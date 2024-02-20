Мюнхен-2024: чего ждать дальше?

Украинский вопрос громко прозвучал во второй день конференции - 17 февраля.

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Зеленский и Шольц в Мюнхене / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

16-18 февраля в Мюнхене состоялась ежегодная конференция по вопросам международной безопасности. На несколько дней Мюнхен стал местом публичной активности и встреч мировых лидеров и представителей политической элиты разных стран мира.

Наиболее популярный вопрос журналистов: каковы итоги Мюнхенской конференции по безопасности? На самом деле, каких-то обобщенных итогов нет, и никогда не было. В Мюнхене, как и в Давосе не принимают общих резолюций. Оценивать эту конференцию можно по темам, которые на ней обсуждались, по резонансным заявлениям мировых лидеров, участвовавших в этой конференции, а также по реакции международных СМИ на дискуссии, которые происходили на этот раз в Мюнхене.

Этот текст о моих общих впечатлениях от атмосферы и дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности-2024, особенно на ее украинских площадках.

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Первый день конференции был посвящен разнообразным вопросам безопасности (экономическая и продовольственная безопасность; европейская ядерная безопасность, глобальный порядок, роль США в мире, защита международного гуманитарного права и т.д.). Иногда даже казалось, что некоторые темы для обсуждения являются скорее текущими, но не самыми насущными для глобальной безопасности. Однако главной новостью, которая повлияла на содержание и тональность дискуссий на мюнхенских площадках 16 февраля, стала смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Для западных участников конференции эта история стала шоком и еще одним весомым доказательством преступности путинского режима. Неоднократно звучала мысль, что Путин - это глобальное зло, которое надо остановить. Украинцы это знают на собственном трагическом опыте. Но некоторые западные политики, возможно, еще надеются на какие-то взаимоприемлемые компромиссы с Путиным. То, что произошло с Алексеем Навальным, должно стать для таких политиков еще одним уроком. Путин сеет вокруг себя смерть. И остановить его можно только силой. Показательно, что многие западные лидеры, отреагировавшие на смерть Навального, сделали правильный вывод: чтобы остановить Путина, надо помочь Украине.

Украинский вопрос громко прозвучал во второй день конференции - 17 февраля. Именно в этот день состоялось выступление Президента Украины Владимира Зеленского, которое вызвало большое информационное и политическое внимание. Также состоялось выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В этот же день на полях конференции уже традиционно состоялся "Украинский ланч", организованный Фондом Виктора Пинчука.

Но, на мой субъективный взгляд, наибольший импульс на украинских мероприятиях на полях Мюнхенской конференции имели выступления наших героев, ветеранов войны против российского нашествия. Это были истории их жизни, и их войны за свою и нашу жизнь. Это было очень искренне, эмоционально и трогательно. И их эмоция, их драматическая история (а они прошли через тяжелые ранения, некоторые и через плен) мощно влияла на аудиторию. Очень правильно, что их приглашают на такие форумы, потому что когда недостаточно эффективно работают рациональные аргументы (к ним, к сожалению, быстро привыкают даже наши друзья), надо применять "эмоциональные пушки". Насколько мне известно, наши герои войны имели в Мюнхене еще целый ряд закрытых встреч с западными политиками и государственными деятелями. Главная тема этих встреч очень проста - нам нужны оружие и боеприпасы. Чтобы мы выстояли, чтобы война не пришла в пока еще мирную Европу. Эта тема была главной и в выступлении Президента Зеленского и в его встречах с нашими международными партнерами, заявлениях министра Кулебы, в выступлениях наших международных друзей на "Украинском ланче" и на других неформальных встречах, посвященных Украине. Еще одним "эмоциональным оружием" в Мюнхене стала выставка Deciding Your Tomorrow / "Решая твое будущее", которую организовали и презентовали Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом Президента Украины.

О солидарности с Украиной и необходимости усиления поддержки нашей страны говорили не только на украинских мероприятиях, но и в рамках официальной программы конференции, и в ее кулуарах. Но у многих украинцев, которые были в Мюнхене, время от времени возникало ощущение, что сейчас мало слов, нужно больше конкретных действий. Об этом, кстати, говорили и многие наши международные друзья.

Главной темой для критики, безусловно, стала ситуация в США. Американцы зациклились на внутренних политических противостояниях (что, в частности, проявлялось и на мюнхенских площадках). И это негативно повлияло не только на чрезмерно длительную задержку помощи США для Украины, но и вообще на ухудшение международной ситуации с безопасностью. В кулуарах американские конгрессмены намекали, что проблема помощи для Украины может быть решена в марте, однако, скорее, лишь в форме прямых поставок оружия и боеприпасов, без продолжения бюджетной поддержки. Что ж, хотя бы так. Однако не будем спешить с выводами. Американская политика сейчас стала более непредсказуемой, чем украинская.

Европейские политики все более ощутимо понимают и прямые военные угрозы со стороны России, и недостаток политического лидерства со стороны США, но очень заметно, что лидерства не хватает и самим европейцам. Они так привыкли к зонтику безопасности со стороны НАТО и США. Они так не хотят воевать сами (боюсь, что и за самих себя; хотя не будем обобщать, эта ситуация различается по разным странам). И пока что нет среди европейских (да и вообще среди западных) лидеров новейших Черчиллей и Рузвельтов, чтобы взять на себя инициативу в вопросах безопасности.

Однако сама жизнь - и необходимость поддержки Украины, и прямые угрозы безопасности со стороны России, и опасения относительно вероятного второго президентства Трампа - подталкивает европейских лидеров к более решительным и конкретным действиям в сфере безопасности. В Еврокомиссии уже планируют ввести должность отдельного комиссара по вопросам обороны. Также речь идет о существенном расширении военного производства, как для себя, так и для нужд Украины. Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна разыскала для Украины около 800 тыс. артиллерийских снарядов по всему миру. Правда, ЕС еще должен найти средства для их оплаты. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала немедленно предоставить Украине больше артиллерии и боеприпасов: "В Европе все еще есть запасы боеприпасов. ... У нас есть оружие, у нас есть боеприпасы, у нас есть средства противовоздушной обороны, которые мы не должны использовать в данный момент, и мы должны отправить их в Украину".

Но и для собственной безопасности и для поддержки Украины демократическим странам надо делать быстрее и больше. Это я обобщенно цитирую выступления тех самых западных лидеров на украинских мероприятиях на полях Мюнхенской конференции.

Открывая "Украинский ланч" Виктор Пинчук очень метко отметил, что в первый год войны мир недооценил Украину и украинцев, во второй год войны - недооценил россиян. Продолжая эту логику, хотелось бы думать, что на третьем году войны против российского нашествия мы все еще недооцениваем наших западных партнеров, или слишком быстро в них разочаровались. Некоторые участники Мюнхенской конференции справедливо отмечали, что у коллективного Запада есть огромный экономический и военный потенциал, который во много раз превышает соответствующий потенциал России. В конце концов его надо значительно более эффективно задействовать в поддержку Украины.

Путина надо остановить в Украине, иначе, как справедливо заметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорьский, европейцам придется воевать самим.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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