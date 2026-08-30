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"Мы на этапе осознания": Денисенко посоветовал, как дальше жить украинцам

Вадим Денисенко
30 августа 2026, 21:15
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Политолог рассказал, почему государственные коммуникации усиливают общественную тревогу и как быстрее пройти этап принятия.
воздушная тревога
Киевляне во время воздушной тревоги. Архив / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Осенью 2026 года украинцы вновь переживают перелом привычного уклада жизни - тревоги, дискуссии о мобилизационном возрасте и комендантском часе возвращают ощущение неопределенности. Аналитик, руководитель центра "Деловая столица" Вадим Денисенко считает, что общество проходит те же психологические стадии, что и в начале полномасштабного вторжения. В своей колонке он объясняет, почему придется снова привыкать к новой реальности. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Киев. В кафе рядом две женщины пьют кокосовое латте или ещё какие-то подобные новомодные напитки и разговаривают о том, как дальше жить. И пожилая женщина говорит своей, чуть более молодой, подруге: "Вот так и жить".

При всем парадоксе этой истории (тревога, дым где-то над Куреневкой и т.д.). И все же эта женщина права. Можно прочитать или прослушать тысячи важных или бессмысленных советов (псевдо)психологов, но ответ будет один: "вот так и жить".

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Я хочу вернуть всех нас в недалекое прошлое - конец февраля 2022 года. Лишь небольшая часть из нас была готова к тому моменту. Кто-то был в панике, кто-то на адреналине, а кто-то месяц провалялся перед телевизором. Но потом мы все так или иначе адаптировались. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но адаптировались. И начали жить в новой нормальности.

Сейчас эта нормальность, сложившаяся примерно с лета 2022 года, снова рушится. И нам всем снова нужно искать новые точки опоры. Это невероятно сложно. И главная сложность, на мой взгляд, состоит из двух компонентов: страх и невозможность планировать хоть что-то. В конце концов, то же самое, что и в феврале 2022 года.

Я не люблю психологических советов. Но я точно знаю, что человек, приложив определенное усилие воли, может подавить страхи и найти цель, вокруг которой будет строить планы на будущее.

Если исходить из четырёх психологических стадий (отрицание, осознание, переживание и принятие), мы сейчас находимся на стадии осознания, но впереди у нас несколько очень сложных месяцев эмоциональной стадии переживания. И чем быстрее мы перейдем к стадии принятия (а она обязательно наступит) - тем легче нам всем будет.

Напоследок скажу то, что говорю уже много лет. Государственные коммуникации - это одна из самых важных вещей для психологического здоровья нации. Когда ты начинаешь дискуссию об уменьшении мобилизационного возраста до 55 лет, ты должен понимать, что примерно миллион человек в этой стране начинают злиться не потому, что ты принял решение не снижать этот возраст, а потому, что ты вообще начал эту дискуссию.

Если премьер выходит и говорит, что будет пересматриваться комендантский час, без каких-либо разумных объяснений, то ты должен быть готов к тому, что ещё несколько миллионов людей будут злиться.

Человек всегда должен направить свою агрессию или недовольство на что-то или на кого-то. Особенно в такие сложные моменты. Зачем всё время наступать на одни и те же грабли, я просто не понимаю.

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О личности: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).

С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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