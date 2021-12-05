Мракобесие в мозгах неизлечимо

Робот Федор / фото КЦ "Южный"

AMECA - Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, на данный момент наиболее человекоподобный робот из всех, созданных людьми. Ролик вышел второго декабря и является релизом к будущей презентации. Пока непонятно, может ли робот ходить - мне кажется, что нет, ходьба сразу на порядок усложняет конструкцию, но в любом случае платформа впечатляет, согласитесь.

А ещё Теслабот, Бостон Динамикс, Робот Федя…

Мы уже живем в будущем. Между двухтысячным и две тысячи двадцатым такая же пропасть, как между двухтысячным, и, наверное, пятьдесят седьмым, когда на орбите нашей планеты появился первый искусственный спутник.

Я даже не берусь предсказывать, что будет ещё всего через двадцать лет. Видимо, мы уже станем межпланетарной цивилизацией с андроидами и космическими круизами, столь же привычными, как средиземноморские.

Но вот что остается неизменным - так это тупость и ограниченность мозгов.

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Полоумные питекантропы уже начали вопли в соцсетях о том, что машины завоюют мир и наша цивилизация в опасности.

Мракобесие, средневековье и ксенофобия в мозгах - это неизлечимо.

Читайте такжеПроизошло то, чего Москва всегда бояласьОн просто трансформируется соответственно научно-техническому прогрессу, и вместо евреев или афроамериканцев они теперь будут призывать сжигать и вешать андроидов - но, похоже, что некоторым обезьянам всё же не надо было слезать с дерева.

Вообще, это хороший тест на толерантность.

Если этот робот вызывает удивление и восторг, и вам хочется улыбнуться этому механизму - у вас с эмпатией все в порядке.

Если он вызывает страх - наверное, лучше надеть платок и идти в монастырь. Несовместимость с прогрессом в двадцать первом веке - тяжелый рецидив.

Впрочем, в тридцатые тоже пылесосов с тостерами боялись.

А микроволновок с мобильниками боятся до сих пор.