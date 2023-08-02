Мы прорвем российскую оборону до конца осени

Ноябрь - крайний срок, до которого активные масштабные боевые действия имеют смысл для всех сторон, и переговоры получаются как логическое следствие.

https://opinions.glavred.info/my-prorvem-rossiyskuyu-oboronu-do-konca-oseni-10490152.html Ссылка скопирована

Зимой война рискует войти в обычную позиционную фазу / коллаж: Главред, фото Генштаб, ua.depositphotos.com

Ситуация Украины. Мы контранаступаем. Это уже успех, а о результатах наших наступлений судить еще рано. Впрочем, понятно, что к концу осени мы получим конкретный результат. Я остаюсь оптимистом относительно этого результата: мы прорвем российскую оборону. Но в любом случае после этих наступлений мы не скоро сможем сформировать новый мощный потенциал, чтобы завершить войну идеальным сценарием полного разгрома рф.

Этот заветный сценарий имеет очень мало шансов в нашей войне. В конце концов, мы тоже истощаемся морально, физически, ресурсно. Да, мы готовы биться до конца, но сил от этого больше не становится.

видео дня

Плюс надо понимать нашу тотальную зависимость от Запада, который если скажет нам идти на переговоры, то выхода у нас не будет. Чтобы вы понимали сколько стоит на кону: если мы не добьемся успеха в контрнаступлении - западная помощь начнет таять на глазах, и сведется исключительно к поддержке на уровне сдерживания орков. Переговоры будут вынужденными. В то время как успех наоборот стимулирует поддержку, и переговоры будут вопросом нашего выбора.

Завершая, ноябрь - крайний срок, до которого активные масштабные боевые действия имеют смысл для всех сторон, и переговоры получаются как логическое следствие. После ноября ни одной из сторон трудно будет надеяться на однозначную победу в войне. Я склонен считать, что тогда война войдет в обычную позиционную фазу. Из этой фазы ее смогут вывести либо смерть Путина, либо политическая дестабилизация в рф, либо другие глобальные аномалии. А это значит, что говорить о сроках завершения войны после ноября не будет никакого смысла.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник