Мы продолжаем жить так, будто нам некуда спешить

А знаете в чем проблема такого ожидания в период войны? Потому что это парадигма формировалась годами для условий мирной жизни.

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Враг создает преимущество в средствах ведения войны не только благодаря собственной эффективности / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Уже более двух лет я слышу одну и ту же шарманку... Поверьте, мы делаем все возможное, но из-за вопроса нацбезопасности мы не можем все рассказывать. Но, поверьте, мы делаем очень много!

И люди верят. Верят, потому что что им еще остается делать?

Когда со временем никто не видит результатов этой работы на фронте и начинают возникать вопросы, то делается информационный вброс. О какой-то новой разработке беспилотника. О каких-то новых рекордах производства боеприпасов или закупки беспилотников. О каких-то новых упрощениях процедур закупки.

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Ну как это мы ничего не делаем? Делаем! Вот здесь немного сделали, а еще здесь! И так постепенно делаем! Просто не все сразу!

И люди снова верят. Опять ждут.

Ждут, потому что общество так приучили! Приучили к медленным постепенным реформам и изменениям. Все 30 лет мы так живем. Ждали 30 лет. Ну разве каких-то полгода-год не подождем еще?

А знаете в чем проблема такого ожидания в период войны? Потому что это парадигма формировалась годами для условий мирной жизни.

Когда мы никуда не спешили. Когда нам никто не угрожал. И мы даже не пытались конкурировать за лучший уровень жизни с нашими соседями.

Даже сейчас, мы же продолжаем жить так будто нам некуда спешить и никто никуда не подгоняет ...

Не понимая при этом, что для условий войны эта мирная парадигма может грозить катастрофой. Потому что в то время, как мы медленно развиваемся или что-то меняем, то враг опережает нас по скорости принятия решений. Опережает нас по стратегии. По системности. По масштабам.

Враг создает преимущество в средствах ведения войны не только благодаря собственной эффективности. А из-за нашей медлительности. Враг быстрее корректирует свою стратегию, потому что в условиях реальной войны видит эффективность средств. И опять же, из-за нашей медленной адаптивности.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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