На чью сторону склонится победа в войне?

Туман войны сгустился настолько, что четкого прогноза на развитие событий давать невозможно. Кроме констатации, что возможно почти все.

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Победителя в войне предсказать невозможно / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", instagram/libkos

Во время занятий горнолыжным спортом неоднократно попадал в такой густой туман, что даже концов лыж не видно. Все вокруг белое, как молоко, звуков тоже нет, ощущения начинают сбоить, и даже непонятно, стоишь на месте или медленно суешься в сторону какой-то пропасти.

Сейчас мы не в горах, но процессы похожи: туман войны сгустился настолько, что четкого прогноза на развитие событий давать невозможно. Кроме констатации, что возможно почти все.

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Например, президент Зеленский убежден, что время играет на Украину. Потому что не позднее середины следующего года запас контрактников в недоимперии иссякнет, ей придется проводить мобилизацию, а это вызовет общественное недовольство, сопротивление и другие существенные проблемы.

Кремлевский фюрерок, наоборот, убежден, что время на стороне России. Потому что они там у себя так затерроризировали население, что оно радостно и с песней пойдет на бойню. И вообще, не факт, что Украина устоит до середины 2025 года, потому что в качестве пополнения в ВСУ сейчас приходят люди в возрасте под шестьдесят - это говорят те, кто принимает их в наших учебных лагерях.

Оба прогноза имеют право на существование. И вероятность их представляется примерно одинаковой. В таких условиях человек будет считать более вероятным тот сценарий, который ему нравится - так устроена наша психика.

Другой пример. Спутниковые снимки показывают, что на российских складах иссякает советская бронетехника, которую можно восстановить и бросить на фронт. С одной стороны, это усложнит наступательные действия агрессора, потому что на почти одноразовой бронетехнике он перебрасывает личный состав для штурма наших позиций. С другой, это отнюдь не добавит наступательной способности ВСУ. То есть, война станет еще более позиционной.

Во исполнение решения В. Зеленского (да шучу!) промышленность наших партнеров планирует таки выпустить тот самый заветный миллион дронов для украинского фронта. И это кажется потенциальной победой. Но предательство тоже рядом, потому что все будет зависеть от того, а именно какие конструкции к нам попадут (если попадут - у них планы тоже не всегда выполняются). Потому что среди западной дроновой продукции есть замечательные образцы, а есть и такие, которые теряют связь от простого РЭБа и теряются даже в не очень плотных посадках.

Примеры могу продолжать бесконечно, как снег в высоких горах. Но ситуация и так понятна: все, что сейчас происходит на войне и вокруг войны имеет противоположные трактовки с примерно равной надежностью прогнозов. Включая усилия "мирных" переговорщиков вроде В. Орбана и других, не столь засветившихся.

Больше скажу, активизация "мирного процесса" как раз и является следствием той энтропийной неопределенности, в которую попали участники войны и мир в целом.

В этих условиях становятся влиятельными факторы второго плана: сплоченность общества, нацеленность его на победу, способность выдерживать ужасы и сложности войны, доверие между властью и обществом, наличие креативной прослойки среди тех, кто принимает решения, и так далее. (Выводы относительно состояния противников в этом смысле каждый опять же, сделает по своему усмотрению).

Если упрощать, то победа склонится не на сторону тех, кто имеет преимущество в "железе - хоть ползучем, хоть летающем, а тех, кто больше в него верит. Причем, верит действенно, а не только лайками в соцсетях.

Идеи становятся пугающе материальными.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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