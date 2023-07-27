УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

На арену вышли тройка "заклятых друзей" мира

Виктор Небоженко
27 июля 2023, 19:10
77
Все трое - Путин, Пригожин, Лукашенко прекрасно осознают, что в будущем может остаться только один из них.
Путин, Лукашенко, Пригожин
Путин, Лукашенко, Пригожин / Коллаж Главред, фото kremlin.ru, скриншот с видео

Путин, Лукашенко и Пригожин используют друг друга в общих и своих целях. Пока эти цели не стали противоречат друг другу, но уже явно не совпадают. В конечной счете, Путину не нужен ни живой Лукашенко, ни живой командир ЧВК Вагнер Пригожин. Но смерть любого из них раньше времени ослабит самого Путина. Свержение Лукашенко Кремлем приведет к потере Беларуси. Уничтожение раньше времени Пригожина приведет к потери "африканских завоеваний" Путина-Пригожина и оставит его один на один с российской армией, которая проиграла войну в Украине и которой он не доверяет и уже боится.

У каждого из этой тройки свои мотивы для сотрудничества и способы использования партнера. Но в любом случае, все трое - Путин, Пригожин, Лукашенко прекрасно осознают, что в будущем может остаться только один из них.

Сочетание российского тактического ядерного оружия (ТЯО), переброшенного Путиным в Беларусь с присутствием там ЧВК Пригожина резко обостряет военно-политическую ситуацию не только на юго-востоке Украины, но и центральной Европе. С другой стороны, сам факт вывода Пригожина на международный уровень и перемещения его с украинского фронта на белорусские направление говорит о том, что Путин ограничен в своих ресурсах и планах продолжения войны.

видео дня

Более того, использование нелегитимных, иррегулярных, парамилитарных прокси-сил, имеющих большой опыт войны и подчиняющихся исключительно Путину, делает международный статус Путина крайне двусмысленным. Теперь никто из международных политиков не знает с кем он имеет дело - с подлым хозяином частной армией Вагнер, способным на все, или легитимный президентом России, играющим по правилам. Путин пытается разорвать связь между своей огромной властью и ответственностью за свои поступки. Но, что может пройти в России, не пройдет на международной арене.

Путину кажется, что "соединяя" ТЯО с ЧВК Вагнер и расширяя зону военно-политической напряженности, он расширяет свободу маневра своих действия с Украины на Прибалтику и Беларусь, Польшу и на юге - на все Черное море. И, чем хуже будет положение российской армии в Украине, тем активнее Путин будет расширять зону своей агрессивной активности на другие регионы мира и сферы жизни (море, космос, киберпространство, продовольствие, выборы в других странах, трамп и т д).

Путину, как чекисту, пытающемуся любыми средствами удержать свою власть, хочется верить, что таким образом, он умело шантажирует США, НАТО и принуждает их к перемирию за счет Украины. Но, использование Путиным Лукашенко и Пригожина в этом плане ядерного шантажа Запада лишь усугубляют его положение, а не помогает ему выкарабкаться из войны Украине.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Виктор Небоженко
Реклама

Главное за день

Сильный ветер и мощные грозы: в Украине будет бушевать непогода

Сильный ветер и мощные грозы: в Украине будет бушевать непогода

19:00 Синоптик
Суд отобрал имущество "военкома" Борисова: невестка пыталась "спасти" Porsche

Суд отобрал имущество "военкома" Борисова: невестка пыталась "спасти" Porsche

18:45 Украина
"Высокий риск": Игнат предупредил украинцев о повторной массированной атаке

"Высокий риск": Игнат предупредил украинцев о повторной массированной атаке

16:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:22

ВСУ "прожарили" оккупантов кассетными боеприпасами: позиции россиян пылали

19:10

На арену вышли тройка "заклятых друзей" мирамнение

19:08

"Нажимают кнопку, убивая наших друзей": Тарнавский рассказал о новом оружии в РФ

19:00

Сильный ветер и мощные грозы: в Украине будет бушевать непогода

18:59

"Вагнер" свозит в Беларусь бронетехнику: заехала 12-я колонна

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
18:45

Суд отобрал имущество "военкома" Борисова: невестка пыталась "спасти" Porsche

18:15

Как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник": Авраменко дал ответ

17:51

"Русские деньги не пахнут кровью": у Зеленского набросились на FIE из-за Харлан

17:50

"Его это злило": Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа

Реклама
17:40

Почему нельзя мешать сырую воду с кипяченой в чае: к чему это приведет

17:32

Рада сделала шаг к восстановлению э-декларирования: без рисков для военных

17:20

ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении

17:16

Могилевская показала свою маму в молодости

17:06

Что можно приготовить со старых кабачков: 5 беспроиграшных вариантов

17:00

У Шольца разнесли Путина за цинизм: обещает зерно Африке, а сам бомбит Украину

16:47

"Высокий риск": Игнат предупредил украинцев о повторной массированной атаке

16:42

Ракеты летели одна за другой: важные подробности ракетного удара по Хмельницкой области

16:28

Успеете законсервировать: три способа, как дольше сохранить огурцы свежими

16:20

Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке

16:12

Не пропустите этот момент: когда выкапывать чеснок в 2023 году

Реклама
16:10

Почему 29 июля нельзя ни в коем случае месить тесто: старые приметы и запреты

16:01

"Требует, чтобы я изменила имя ребенку": женщину возмутил приказ свекрови

16:01

Предприниматель Кацуба: Диджитализация - кратчайший путь обеспечить доверие между бизнесом и государством

15:54

В США новым холостяком стал 71-летний мужчина

15:53

Пригожина увидели в Санкт-Петербурге, куда Путин приехал на форум с Африкой

15:50

ВСУ дадут ракеты ATACMS и истребители: Свитан назвал сроки завершения войныВидео

15:49

ПЦУ переходит на новоюлианский календарь: что изменится

15:04

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

14:49

Жена Григория Решетника рассказала про скорое появление девочки в их семье

14:35

Путин скрежетал зубами: Гундяев эпично опозорился на форуме с диктаторомВидео

14:31

3 продукта, которые нельзя консервировать в домашних условиях

14:28

Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

13:49

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:43

Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от ХарланВидео

13:41

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

13:20

Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

13:12

Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

13:09

Захват РФ Сувалкского коридора с отрывом Балтии от НАТО: Свитан оценил сценарийВидео

12:56

В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

12:42

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

Реклама
12:34

"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13Видео

12:33

Почему 28 июля нельзя смотреть на звезды: древние приметы и запреты

12:32

Кому война, кому лакшери: Димопулос засветилась в компании экс-жены олигарха из РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 июля 2023: Водолею – раздражение, Близнецам - депрессия

12:07

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 единиц техники: кадры со спутника

12:00

Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения

12:00

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвЭксклюзив

11:51

Надя Дорофеева упрекнула нового мужа в жадности

11:39

В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

10:58

"Чао, бамбино!": Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим ГалкинВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять