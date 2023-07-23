Давайте о вступлении в НАТО кратко обобщу, а то по кругу тему гоняют.

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Принимать Украину в НАТО сейчас - нарушение логики / фото: ВВС

Украине нужны реформы (другая экономическая система, другое качество госслужбы, фундаментальная борьба с коррупцией) не для того, чтобы вступить в НАТО или ЕС. А для того чтобы быть привлекательной для жизни страной. Для своих граждан и для тех, кто может приехать сюда жить. Именно с такой мотивацией их и надо делать, те реформы.

А теперь о НАТО.

Мы не вступим ни в какое НАТО до конца войны. И даже после не факт. Даже если завтра из Валинора приплывут эльфы и проведут нам все-все реформы. Почему? Очень просто объясню.

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1. Для чего нам надо НАТО? Чтобы снизить риски следующей войны. (В этой за нас никто воевать не будет, время с этим смириться уже).

2. Для чего НАТО существует? Чтобы снизить риски войны для своих участников.

Соответственно, принимать Украину в НАТО сейчас - даже если произойдет вжух с реформами - нарушение логики. Которой руководствуются те, кто НАТО создал.

Мы свой шанс быстро и почти безболезненно вступить в НАТО потеряли даже не 2008, а где-то в году 1996. когда вместо идти в НАТО у нас Табачники и Медведчуки администрацию президента возглавляли. Жаль, что это почти никто не помнит или вообще не в курсах.

Что касается НАТО после войны. Здесь есть два сценария:

1. Если Россия уцелеет, выйдет из войны более-менее стабильной и при этом остается диктатурой, которая грезит местью и существует в режиме КНДР - то оружие у нас будет, а вот НАТО - нет. Потому как минимум лет 10-15 после войны чисто экономически будем нуждаться в финансовой помощи, технической поддержке и расходах на нашу обороноспособность. Мы будем пассивом. И наличие у нас опытной и качественной армии будет нашим преимуществом, которое будет беречь нас от повторной агрессии. Но для НАТО это будет затратная часть. Потому что даже с темпами роста экономики в 10% в год (которых не будет, потому что у нас нет нужной демографии, здесь бы выйти на 5-7% после первых лет низкой базы) мы будем реципиентом, а не донором. И зоной повышенного риска.

2. Если Россия либо переживет настоящую демократизацию и деимпериализацию (вряд ли), либо режим Путина погрузится в долгий кризис полураспада, либо если Россия будет настолько обескровлена и разбита, что не сможет в ближайшие десятилетия даже думать об эскалации, вот тогда наш путь в НАТО будет очень быстрым и даже триумфальным. Потому что очень много тратить на наше вооружение и брать на себя ответственность за защиту Украины вместе с Украиной не придется. А специалисты и техника пригодятся.

Второй сценарий вполне вероятен. Даже более вероятен, чем первый. Но и при первом - это не "ужас-ужас, кладбище-кладбище". Русские очень хорошо запоминают тех, кто дал им взбучку. Финны не дадут соврать. Просто когда нам в будущем будут предлагать "разоружение", надо делать наоборот. Всегда.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 году окончил Киевский национальный экономический университет.

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