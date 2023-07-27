На арену вышли тройка "заклятых друзей" мира

Все трое - Путин, Пригожин, Лукашенко прекрасно осознают, что в будущем может остаться только один из них.

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Путин, Лукашенко, Пригожин / Коллаж Главред, фото kremlin.ru, скриншот с видео

Путин, Лукашенко и Пригожин используют друг друга в общих и своих целях. Пока эти цели не стали противоречат друг другу, но уже явно не совпадают. В конечной счете, Путину не нужен ни живой Лукашенко, ни живой командир ЧВК Вагнер Пригожин. Но смерть любого из них раньше времени ослабит самого Путина. Свержение Лукашенко Кремлем приведет к потере Беларуси. Уничтожение раньше времени Пригожина приведет к потери "африканских завоеваний" Путина-Пригожина и оставит его один на один с российской армией, которая проиграла войну в Украине и которой он не доверяет и уже боится.

У каждого из этой тройки свои мотивы для сотрудничества и способы использования партнера. Но в любом случае, все трое - Путин, Пригожин, Лукашенко прекрасно осознают, что в будущем может остаться только один из них.

Сочетание российского тактического ядерного оружия (ТЯО), переброшенного Путиным в Беларусь с присутствием там ЧВК Пригожина резко обостряет военно-политическую ситуацию не только на юго-востоке Украины, но и центральной Европе. С другой стороны, сам факт вывода Пригожина на международный уровень и перемещения его с украинского фронта на белорусские направление говорит о том, что Путин ограничен в своих ресурсах и планах продолжения войны.

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Более того, использование нелегитимных, иррегулярных, парамилитарных прокси-сил, имеющих большой опыт войны и подчиняющихся исключительно Путину, делает международный статус Путина крайне двусмысленным. Теперь никто из международных политиков не знает с кем он имеет дело - с подлым хозяином частной армией Вагнер, способным на все, или легитимный президентом России, играющим по правилам. Путин пытается разорвать связь между своей огромной властью и ответственностью за свои поступки. Но, что может пройти в России, не пройдет на международной арене.

Путину кажется, что "соединяя" ТЯО с ЧВК Вагнер и расширяя зону военно-политической напряженности, он расширяет свободу маневра своих действия с Украины на Прибалтику и Беларусь, Польшу и на юге - на все Черное море. И, чем хуже будет положение российской армии в Украине, тем активнее Путин будет расширять зону своей агрессивной активности на другие регионы мира и сферы жизни (море, космос, киберпространство, продовольствие, выборы в других странах, трамп и т д).

Путину, как чекисту, пытающемуся любыми средствами удержать свою власть, хочется верить, что таким образом, он умело шантажирует США, НАТО и принуждает их к перемирию за счет Украины. Но, использование Путиным Лукашенко и Пригожина в этом плане ядерного шантажа Запада лишь усугубляют его положение, а не помогает ему выкарабкаться из войны Украине.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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