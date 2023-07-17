Там где мы уже устали, расслабились и ждем победы после контрнаступления, то у врага экономика уже больше года работает на военных рельсах.

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Враг готовится к длительной войне / фото: 14 ОМБр Романа Великого

Просто поймите одну простую вещь: мы рано начали праздновать победу!

Это может прозвучать странно, но год назад наша победа была ближе чем сейчас. Сейчас ситуация кардинально иная. Другая потому, что год назад война велась за счет гигантских запасов оружия, а сейчас, после истощения запасов, уже воюет военно-промышленный потенциал!

И в этом смысле нам попался сильный и опасный враг! Не только потому, что он сильнее нас. А потому что в отличие от нас, он умеет играть в долгую.

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И там где мы уже устали, расслабились и ждем победы после контрнаступления, то у врага экономика уже больше года работает на военных рельсах. Причем не сбавляет обороты, а наоборот наращивает имеющиеся возможности.

О чем это говорит? Враг готовится к длительной войне!

Я писал об их усилиях по развитию дронов. Как вы думаете, для кого они готовят эту армию дронов? Для нас, а для кого еще? Через год-два-три она будет воевать в Украине.

И в этом смысле меня удивляет наша стратегия. Вместо того чтобы консолидировать усилия всех органов и ветвей власти, все имеющиеся институты, инструменты и ресурсы, у нас через полтора года активной войны этой консолидации нет вообще.

Каждый продолжает жить в своей довоенной парадигме и думает что так должно быть. А значительная часть политикума делает вид, что это не их сфера ответственности и при этом продолжает заниматься далекими от потребностей войны проблемами! При этом тратя на второстепенные вещи скудные имеющиеся ресурсы.

Извините, но это какой-то сюр…

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