УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Мы вошли в критическую фазу войны

Александр Кочетков
27 февраля 2024, 19:10
В обмен на свою власть в Киеве Путин согласится не трогать (пока!) несколько западных областей.
Мы вошли в критическую фазу войны
Переговоры с РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот YouTube

В последнее время в связи с тем, что ВСУ вынуждены отходить с предыдущих позиций, участились разговоры, что надо срочно начинать переговоры с Путиным о прекращении боевых действий. Чтобы не потерять всю страну.

Извините, а кто сказал, что недоимперия сейчас реально пойдет на переговоры?

Так сам Путин постоянно и говорит!

видео дня

Ну-ну, он человек слова, который никогда не лжет. Которая обещала, что Россия никогда не нападет на Украину...

А ведь в 2022 году уже были стамбульские переговоры! И на них обсуждалось, что Россия уйдет из Херсонской и Запорожской областей Украины.

Это было тогда. Когда очевидным образом провалился дебильный план "Киев-за три дня, Украину — за две недели, и везде нас будут встречать цветами". Когда возникла угроза, что международные санкции будут эффективными и уничтожат экономику недоимперии, и она превратится в страну-изгнанника. Когда армия вторжения получила огромные потери, и для пополнения личного состава надо было проводить мобилизацию в России. Которую Кремль всячески оттягивал, потому что опасался беспорядков и дестабилизации страны.

Сейчас все принципиально иначе. Война в рф не вызывает протесты, а становится смыслом существования. Санкции не работают, денег у Кремля на войну хватает. Оборонка работает в три смены. Пополнение армии проходит вполне удовлетворительно. Силы вторжения потихоньку, но продвигаются на запад, а потери, даже совершенно бессмысленные, вызывают только еще больше оваций населения гениальному кремлевскому упырю.

Так чего бы ему идти на прекращение боевых действий, когда у него все в порядке? В таких обстоятельствах он пойдет только на переговоры по капитуляции Украины. То есть, выставит требование присоединения к рф, кроме тех областей, что она уже провозгласила своими, еще и Николаевской и Одесской — чтобы отрезать Украину от моря.

Но главным условием будет возвращение того пункта, с которого все и начиналось еще в 2004 году (да, не удивляйтесь — именно тогда Путин тянул Януковича в президенты Украины, потому что считал, что тот ему подконтрольный) и который тихонько исчез, когда недоимперия откатилась от Киева, Харькова, Чернигова, и Сум и чуть позже — от Херсона. А именно: создание в Киеве не просто пророссийской власти, а полностью формирующейся в Москве, то есть, оккупационной. И не факт, что, например, Медведчук, который люто ненавидит Украину, выигрывает конкурс на эту же оккупационность — может показаться слишком мягким и проукраинским... Соответственно, репрессии на захваченных территориях будут тотальными и крайне жестокими.

В обмен на свою власть в Киеве Путин согласится не трогать (пока!) несколько западных областей, за исключением Закарпатской - ее он давно пообещал своему прихвостню Орбану. Создание буферной зоны из трех областей между оккупированной Украиной и ЕС вполне устраивает Кремль. Тем более, что самообеспечивать себя эти области не смогут, а держать их на себе долго никто не станет.

То есть, надежды на какие-то более — менее конструктивные переговоры с Путиным - это самоубийственный бред. Особенно сейчас, когда внешняя поддержка Украины находится на самом низком уровне за все время вторжения.

Поэтому надо настраиваться на то, что надо выстоять до осени, потом будет несколько легче. Именно весна будет очень тяжелой.

И вот в этом смысле состояние руководства страны вызывает откровенное беспокойство. Мы вошли в критическую фазу войны, а власть пребывает в отчаянии и бездействии.

Мобилизация зависла, законопроект о ней получил тысячи правок, при чем, большая часть — как раз от депутатов "СН", что свидетельствует об устранении ОП от проблемы.

В направлении преодоления кризиса на фронте и в тылу не делается ничего — надежда исключительно на внешние воздействия и что именно как-то сложится. Однако резко активировались выводи бюджетных средств в откровенно коррупционные сферы. Например, Кабмин выделил дополнительно (!) 17 млрд 104 млн 119,5 тыс. гривен государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры. То есть, опять на ремонт дорог, а не на дроны, снаряды и мины. Вот так - не прячась, откровенно, без боязни и грусти.

И это слишком напоминает ситуацию начала вторжения, когда высшая власть тоже находилась в откровенном ступоре, а чиновники рангом ниже выводили из страны бешеные деньги, потому что были уверены, что поражение Украины в войне все спрячет.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Александр Кочетков мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Стоит готовиться к сложным решениям: в 3 ОШБр спрогнозировали ситуацию на фронте

Стоит готовиться к сложным решениям: в 3 ОШБр спрогнозировали ситуацию на фронте

20:11 Украина
Украину "раскалит" до +17: в каких регионах будет теплее всего

Украину "раскалит" до +17: в каких регионах будет теплее всего

19:32 Синоптик
"Вышеградская четверка" "вспыхнула" из-за Украины: Орбан отметился странным заявлением

"Вышеградская четверка" "вспыхнула" из-за Украины: Орбан отметился странным заявлением

19:06 Мир
Все главные новости

Популярное

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N 5816

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

“Будет очень громко”: названо 7 городов Украины, где начнется “пекло” 5711

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться 4347

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине 4071

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине

Последние новости

20:11

Стоит готовиться к сложным решениям: в 3 ОШБр спрогнозировали ситуацию на фронте

19:56

Отбелит и уничтожит микробы: как идеально постирать полотенца

19:32

Лунный календарь на 28 февраля: к чему стоит подготовиться в начале дня

19:32

Украину "раскалит" до +17: в каких регионах будет теплее всего

19:30

Истинно украинское блюдо: девушка показала, как приготовить качану кашу

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - МаринуцаЕсли Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - Маринуца
19:28

Гороскоп на март 2024: Водолеев ждут судьбоносные события в первый месяц весныВидео

19:10

Мы вошли в критическую фазу войнымнение

19:06

"Вышеградская четверка" "вспыхнула" из-за Украины: Орбан отметился странным заявлением

18:48

Операция "Майдан-3": разведка "слила" план РФ по расшатыванию ситуации в Украине

Реклама
18:40

Пашинский закупал вооружение для армии по вдвое завышенной цене и занимался дискредитацией Госаудитслужбы – расследование

18:25

Вечно молодая: Осадчая показала редкие снимки с мамойФото

18:10

Как скрыть синеву под глазами: девушка показала удачный лайфхак в макияже

18:02

В России ритуальные агентства отказываются проводить похороны Навального

18:02

Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

17:55

Поляки задержали Ткача на границе: снимал сюжет о торговле Польши с РФ

17:45

Финансовый гороскоп на март: Девам - проблемы с деньгами, Ракам - неопределенность

17:42

Попали в ловушку: ВСУ заблокировали штурмовые отряды россиян в районе Авдеевки

17:37

"Вы опять промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно утер нос дипломатам РФ

17:14

"Каждая третья рота - штурмовая": в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

17:08

У хирурга, которого защищал Киркоров, умер известный российский продюсер

Реклама
16:58

РФ может пойти на крайние шаги: в Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья

16:56

Медведева "порвало" от предложения Макрона ввести в Украину войска НАТО

16:44

Сделал приятно: диктатор Путин засыпал любовницу подарками

16:39

Как вырастить киви дома: тропический сад на подоконнике

16:35

"Много предателей": эксперт рассказал, кто "слил" информацию о контрнаступлении ВСУ

16:34

"Будет реванш": украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войныВидео

16:20

Стабилизировали оборону в 3 точках: генерал рассказал об успехе в районе Авдеевки

16:16

Наступление врага продолжается: ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов

16:15

Украину накроет антициклон: синоптик сказала, где будет +17, а где морозы

15:56

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию говорить о "формуле мира " и пленныхФото

15:55

Больше нет самолета: украинские силы уничтожили еще один российский Су-34

15:54

Украинский голос Dota 2 Роман "Skevich" Паскевич — внутри игры вместе с FAVBET реклама

15:40

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

15:36

"Это ультиматум": Лавров истерит и-за предложения Зеленского по "саммиту мира"

15:29

Почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50: в ВСУ назвали причину

15:22

Генштаб уточнил потери РФ после слов Зеленского: как подсчитывают данные

15:20

"Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии

15:18

"Круглосуточно наступают": в Третьей штурмовой раскрыли тяжелую ситуацию под Авдеевкой

15:15

Светлана Лобода в дерзких образах снялась для обложки заграничного глянца

15:12

Придется затянуть пояса: три знака зодиака ощутят финансовые трудности в марте

Реклама
15:10

Возвращение Пугачевой: директор певицы прокомментировала слухи

14:17

Маша Ефросинина показала редкие фото из Крыма: "Большая мечта"

14:16

Стал жестче: Маричка Падалко рассказала, как за время войны изменился ее муж

14:10

Украинский фонд на €50 млрд: ЕП проголосовал за предоставление помощи КиевуВидео

13:59

"Если потребуется": Клименко рассказал, почему полицейских не мобилизуют

13:44

Именины в марте 2024 по новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить

13:43

"Срыв всего тура": россияне взбунтовались против запроданки Анны Асти

13:42

Угроза отхода до Правобережья: названы сроки и направления новых ударов РФ

13:41

Особенный день: 3 знакам зодиака улыбнется удача 29 февраля

13:12

Только люди с самым острым зрением найдут лягушку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять