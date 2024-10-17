Мы тихо не исчезнем, пусть будет ядерная война

Или мы должны восстановить ядерные возможности и применить их для защиты наших людей. Любой ценой защитить жизни наших детей.

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Украине следует восстановить ядерный потенциал, считает Шуклинов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Путин поставил мир на грань ядерной войны. Это правда. В этих обстоятельствах нет никаких причин быть вежливыми.

Имеем ли мы право восстановить пару ядерных зарядов? Абсолютно. Есть ли у нас технические возможности для этого? Абсолютно. Хотим ли мы снова стать ядерной державой? Нет, таких планов не было. До 2022 года.

А что теперь?

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Мы должны медленно умереть и исчезнуть с карты Европы - да, получается. Вот тебе три списанные винтовки, две из которых не работают. Вот тебе списанный танк, который не заводится. И немного патронов. Давай, сражайся, герой.

Да, получается? Потому что кто-то не хочет даже ракеты сбивать, которые летят и падают в странах НАТО. Вообще ничего не делать - такой, получается, сценарий. Три танка и две винтовки.

Скажите мне, что же не так? В какой момент кто-то решил, что Украина должна быть святой и мученически умереть за европейские ценности? Мы постоянно это делаем. Постоянно умираем за ценности, которые важны только нам.

Так мы должны сражаться на выживание. Или должны просто исчезнуть в тотальной войне. Остаться без экономики. Без человеческого капитала. Без шансов на счастливую и богатую жизнь. В пределах территорий, которые нам оставит кровавая война.

Или мы должны восстановить ядерные возможности и применить их для защиты наших людей. Любой ценой защитить жизнь наших детей.

Или мы должны дальше смотреть, как умирают наши дети. Дальше смотреть, как исчезают целые города. Дальше смотреть, как сумасшедшие варвары разрушают цивилизацию. "Потому что будет ядерная война"? Это вас пугает? А нас уже нет.

Мы имеем право защищаться всеми доступными и недоступными нам средствами.

Скажите мне, неужели я не прав?

Если партнеры решили закрыть глаза, что несколько десятков миллионов людей погибнут в столетней войне - возможно, у нас нет других вариантов. И, пока есть ресурсы и возможности, мы должны сделать то, что сделали бы в первый час начала полномасштабной войны - нанести ядерный удар по агрессору.

Разве не так должно поступать государство, когда его пытаются уничтожить? Целый народ. Целую нацию в центре Европы.

Так скажите мне, неужели в этом нет справедливости - восстановить ядерный потенциал. Даже не надо много ракет. Нет необходимости в этом. Много не нужно.

Я устал. И понимаю ситуацию так: если не сейчас, то никогда. Если сейчас мы на обочине истории, тогда завтра пусть все будут там. Пусть все следуют за нами туда.

Хватит уже что-то просить. Если мы одни на несправедливой войне в центре Европы, а все остальные выбрали роль наблюдателей. Если других путей не осталось. И надежд на победу конвенционным вооружением больше нет.

Тогда пусть будет ядерная война. И пусть этот мир катится туда, где ему и место. Если тысячи наших детей должны умирать, чтобы тысячи чужих детей жили - пусть Бог рассудит нас всех. И пусть будет, что будет.

Но Бог свидетель: мы тихо не исчезнем. Мы тихо не уйдем. Никому в мире не останется места на Земном шаре, если украинцам места нет.

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