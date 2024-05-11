Мы продолжаем жить так, будто нам некуда спешить

Уже более двух лет я слышу одну и ту же шарманку... Поверьте, мы делаем все возможное, но из-за вопроса нацбезопасности мы не можем все рассказывать. Но, поверьте, мы делаем очень много!
И люди верят. Верят, потому что что им еще остается делать?
Когда со временем никто не видит результатов этой работы на фронте и начинают возникать вопросы, то делается информационный вброс. О какой-то новой разработке беспилотника. О каких-то новых рекордах производства боеприпасов или закупки беспилотников. О каких-то новых упрощениях процедур закупки.
Ну как это мы ничего не делаем? Делаем! Вот здесь немного сделали, а еще здесь! И так постепенно делаем! Просто не все сразу!
И люди снова верят. Опять ждут.
Ждут, потому что общество так приучили! Приучили к медленным постепенным реформам и изменениям. Все 30 лет мы так живем. Ждали 30 лет. Ну разве каких-то полгода-год не подождем еще?
А знаете в чем проблема такого ожидания в период войны? Потому что это парадигма формировалась годами для условий мирной жизни.
Когда мы никуда не спешили. Когда нам никто не угрожал. И мы даже не пытались конкурировать за лучший уровень жизни с нашими соседями.
Даже сейчас, мы же продолжаем жить так будто нам некуда спешить и никто никуда не подгоняет ...
Не понимая при этом, что для условий войны эта мирная парадигма может грозить катастрофой. Потому что в то время, как мы медленно развиваемся или что-то меняем, то враг опережает нас по скорости принятия решений. Опережает нас по стратегии. По системности. По масштабам.
Враг создает преимущество в средствах ведения войны не только благодаря собственной эффективности. А из-за нашей медлительности. Враг быстрее корректирует свою стратегию, потому что в условиях реальной войны видит эффективность средств. И опять же, из-за нашей медленной адаптивности.
Кто такой Павел Вернивский?
Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.
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