Мы сейчас на рубеже выживания: а что делают украинцы за границей

Те кто остаётся в Украине и помогает ей не только здесь, но и за её пределами- вот цвет нации, который даёт надежду цветения древа.

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Война в Украине / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

В Тисе нашли очередного...

Хизливый кусок удобрения решил, что ему повезёт переплыть бурня поток, а оказался предметом бурного обсуждения в среде тех, остаётся в Украине и помогает стране защищаться от агрессии российских оккупантов и тех, кому комфортно в Канаде, дрочить на оккупацию "с высока".

Что же. Тиса для Украины это река Стикс. А воды её это Харон, только более жёсткие и бескомпромиссные. Страна страдает, страна нуждается, а вы, вши, бежите?

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Для особо интеллектуально одарённых напомню квалификацию в исключительно моём понимании того, что называется "ухилянт". Ухилянт это субстанция которая:

-Выехала незаконно из Украины в 2022, 2023, 2024 из областей, которые не были под угрозой оккупации… Например, из Ужгорода. Или Сюрта, Чопу, Перечину, ой бляха, каждый же день по этим сёлам прилетали Х-101/555 и 9М723!!! Бедненькие вы наши, обнять и заплакать!

-Живёт эта субстанция на помощь от Европы как беженец, не работает и ничем не помогает Украине и украинским защитникам;

-Сдаёт втридорога свой дом/квартиру беженцам с временно оккупированных территорий. Особенно, сейчас, когда на Запад хлынула волна беженцев из Харьковской области. Молодцы, без двух минут граждане Испании и Португалии... Патриоты, с тризубами и флагами нестоящие и ломанной гривны на эскалаторе станции Кловская...;

-Постоянно критикует украинскую власть и действия Сил обороны Украины, не поднимаясь с комфортного, тёплого толчка в Вене;

-Постоянно чего-то требует от Украины как её "гражданин", при этом ничего не делая для того, чтобы помочь Украину защитить.

И запомните главное. Защищая тварей, которые соответствуют данной классификации, но не будучи одной из этих субстанций, вы автоматически становитесь аналогичной тварью. Не человеком. Не гражданином. Банальной – тварью.

Мы сейчас на рубеже выживания. Фактор - мы или они. А всё то гуано, которое "ТАМ", согласно всему вышеизложенному, не помогающее, а только вредящее, и то, что стремится к нему присоединится, оно чьей стороне? Вы думаете, если вы свалите в свою Европу, вас россия, если проиграет Украина войну, не достанет через 5-10-15-20 лет?

Те кто остаётся в Украине и помогает ей не только здесь, но и за её пределами- вот цвет нации, который даёт надежду цветения древа. А вы паразиты. Безвольные и бздящие, неспособные ни на что большее, кроме пожирания и изрыгания поглощённого своего собственного испражнения.

Мы победим.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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