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Мы прорвем российскую оборону до конца осени

Виктор Андрусив
2 августа 2023, 06:31
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Ноябрь - крайний срок, до которого активные масштабные боевые действия имеют смысл для всех сторон, и переговоры получаются как логическое следствие.
Война в Украине, прогноз для Украины, ВСУ
Зимой война рискует войти в обычную позиционную фазу / коллаж: Главред, фото Генштаб, ua.depositphotos.com

Ситуация Украины. Мы контранаступаем. Это уже успех, а о результатах наших наступлений судить еще рано. Впрочем, понятно, что к концу осени мы получим конкретный результат. Я остаюсь оптимистом относительно этого результата: мы прорвем российскую оборону. Но в любом случае после этих наступлений мы не скоро сможем сформировать новый мощный потенциал, чтобы завершить войну идеальным сценарием полного разгрома рф.

Этот заветный сценарий имеет очень мало шансов в нашей войне. В конце концов, мы тоже истощаемся морально, физически, ресурсно. Да, мы готовы биться до конца, но сил от этого больше не становится.

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Плюс надо понимать нашу тотальную зависимость от Запада, который если скажет нам идти на переговоры, то выхода у нас не будет. Чтобы вы понимали сколько стоит на кону: если мы не добьемся успеха в контрнаступлении - западная помощь начнет таять на глазах, и сведется исключительно к поддержке на уровне сдерживания орков. Переговоры будут вынужденными. В то время как успех наоборот стимулирует поддержку, и переговоры будут вопросом нашего выбора.

Завершая, ноябрь - крайний срок, до которого активные масштабные боевые действия имеют смысл для всех сторон, и переговоры получаются как логическое следствие. После ноября ни одной из сторон трудно будет надеяться на однозначную победу в войне. Я склонен считать, что тогда война войдет в обычную позиционную фазу. Из этой фазы ее смогут вывести либо смерть Путина, либо политическая дестабилизация в рф, либо другие глобальные аномалии. А это значит, что говорить о сроках завершения войны после ноября не будет никакого смысла.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

война в Украине контрнаступление ВСУ
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