Мы потеряли целый год

Остается открытым вопрос коррупции в ТЦК, которая рискует вырасти в бешеных масштабах, если некоторые нормы пройдут.

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Война / Коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб

Завершил читать мобилизационный законопроект. Этот правовой акт должен был появиться минимум в конце 2022 года. Мы потеряли год.

Есть большие плюсы, например, связанные с цифровизацией воинского учета, есть предостережения - относительно крупных штрафов и наложения ограничений прав.

Остается открытым вопрос коррупции в ТЦК, которая рискует вырасти в бешеных масштабах, если некоторые нормы пройдут.

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Нет смысла обсуждать детали проекта, потому что сейчас появятся группы депутатов, которые попытаются попиариться на сбитии некоторых инициатив. Классическая формула: "То все просили военные".

Но одно политическое следствие спрогнозирую сразу: Количество желающих, которые хотели бы, чтобы война завершилась без отвоевания территорий, увеличится. Трудно прогнозировать пока насколько резко и сильно, но это произойдет очевидно.

Экзистенциальный страх смерти - вещь приветственная.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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