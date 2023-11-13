Мы сделали верный выбор

Украинцы почему-то идентифицировали себя с Израилем. Думаю этот феномен еще будут изучать психологи.

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Израиль / коллаж Главред, фото: офис президента

О суицидальности общества на фоне оценок украинцев относительно событий в Секторе Газа.

То, что общественные трансформации на фоне экзистенциальных угроз у нас пошли на убывание, я подозревал давно.

Но степень и глубина этих трансформаций уже становится довольно опасной.

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Мы теряем остатки рациональности и здравого смысла.

Почитал некоторые комментарии под своим постом относительно событий в секторе Газа и вот какие у меня возникли мысли.

ХАМАС совершил ужасную атаку на Израиль и оправдать эти преступления никто не может.

Израиль совершил атаку на Сектор Газа, которая сопровождалась ужасными потерями среди мирных жителей.

По сути, Израиль совершил коллективное наказание враждебного анклава в стиле Ветхого Завета - "око за око".

Проявилось это в неизбирательной гибели огромного количества мирных жителей, в том числе детей.

Погибли работники международных гуманитарных организаций.

Какими бы ни были аргументы Израиля, цивилизованный мир не воспримет такую политику.

А нецивилизованный - и подавно.

По сути, Израиль поддерживает только США.

Это довольно символично, ведь некоторые израильские политики сравнивают бомбардировки Газы с бомбовой атакой на Дрезден во время Второй мировой войны.

Но эта логика рискует завести Израиль на опасный путь, я даже не буду продолжать этот ужасный логический ряд. Не хочу подпитывать этот опасный дискурс.

Но как бы то ни было, Израиль имеет право самостоятельно выбирать способ реагирования на эти события.

Его выбор - Не принимать ООН и международное гуманитарное право.

Меня в этом контексте пугает общественная реакция в Украине.

Украинцы почему-то идентифицировали себя с Израилем. Думаю этот феномен еще будут изучать психологи.

Хотя если проводить аналогии, то угроз "палестинизации" перед нами на самом деле больше чем шансов на "израилизацию".

Но нам просто хочется идентифицировать себя с успешным и сильным Израилем, а не со слабой Палестиной, которая держится только на международной помощи и где с 2006 года нет выборов.

Но формируя такую позицию, мы собственноручно открываем ящик Пандоры.

Оправдание ударов Израиля по сектору Газы и девальвация международного гуманитарного права приведет к аналогичному отношению стран Глобального Юга к ударам РФ по Украине.

Мы рискуем потерять преимущество при голосовании наших вопросов на Генеральной Ассамблее ООН.

Но для того чтобы стать Израилем надо, чтобы Россия изначально стала Палестиной, а это априори невозможно.

Наше легкомыслие силой международного права можно понять, но нельзя оправдать.

Ведь ООН, принципы международного права, защита территориальной целостности, соблюдение правил ведения войны, осуждение ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре - это та соломина, на которой держится международная поддержка Украины, осуждение действий РФ в мире и санкционная политика.

Как только мы откажемся от всего этого, мы на короткое время потрафим своим комплексам и образам на свет, но в тот же миг потеряем свое морально-правовое преимущество в этой войне.

И тогда эта война превратится в разборки в стиле, кто сильнее, а не кто правее.

Кстати, это именно то, чего желает Путин: доказать, что международного права и правил нет, ООН надо "перезагрузить" и так далее.

Конечно, России надо избавиться от ООН вместе со всеми резолюциями, осуждающими ее агрессию.

Но зачем это нам?

Зачем нам оправдывать удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Секторе Газа?

Мы, что, уже такие сильные как Израиль, а Россия превратилась в Палестину?

И США направили нам на помощь свою авианосную группу?

Такая позиция в нашем положении и является проявлением коллективной суицидальности.

На Генеральной Ассамблее ООН в очередной раз проголосовали за осуждение оккупации Израилем Голанских высот и других территорий.

Украина вместе с почти всем миром поддержала это решение.

Приветствую разумный шаг украинской дипломатии.

Но Украина на государственном уровне проявила мудрость и рациональность. И приоритет собственных национальных интересов.

Украине крайне важно сохранить мировую поддержку в этой войне, обеспечить хрупкий баланс отношений со странами Глобального Юга, продолжать опираться на международное право, площадки ООН и примат гуманитарного права во время войны.

Это ключ к нашей цивилизационной победе и выживанию как нации.

А эмоциональность и иррациональность в решениях и более мощные страны приводила к катастрофе.

Сегодня есть повод сказать - мы сделали верный выбор.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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