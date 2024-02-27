Мы вошли в критическую фазу войны

В обмен на свою власть в Киеве Путин согласится не трогать (пока!) несколько западных областей.

https://opinions.glavred.info/my-voshli-v-kriticheskuyu-fazu-voyny-10545398.html Ссылка скопирована

Переговоры с РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот YouTube

В последнее время в связи с тем, что ВСУ вынуждены отходить с предыдущих позиций, участились разговоры, что надо срочно начинать переговоры с Путиным о прекращении боевых действий. Чтобы не потерять всю страну.

Извините, а кто сказал, что недоимперия сейчас реально пойдет на переговоры?

Так сам Путин постоянно и говорит!

видео дня

Ну-ну, он человек слова, который никогда не лжет. Которая обещала, что Россия никогда не нападет на Украину...

А ведь в 2022 году уже были стамбульские переговоры! И на них обсуждалось, что Россия уйдет из Херсонской и Запорожской областей Украины.

Это было тогда. Когда очевидным образом провалился дебильный план "Киев-за три дня, Украину — за две недели, и везде нас будут встречать цветами". Когда возникла угроза, что международные санкции будут эффективными и уничтожат экономику недоимперии, и она превратится в страну-изгнанника. Когда армия вторжения получила огромные потери, и для пополнения личного состава надо было проводить мобилизацию в России. Которую Кремль всячески оттягивал, потому что опасался беспорядков и дестабилизации страны.

Сейчас все принципиально иначе. Война в рф не вызывает протесты, а становится смыслом существования. Санкции не работают, денег у Кремля на войну хватает. Оборонка работает в три смены. Пополнение армии проходит вполне удовлетворительно. Силы вторжения потихоньку, но продвигаются на запад, а потери, даже совершенно бессмысленные, вызывают только еще больше оваций населения гениальному кремлевскому упырю.

Так чего бы ему идти на прекращение боевых действий, когда у него все в порядке? В таких обстоятельствах он пойдет только на переговоры по капитуляции Украины. То есть, выставит требование присоединения к рф, кроме тех областей, что она уже провозгласила своими, еще и Николаевской и Одесской — чтобы отрезать Украину от моря.

Но главным условием будет возвращение того пункта, с которого все и начиналось еще в 2004 году (да, не удивляйтесь — именно тогда Путин тянул Януковича в президенты Украины, потому что считал, что тот ему подконтрольный) и который тихонько исчез, когда недоимперия откатилась от Киева, Харькова, Чернигова, и Сум и чуть позже — от Херсона. А именно: создание в Киеве не просто пророссийской власти, а полностью формирующейся в Москве, то есть, оккупационной. И не факт, что, например, Медведчук, который люто ненавидит Украину, выигрывает конкурс на эту же оккупационность — может показаться слишком мягким и проукраинским... Соответственно, репрессии на захваченных территориях будут тотальными и крайне жестокими.

В обмен на свою власть в Киеве Путин согласится не трогать (пока!) несколько западных областей, за исключением Закарпатской - ее он давно пообещал своему прихвостню Орбану. Создание буферной зоны из трех областей между оккупированной Украиной и ЕС вполне устраивает Кремль. Тем более, что самообеспечивать себя эти области не смогут, а держать их на себе долго никто не станет.

То есть, надежды на какие-то более — менее конструктивные переговоры с Путиным - это самоубийственный бред. Особенно сейчас, когда внешняя поддержка Украины находится на самом низком уровне за все время вторжения.

Поэтому надо настраиваться на то, что надо выстоять до осени, потом будет несколько легче. Именно весна будет очень тяжелой.

И вот в этом смысле состояние руководства страны вызывает откровенное беспокойство. Мы вошли в критическую фазу войны, а власть пребывает в отчаянии и бездействии.

Мобилизация зависла, законопроект о ней получил тысячи правок, при чем, большая часть — как раз от депутатов "СН", что свидетельствует об устранении ОП от проблемы.

В направлении преодоления кризиса на фронте и в тылу не делается ничего — надежда исключительно на внешние воздействия и что именно как-то сложится. Однако резко активировались выводи бюджетных средств в откровенно коррупционные сферы. Например, Кабмин выделил дополнительно (!) 17 млрд 104 млн 119,5 тыс. гривен государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры. То есть, опять на ремонт дорог, а не на дроны, снаряды и мины. Вот так - не прячась, откровенно, без боязни и грусти.

И это слишком напоминает ситуацию начала вторжения, когда высшая власть тоже находилась в откровенном ступоре, а чиновники рангом ниже выводили из страны бешеные деньги, потому что были уверены, что поражение Украины в войне все спрячет.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.