Олег Соскин рассказал, на что готов Путин, чтобы сохранить Крым в составе России / УНИАН, Главред

Путин от Крыма не откажется, он не может этого сделать ни при каких условиях.

Сейчас Путину показали, что Украина фактически готова идти на Крым. И теперь у него остается вариант "по доброй воле", как это было, когда россияне бежали из Киева, Чернигова и Сум, уйти из Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обратно, в Крым. Если Россия это сделает, то, естественно, напряжение боевого столкновения спадёт.

После этого Путин может сказать, что, если украинские войска двинутся дальше – на Крым, он нанесёт тактический ядерные удары по Киеву, Львову, Днепру бомбами до 5 килотонн.

Так или иначе Россия потеряет захваченные территории материковой Украины, но Путин может сыграть на опережение – отступить в Крым и пригрозить ядерным ударом в случае наступления на полуостров. В этом случае у Путина есть альтернатива, выбор. И тогда можно начинать разговаривать.

Отдельно будет стоять вопрос о Донецкой и Луганской областях. Их тоже нужно освобождать. Но, если будет нанесён удар по Белгороду и Курску, тогда можно будет добиться такой же ситуации, как и с Крымом: Россия уходит "по доброй воле" с Донбасса, а Украина за это не захватывает Белгород.

Тогда останется только вопрос Крыма. А, поскольку все стороны уже несколько выдохлись, по этому вопросу можно будет вести переговоры.

Это единственный относительно мирный вариант. Все остальные – не мирные.

Если же Путин не согласится на такой вариант, это будет значить продолжение войны, и она зайдёт в зиму со всеми вытекающими последствиями. Война будет эскалироваться, расширяться на территорию Беларуси, в частности.

Описанный выше сценарий – это последняя точка, когда ещё можно сесть за стол переговоров. Если она будет утеряна, то никаких переговоров больше не будет – это будет война на уничтожение или России, или Украины.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда