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Мы не быдло и не крепостные, возобновите публичное декларирование

Михаил Ткач
26 июля 2023, 20:30 обновлено 26 июля, 20:30
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Общество должно контролировать тех, кто получил власть от общества. Получил на определенных условиях.
декларирование
В вопросе коррупции нужен предохранитель, а не реакция, считает Ткач / фото: nazk.gov.ua

Мы не быдло, чтобы с нами так обращались.

Десятки сигналов о коррупции на всех уровнях. От регионального до столичного.

Прямо сейчас на отдыхе по всему миру находятся, возвращаются или вернулись сотни чиновников.

видео дня

Прямо сейчас приобретаются или достраиваются поместья и избираются ренжроверы.

Я приветствую точечные и принципиальные политические решения – такие, как в случаях с военкомом Борисовым или нардепом Аристовым. Но этих случаев слишком много и может быть еще больше. И будет.

Нужен предохранитель, а не реакция. Контроль, а не то, что мы наблюдаем сейчас.

Никто из тех, кому не наплевать на судьбу страны не заинтересован в том чтобы количества таких случаев внезапно стало достаточно для расторжения общественного договора. Договора, свою часть которого общество перевыполняет.

Никто, кроме врага и политических оппонентов власти. Они не просто сидят на берегу и ждут, а прилагают усилия. Не верите? Посмотрите, чьими руками и что происходило с саботажем поддержки сборов для Сил обороны после волны скандалов с непонятными закупками.

- Когда в НАПК решили бы проверить военкомов если бы не журналистские публикации?

- Узнало бы руководство Аристова об отпуске на Мальдивах, если бы не журналисты?

- Какую машину докупал бы Борисов и где?

- Стало бы известно о Халимоне, Торохтии и других?

Да, Торохтии.

Точечные авральные реакции приведут к появлению у фигурантов осторожности, которая была утрачена после начала полномасштабного вторжения. Но не приведут к системной борьбе и победе над позорными явлениями злоупотребления властью в частных интересах.

Потому что антикоррупционные предохранители, которые с таким боем внедрялись в стране последние 9 лет, недаром считаются предохранителями.

Вы ссылаетесь на вопросы безопасности?

У нас на втором году полномасштабной войны танкисты ищут бинокли и шлемофоны. Это вопрос безопасности.

У нас некоторые позиции и группы на фронте работают без дрона. Одного! Это вопрос безопасности.

Тысячи власть имущих и депутатов всех уровней, которые стали миллионерами и миллиардерами, пока те, кто их избирали, стояли насмерть — это вопрос безопасности.

Общество должно контролировать тех, кто получил власть от общества. Получил на определенных условиях.

Мы не быдло.

Не крепостные.

Возобновите публичное декларирование.

Кто такой Михаил Ткач?

Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Гроші" (1+1). В 2016-2021-журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

Источник

война в Украине декларирование
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