очередному раунду переговоров с недоимперией / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, Офис прзидента

Можно констатировать, что на фронте установилось динамическое равновесие. Именно динамическое, потому что есть как наступательные, так и оборонительные действия с обеих сторон. Наши давят и наступают на юге и под Бахмутом, враг, собрав немалые силы, пытается контратаковать под Сватовым и Кременной.

Ни одной из сторон не удалось прорвать оборону противника, перманентная смена позиций происходит в основном в "серой зоне". Продолжаются выдвижения ДРГ, артиллерийские дуэли, разрушение логистики (здесь мы кое-где в плюсе), обоюдные дроновые и авиационные удары.

видео дня

Недоимперия наладила производство примерно 100 ракет разных типов в месяц, где-то 80 она может одновременно запустить в сторону Украины. И именно такое количество ракет способно уничтожить наша ПРО, конечно, не 100 процентов, но те, что пройдут, не повлияют на обороноспособность Украины. Атаки "шахедами" имеют в основном не столько военный, сколько психологический эффект, то же самое касается и наших атак беспилотниками легитимной территории РФ.

Я не анализирую, почему сложилась именно такая ситуация и не прогнозирую, что именно может ее принципиально изменить. Я просто фиксирую имеющееся на сегодня положение вещей.

Отдельные яркие действия вроде удара по Крымскому мосту сокрушительно бьют по амбициям и призрачному русскому величию, но на ход фронтовых событий влияют мало. Хотя бы потому, что железнодорожная часть Крымского моста устояла, а автомобильную враг поремонтирует за месяц-два.

При этом время для перелома ситуации еще есть — примерно до конца августа. После этого силы по обе стороны фронта будут предельно истощены. И наиболее вероятным вариантом останется глухая оборона.

Это и есть тот самый "средний вариант", промежуточный между очень положительным и крайне отрицательным. Конечно, буду рад ошибаться, и враг все-таки не выдержит нашего давления, и его оборона упадет.

Но сейчас речь не об этом. Если кто-то помнит, то по моему предыдущему, еще до наступления, прогнозу было, что "средний вариант" почти гарантированно приводит к очередному раунду переговоров с недоимперией.

Лично мне не нравятся какие-либо переговоры с агрессором, если только они не о его выходе из наших оккупированных территорий и далее по плану, обнародованному нашими властями. Но реалии часто не совпадают с нашими желаниями. Значение имеет, что на переговоры настроена значительная часть наших союзников и партнеров.

Убежден, что первые лица в таких переговорах участвовать не будут. Но есть достаточно переговорщиков рангом ниже. Скорее всего, такие переговоры будут происходить с привлечением посредников. Более того, первый раунд переговоров вообще не имеет шансов на результат, потому что стороны заявят свои максимальные, невыполнимые требования.

А ведь обычно за первым раундом происходят и последующие.

Я к тому, что в ходе неспровоцированной агрессии, которую начала против нас недоимперия, может возникнуть пауза. И дальнейший ход войны целиком и полностью будет определяться тем, кто — мы или они — лучше использует такую паузу для перевооружения и подготовки войск.

Как раз в этой области у нас остается достаточно неиспользованных возможностей.

Война на истощение - не только о воле к победе. Она и о способности адаптироваться, и об умении учиться на ошибках.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ" Южное " и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник