Нация, которая не сделала вывод после допущения роковых ошибок, обречена высиживать "роковые яйца", из которых вылупятся новые беды.

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Украина не смогла построить сильную промышленность / zaporizhstal.com

У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Украина - страна ошибок-сирот. Безымянных провалов, за которые никто не хочет отвечать.

Я, наверное, один из немногих экономистов, которые в Украине последовательно отстаивали необходимость развития промышленности и проведения современной промышленной политики.

Потому что именно промышленность создает первотолчок в движении капитала, создает спрос на научные разработки и инновации, является стимулом развития образования.

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Но все эти годы мне приходилось действовать почти в одиночку.

Спорить с идиотами, которые вещали о "сервисном характере украинской экономики", расписывали в слайдах концепцию "зерно и мозги".

Отправлять в банк еще больших идиотов, которые скалились и писали в комментариях "любители промЫшленности".

А тепер, дорогие друзья, мы просто пожинаем плоды своей безголовости и будем пожинать, так как нашими экономическими школами руководят те самые люди.

Нация, которая не сделала вывод после допущения роковых ошибок, обречена высиживать "роковые яйца", из которых вылупятся новые беды.

И когда эти с позволения сказать экономисты кричат "где наши ракеты и танки!" - Я смеюсь сквозь слезы. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку и рвать волосы на узких лбах!

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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