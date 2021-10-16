На этой планете слишком много людей, и это проблема / Reuters

Проблемы изменения климата, загрязнения пластиком, окисления океанов, вымирания Большого Барьерного Рифа, таяния ледников, глобального потепления, выбросов СО2, Греты, Киотского протокола, Альберта Гора, "Северного Потока" и прочая и прочая - заключаются только в одном. Нас слишком много.

Нас слишком много.

На этой планете слишком много людей.

И в этом корень всех проблем.

Своей жизнедеятельностью мы выделяем слишком много энергии. Которая переходит в тепло. Которое нагревает планету.

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Наши отходы - это тоже энергия. Пластик - это ведь не просто пакет, это энергия, как законсервированная, так и уже выпущенная на свободу. Чтобы создать пластиковый пакет, мы потребляем топливо - и выделяем энергию. И чтобы уничтожить пластиковый пакет - сжечь или переработать - мы выделяем как энергию на его переработку, так и высвобождаем энергию, которую вложили в сам пластик. Бактерии в земле кушают пластик, пукают, строят глобальный парник.

Так происходит абсолютно со всем. Мы едем на работу - нам нужно добыть топливо, переработать, сжечь. Мы едим завтрак - нам нужно добыть калории, переработать, сжечь. Мы покупаем одежду - нам нужно добыть хлопок, переработать, сжечь. Выкинуть футболку на свалку - фактически тоже сжечь. Просто это медленное выделение энергии. Энергия-то никуда не девается. Сначала мы в виде солнечного света, удобрений, солярки для трактора, еды для хлопкороба, логистики, вкладываем её в хлопковую коробочку, потом трансформируем материю-энергию хлопковой коробочки в трикотажные волокна, потом выкидываем волокна на свалку, и там она, разлагаемая бактериями, снова высвобождается в пространство.

И никак иначе невозможно.

Что бы вы ни делали - учились, зарабатывали деньги, валяли дурака, пили пиво, путешествовали, прогуливали школу ради изменения климата, читали этот текст, да просто жили - вы выделяете энергию. В любом её виде. Такова физика нашего мира. И чем технологичнее цивилизация, тем большее количество энергии затрачивается и выделяется каждым индивидуумом. Столько энергии, сколько мы сейчас добываем и потребляем в час - с телевизором, автомобилем, самолетом, компьютером, чаем, пищей, одеждой - вот просто горами одежды - жителю тринадцатого века хватило бы, наверное, на год. У него было одно платье на десять лет. Похлебку он варил раз в сутки. Кипятить по пятнадцать раз чайник было в то время просто невозможно - пришлось бы дрова колоть с утра до ночи. Ездил он на лошади, в лучшем случае. А мясо ел по большим религиозным праздникам.

Читайте такжеНе плачьте из-за Северного потокаВы спросите меня, при чем здесь "Северный Поток". А при том. При том, что количество населения за последние сто лет увеличилось чуть не на порядок. В тысяча девятисотом нас было полтора миллиарда. В двухтысячном - шесть миллиардов. Сейчас - под восемь.

В семидесятых защитники лягушек решили, что атомные станции это зло и жуткая гадость, и начали борьбу с ними. К девяностым почти победили. К нулевым победили окончательно. В десятые победили уголь.

А в 2021, когда население Европы увеличилось в несколько раз, а питаться солнышком и какать бабочками Хомо Сапиенс почему-то не стал - вдруг выяснилось, что этому виду по-прежнему надо что-то жрать и чем-то себя согревать. Ветра достаточно на побережье, солнца достаточно в Испании - а в Германии, которая и запретила атомную и угольную энергетику полностью, оказывается, зимой и темно и холодно, и моря нет. Неожиданность какая.

Плюс Китай решил тоже отказаться от угля - что абсолютно правильно - и начал ускоренно переходить на газ.

И оказалось невероятное.

Газа, блин, на всех не хватает.

Ты смотри-ка.

Теперь, правда, ООН объявила, что атомная энергетика относится к зеленой энергетике, так как она совершенно безопасна и наносит экологии куда меньший, и, главное, точечный вред, чем тот же уголь, если не взрывается, а, стало быть, её надо развивать и сделать так, чтобы уже гарантированно избежать аварий, да только поздно уже. Газ 1900 долларов за куб, чего не было никогда. И Украина со своими проблемами, войной и оккупацией, для немецкого бюргера идет теперь просто в одно место. Своя рубашка ближе к телу. Зима приближается.

Так что за исключением украинской ГТС из этой схемы можно сказать офигенное спасибо защитникам лягушек в Баварии семидесятых.

Путин сидит и потирает ручки. Я бы на его месте теперь только и делал, что вкладывал бы миллиарды во всевозможных Грет.

Удивительно, как все связано в этом мире, правда?

Великобритания вышла из Евросоюза - и на заправках пропал бензин. Там сейчас реально очереди, как в СССР в восьмидесятых. Казалось бы, почему? А потому, что теперь заграница. А правила въезда для рабочих в заграницу совсем не такие, как не в заграницу. И в Британии нарисовался дефицит в сто тысяч (!) дальнобоев. Которые этот бензин и развозили. До свидания, поляки, вам здесь больше нет места.

Читайте такжеКому выгодна пандемия? Один ответ точно естьА тут еще случилась пандемия, движение вообще прекратилось, и два года все сидели на попе. За эти два года дальнобои, чтобы не сдохнуть с голоду - скотиняки такие, ты посмотри на них, а - переквалифицировались на другие категории, нашли себе другие ниши, машинки поменьше, доставки покороче - и когда ограничения сняли, выяснилось, что возвращаться на физически тяжелую работу чота уже никто особо и не хочет.

Швеция, кстати, на прошлой неделе уже окончательно сняла все ограничения. Которые там и так были рекомендательными лайт.

Это было отступление, если что. Возвращаясь к основной теме. Раньше земля вполне перерабатывала наше присутствие на ней. Наш тепловой след на планете был настолько невелик, что природа справлялась с ним без проблем. Теперь уже не может. Это случилось совсем недавно. Собственно, это случилось только сейчас. Вот только за последние несколько лет мы перешли ту черту, за которой мы гадим больше, чем планета может самоочистить.

Так вот. Есть только два решения этой проблемы. Первый - вернуться к способу жизни тринадцатого века.

Никакой нефти. Никаких самолетов. Никаких заводов. Никаких производств. Никаких железных дорог. К дядюшке в соседнюю деревню за сто пятьдесят километров вы будете ехать неделю. Питаться будете тем, что произведете сами. Ну, или обменяете на ярмарке по бартеру. Электричества не будет. Пластика, стекла, компьютеров, телефонов, мобильной связи, интернета - тоже. Передача информации только устная. Или на бумаге.

Не потому, что интернет и пять джи. А потому, что для производства каждого девайса нужно потратить просто чертову тучу энергии, а для подведения электричества в вашу розетку нужно потратить еще больше, перегородив реку или сожгя (сожжя? сожж.. а, черт) тонну угля.

Предельно простой рецепт, да?

Но. Как всегда есть это одно проклятое, чертово Но. К сожалению, этот способ не работает. Потому что прокормить и протопить экологически чистыми дровами можно было пятьсот миллионов человек - сколько жило на всей планете в тринадцатом веке. Но никак не восемь миллиардов. Мы просто вырубим все леса всей планеты за год - и дело с концом. И тогда тут реально будет уже полная необитаемая пустыня.

А кроме лесов мы сожрем всех зверей. Ну, агроферм же больше не будет. Коровки пукают, загрязняют атмосферу - что, кстати, истинная правда, агрохолдинги выделяют чертову тучу метана и СО2 - теленочки страдают, если мы пьем их молоко да и вообще есть убитое живое существо, фи, трупоеды.

Экосистемы будут нарушены и уничтожены полностью, пищевые цепочки разорваны вщент - вот тут-то нам и амба.

Но даже и не это проблема.

Проблема - что никто больше так жить не захочет.

В Америке я был всего два раза. И до конца своей жизни буду еще раза два, наверное. Во всяком случае, уж точно не каждый год. В этом плане я оставляю после себя очень небольшой тепловой след. Но Гретта говорит мне, что это именно я лишил её детства.

Дорогая Гретта. Я, может быть, и рад был бы потратить на эти два раза по два месяца на путешествие в каждую сторону на парусном катамаране, итого ровно год моей жизни, но, боюсь, у меня просто нет такой возможности. Вот наскрести три тысячи за пяток лет, чтобы показать семье Нью-Йорк, я, наверное, еще смогу. А вот катамаран - уже нет. Не потяну.

Я не потяну полгода на лошадях отсюда до Киева. Я не потяну на велосипеде на море. Я не потяну посты при лучине и на бересте. Не потяну дровяную печь и воду из колодца. И насморк при таком раскладе, я тоже уже не вытяну.

Читайте такжеХаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смертьНу, потому что вакцин тоже ведь не будет. Представляешь, какая неожиданность? Вакцина, на доставку которой необходимо полгода - это уже не вакцина. Она просто нафиг уже не нужна. Оспу и полиомиелит мы смогли победить только потому, что сумели построить паровозы, пароходы, железные дороги - и научились быстро доставлять лекарства.

Так что в твоем идеальном мире, моя дорогая, все бы уже померли от ковида.

Нам нужно топливо. Нам нужна энергия. Нам нужна нефть. Нам нужен газ. Нам нужен атом. Нам нужен пластик, металл, литий и углерод.

Мне нужен.

Я стараюсь жить максимально экологично, я сортирую мусор, я не жру в три горла, выбрасывая половину недоеденного, гора пластиковых пакетов дома раздражает меня до такой степени, что я ими практически не пользуюсь, у меня обычная сумка а-ля восьмидесятые, (снежинки их называют "шопперами", отрежьте мне уши кто-нибудь), я не летаю через океан туда-сюда, не сжигаю тонны керосины и у меня нет даже машины. При моем образе жизни мне пока достаточно велосипеда.

Но мне нужна будет машина. Одна на семью. Я мечтаю отвезти дочь к фьордам с палатками. Один раз за всю жизнь.

Мне нужна нефть. Мне нужны газ, пластик и гидроэлектростанции.

Хотя бы просто для того, чтобы писать этот текст.

Кстати, если совсем убрать пластик из нашей жизни - представьте, сколько деревьев придется вырубить, чтобы обеспечить экологичной упаковкой восемь миллиардов покупателей?

Проблема не в самом пластике, как таковом. Проблема в его переизбытке и нереализации отходов.

Так что, на самом деле, решение у нашей проблемы есть только одно. Сократить население Земли. Причем, не просто сократить, а миллиарда так на три-четыре, чтобы вернуться в тот уровень, когда планета будет способна перерабатывать наше дерьмо.

Грета, солнце мое. Скажи… Ты готова устроить самый кровавый геноцид в истории человечества?

Ядерная война вполне решила бы проблему, например. Готова попереубивать половину популяции?

Я вот как-то нет.

Жизни мимимишных белых плюшевых арктических мишек я ставлю все же ниже, чем жизни людей.

Хоть они и такие мудаки бывают порой.

Я сейчас про нормальных мудаков.

Которые не убивают других.

Читайте такжеКовид не закончится никогда: нужен ли Украине локдаунМожно, конечно, слушать красивые компьютерные сказки про терроформирование Марса, и город-сад на красной планете через четыре года, да только, вот беда-то опять какая - это красивые компьютерные сказки.

Да, можно Марс разогреть ядерной или кометной бомбардировкой, и, пока он будет покрыт пылью и немного разогрет, накидать туда бактерий, чтобы они кушали - не знаю, что там есть - и пукали кислородом и СО2 для парникового эффекта. За пяток миллионов лет, наверное, это возможно.

Беда только в том, что у Марса уже была атмосфера. Примерно четыре миллиарда лет назад. А потом он остыл. Остыла и затвердела его мантия. Вращение ядра прекратилось. Нет вращения ядра - нет магнитного поля. Нет магнитного поля - солнечный ветер сдувает атмосферу.

И приходит радиация.

Круг замкнулся.

Чтобы вернуть Марс в стадию геологической активности, надо по нему заново вмазать какой-нибудь Теей, подождать четыреста миллионов лет, пока он остынет, на нем появится кора, вода и атмосфера, и тогда заселять.

Не аллё. Да и свободной Теи больше нет.

Так что вариантов решения проблемы - чтобы без массового геноцида и без рубища из мешковины с проказой и бубонной чумой - остается всего лишь один. Уменьшать потребление золотого миллиарда - везде, во всех сферах, от обжорства до смены айфонов каждый год - использовать то топливо, которое имеем, и, используя его, вкладываться в науку и технологии, чтобы изобрести новое.

Собственно вот тебе, Грета, формула Прекрасной Земли Будущего: меньше жрать - меньше гадить. Во всех смыслах.

И никаких других вариантов пока не просматривается.

Это обязательно произойдет. Следующей эпохой будет, скорее всего, эпоха атомной энергетики. Везде. От обеспечения мегаполисов до мини-реакторов в автомобилях.

Затем появятся новые технологи и новые материалы, которые дадут нам преимущество при использовании солнечной, геотермальной, или, возможно, каких-то новых видов энергии. В которых их КПД будет превышать их вред.

Вы знаете, что с солнечными электростанциями выявилась одна неожиданная проблема? Поле зеркал, сконцентрированное на одной башне, дает такой луч, что на его свет летит все, что умеет летать, и там сгорает. Одна башня убивает по несколько сотен птиц в день.

Не бывает ничего бесплатного.

А Марс мы обязательно колонизируем. В этом я не сомневаюсь. И Луну. На которую вынесем все свое производство, загрязняющее планету. Построим там базы, и новые форпосты, чтобы двигаться дальше. Может быть, даже, города. Частично сняв нагрузку на Землю.

Это обязательно будет.

Просто не сейчас.

Если до того момента не убьем себя сами.