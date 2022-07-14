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"Мы еще не начинали": что имел в виду Путин

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

14 июля 2022, 08:41

"Полезные идиоты" в Украине бесплатно подрабатывают в массовке этой спецоперации, служа информационным эхом для вражеской пропаганды.

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Владимир Путин / Фото УНИАН

Когда бункерный дед ляпнул что-то, что "они еще и не начинали", все подумали, что речь об очередных военных действиях, и это вызвало удивление. Что они еще могут предложить?

Дальше повышать возраст "службы по контракту", и сажать завербованных "дедов" на расконсервированные танки т62? Мобилизовать зэков? Или перейти все же к формам всеобщей мобилизации? Больше ракет? Белорусский "дуче" со своей армией...

Да, это все будет, но не исключено, что "не начинали" касается в первую очередь следующих направлений:

1) коррумпирование политических элит на Западе;

2) информационные спецоперации на Западе и в Украине с целью сеяния уныния, паники, нежелание продолжать войну, продвижения тезисов о прекращении поставок оружия в Украину.

3) ресурсное давление, газовый шантаж и т.д.

Читайте такжеСледующие "горячие точки" войны и остановится ли Путин после захвата Донбасса: прогнозы экспертовИ последнее они и в самом деле начали реализовывать в последнее время гипер-активно.

Показательно, что наиболее активно тезисы о "неправильном использовании западного оружия в Украине" начали вбрасываться теперь, когда это оружие начало использоваться с успеваемостью, близкой к максимальной. Несколько мощных "хлопков" каждую ночь над складами оккупантов в Украине - наглядное подтверждение этого тезиса. Украинцы могут очень эффективно использовать современное западное оружие, что доказали своими действиями. Очевидный вывод, к которому должны прийти на западе - такого оружия нужно гораздо больше, и это должно обеспечить итоговую военную победу Украины. Никаких эмоций - только факты.

В Кремле это тоже понимают, поэтому, очевидно, начали вбрасывать все имеющиеся ресурсы (а они у них в финансовом плане почти безграничны) на продвижение нужных нарративов. "Полезные идиоты" в Украине бесплатно подрабатывают в массовке этой спецоперации, служа информационным эхом для вражеской пропаганды.

Всем им стоит включить мозг, и увидеть, что последние недели украинская армия работает эффективнее всего за всю свою историю. И это позволяет надеяться, что эффективность будет только расти, приближая итоговую победу над врагом. Столетним, страшным и лютым врагом, желающим уничтожить нас всех.

Значит, нынешнюю линию (больше оружия от партнеров, больше снарядов, больше всего самого современного) надо продолжать, не допуская задержек или других форм затягивания процесса.

Сейчас как раз ситуация, когда все черно-белое, все максимально просто. Ты за оружие для Украины? Ты за Украину. Ты против оружия для Украины - ты враг Украины.

Владимир Путин HIMARS
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