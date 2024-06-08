Мясная стратегия победы Путина

Россия адаптировалась к ситуации: конвейер по поставке мяса на фронт работает стабильно.

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Путин настроился на долгие войну / Скриншот YouTube

Вчера путин публично подтвердил то, что я в свое время писал во время штурмов Авдеевки. Ежемесячно в России мобилизуют около 30 тысяч человек. Это компенсирует их потери, которые в среднем составляют около 1000 человек ежедневно. С начала года орки захватили 752 кв км нашей земли и потеряли ориентировочно 160 000 человек (убитыми и ранеными,). Таким образом, 1 кв км обходится им примерно в 212 солдат. Это невероятные потери на самом деле, но враг их не чувствует пока что.

Как видим, россия адаптировалась к ситуации: конвейер по поставке мяса на фронт работает стабильно, китайские станки позволяют быстро восстанавливать и снимать с хранения технику, корейские снаряды и иранские дроны поддерживают атакующие действия. Для Путина эта ситуация это своего рода достигнутая стабильность, которая сохраняет инициативу за российскими войсками, а потому рано или поздно, по его мнению, "все случится". И здесь есть большое изменение по сравнению с тем, что было. Раньше целью были украинские территории, а сейчас цель поддержка наступления и игра в длинную. Абсолютно не принципиально сколько территории захвачено, принципиально - атаковать. Поскольку он скорее перевелся на военные рельсы, то ему кажется, что он без проблем может себе ждать годами, а мы нет.

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Конечно, для нас очень важно переломить эту "путинскую новую стабильность", и любой ценой вырвать инициативу. К сожалению, это возможно только при условии ввода на фронт новых бригад, проведения контрнаступательных операций. Решение вопросов с поставками снарядов должно кратно увеличить российские потери, хотя бы до 2000 человек ежедневно. Это создаст пробел в работе мясного конвейера, что приведет к потере инициативы, невозможности атаковать и местами даже обороняться.

Также, как часто писал об этом, в позиционной войне, на которую похожа наша, на первое место выходят ресурсы. К сожалению, партнеры не смогли обеспечить ценовой потолок для российской нефти в 60 долларов, как планировали. И честно, я даже не вижу у них особых желаний, заставить санкции работать. Хотя неравномерное выполнение санкций приводит к серьезному дизбалансу и неравенству в западной экономике - это слабо мотивирует начать жестко бороться с нарушителями.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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