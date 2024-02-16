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Мюнхенская конференция по безопасности 2024: вызовы и ожидания для Украины

Владимир Фесенко
16 февраля 2024, 19:10
Главный вызов связан с необходимостью формирования новой стратегии войны Украины против России в условиях, когда возникла длительная задержка с помощью.
Мюнхенская конференция по безопасности 2024: вызовы и ожидания для Украины
ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада территориальной обороны, pexels

16-18 февраля в Мюнхене состоится международная конференция по безопасности. Это главный форум по безопасности в мире, который ежегодно работает в середине февраля в столице Баварии. В этом году он состоится в 60-й раз.

Нас, конечно, интересует, как будет обсуждаться в Мюнхене проблематика российско-украинской войны. Какие темы будут подниматься и официально, и непублично, на каких вопросах будут делать акцент и украинские участники дискуссий и наши международные партнеры.

Сейчас уже очевидно, какие вызовы стоят перед нами и нашими международными партнерами на сегодняшнем этапе войны против российского нашествия.

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Главный вызов связан с необходимостью формирования новой стратегии войны Украины против России в условиях, когда возникла длительная задержка с американской военной и финансовой помощью, а европейские военные арсеналы и оборонные ресурсы оказались в значительной степени истощенными или ограниченными. И это существенно уменьшает ресурсные возможности украинской армии в противостоянии российскому врагу. Эту проблему Украина может решить только совместно с нашими международными партнерами. Также очевидно, что сейчас недостаточно просто выровнять ресурсный баланс в военном противостоянии между Украиной и Россией. Наши западные партнеры должны обеспечить преимущество Украины в высокотехнологичных военных ресурсах. Только это может изменить нынешнюю военную ситуацию в Украине. Но для этого некоторым западным лидерам надо преодолеть определенные "красные линии" в собственном политическом сознании.

Второй неоднозначный вызов имеет конкретное имя - Трамп. Несомненно, проблема потенциальных последствий вероятного возвращения Дональда Трампа на пост Президента США будет одной из главных тем дискуссий на Мюнхенской конференции. Удастся ли сохранить единство западного мира в поддержке Украины и противостоянии российской агрессии? Какой будет политика Трампа по отношению к российско-украинской войне? Четких ответов на эти вопросы нет до сих пор. В Мюнхене, кстати, ожидается большой десант американских участников, некоторые из которых будут и на украинских площадках.

Проблема Трампа спровоцировала еще один стратегический вызов - надо ли европейским странам создавать собственную систему безопасности, если вероятное президентство Дональда Трампа разрушит НАТО или парализует эффективность Североатлантического альянса. Эта тема непосредственно касается интересов безопасности Украины, как текущих, так и стратегических.

Все эти вызовы будут совместно обсуждаться и участниками конференции и представителями Украины как на официальных площадках Мюнхенской конференции, так и в неформальном, иногда даже закрытом режиме. Ожидается участие и выступление в конференции Президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, как это бывает на подобных форумах, Президент Зеленский также проведет целый ряд переговорных встреч с лидерами, государственными деятелями и ведущими политиками из разных стран мира. В частности, запланированы переговоры президента Украины с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств. Анонсируется европейское турне руководителя украинского государства, его визит не только в Германию, а также и во Францию. Главная цель этих визитов, а также переговоров в Мюнхене - увеличение поставок оружия и боеприпасов в Украину, а также договорное закрепление гарантий безопасности для Украины. Так или иначе, но в течение ближайших дней мы будем наблюдать всплеск дипломатической активности Президента Зеленского и в Мюнхене, и не только.

На полях Мюнхенской конференции будет работать и украинская дискуссионная площадка. 17 февраля уже традиционно состоится "Украинский ланч", который организовывает Фонд Виктора Пинчука. В этом мероприятии принимают участие лидеры стран, которые являются нашими партнерами, ведущие политики из США и европейских стран, представители украинской власти - или Президент Украины, или министр иностранных дел, или они вместе. Однако неформальные дискуссии с более широким кругом зарубежных и украинских участников будут все дни конференции. В частности, в Мюнхене на площадках, которые организует "Фонд Виктора Пинчука" уже традиционно собирается группа зарубежных друзей Украины из числа ведущих западных политиков и бывших государственных деятелей разных стран мира, которые помогают продвигать международные интересы нашей страны. Показательно, что к этой группе присоединился недавний глава Мюнхенской конференции по безопасности (с 2008 по 2022 гг.) Вольфганг Ишингер, который также стал членом Наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии. Внешнеполитические интересы Украины надо продвигать, особенно в нынешние бурные времена, не только через официальную государственную дипломатию, но и через негосударственные структуры, и через неформальные каналы и формы общения.

Украинские ожидания от Мюнхена-2024 связаны не только с официально-публичным и неформальным продвижением украинских интересов, связанных с нашей безопасностью и обороной, противостоянием российскому нашествию. Во время Мюнхенской конференции по безопасности, а возможно и на ее полях, могут быть подписаны соглашения по безопасности Украины с Германией и Францией (аналогичные договору между Украиной и Великобританией, который был подписан в январе). Если это произойдет, то можно будет сказать и о конкретных, прикладных результатах Мюнхена-2024 для внешней политики и политики безопасности Украины.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Фесенко война России и Украины
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