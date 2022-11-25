Вопрос времени, когда Россия загнется / Фото pixabay.com

У Соловьева на передаче какое-то российское тело говорило о том, что есть опасность что и Казахстан как-то в свою сторону пойдёт, от России, мол там у них нацистские темы начинаются.

В психозе человек попадает в иную реальность. А здесь вся страна переживает что вокруг нацисты. Вот они следствия главного российского праздника 9 мая "можем повторить". Как белая горячка, вокруг нацисты. Они реально погрузилась в славное воображаемое прошлое.

Просто россияне в угаре.

А это уникальная ситуация. Сознание россиян уже не восстанавливаемо, нельзя откатить к допутинской версии. Поэтому, даже при наличии доступа к свободной информации, их сознание, из-за угара, находится под полным контролем системы. Далее - закрытие России. И психотическое выгорание.

По сути, вопрос времени, когда Россия загнется. Россия постепенно отторгаема миром. Уже в статусе государства спонсора терроризма. А вспомните, 9 месяцев назад весь западный мир к Путину на связь стремился.

Вопрос времени, нам надо выстоять, а они уйдут в свой мир нечисти, русский народ станет хтонью и борундуком, как писал Дугино-Проханов.

Мы будем в свете, а они во тьме.

Источник