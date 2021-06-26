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Можно просто "напрячь" семейных врачей: что не так с медицинскими чекапами для украинцев

Екатерина Амосова

Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой

26 июня 2021, 20:01

Прогнозировать конкретное наполнение украинского чекапа - дело неблагодарное. Если по британскому варианту, то можно просто "напрячь" семейных врачей.

Больница
Амосова рассказала, что не так с медицинскими чекапами для украинцев / Reuters

Приветствуя объявление президентом Украины Владимиром Зеленским программы "Здоровая Украина", многие сейчас теряется в догадках по наполнению медицинских чекапов (Check-up), которые должны проводиться минимум каждые 2 года для тех, кому "за 55".

Но о медицинской части министр здравоохранения высказывается более расплывчато, чем о диджитальной оболочке. Пока что прозвучали "регулярный мониторинг анализов крови" и "некоторые скрининговые программы, например, рака прямой кишки и молочной железы (маммография)".

А что с этим в мире?

Самый экономный подход в 100% государственной национальной службе здоровья Великобритании, которая служила прототипом для украинской медреформы.

Если ваш возраст 40-74 года и вы не имеете заболеваний сердца, сосудов (СС), почек и диабета, медик первичного звена расспросит об имеющихся у вас факторах СС риска, померяет рост, вес, артериальное давление (АД), уровень общего холестерина (ОХС) и глюкозы и определит общий СС риск по таблице.

Читайте такжеВрач Амосова рассказала, кому грозит тромбоз после COVID-19После этого вы получите рекомендации по оздоровлению образа жизни и устранению факторов риска, включая, при необходимости, с лекарствами для снижения АД и ХС.

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Если вам > 65 лет, то вас проинформируют о симптомах деменции, чтобы вы следили за их появлением [это - буквально].

Такой чекап занимает 20-30 мин и проводится каждые 5 лет.

Во времена СССР ХС и глюкозу всем не определяли, но были обязательные ежегодные, если не ошибаюсь, флюорография легких и осмотр гинеколога для женщин. Без этого работающим не закрывали больничные листы.

А что в США?

Вот рекомендации американских профильных ассоциаций для людей > 50 лет:

  • АО - ежегодно;
  • ХС, 5 показателей - каждые 5 лет;
  • глюкоза или гликированный гемоглобин - каждые 3 года;
  • в возрасте > 60 - ежегодная прививка от опоясывающего герпеса (3 тип);
  • в возрасте > 65 лет или ранее, при наличии факторов риска - прививка от пневмококковой инфекции (пневмония);
  • для курящих или в течение 15 лет после прекращения курения - ежегодное низкодозовое КТ (55-80 лет);
  • колоноскопия - каждые 5 лет или лабораторные тесты в кале - ежегодно (45-75 лет).

Для женщин:

  • маммография (рентген молочных желез на специальном аппарате) - каждые 1-2 г (до 75 лет);
  • осмотр гинеколога с РАР тестом - каждые 5 лет (до 65 лет).

Для мужчин:

  • при обременении семейного анамнеза - скрининг на рак предстательной железы;
  • после 65 лет - УЗИ-диагностика аневризмы брюшного отдела аорты.

В дополнение всем: диагностика остеопороза (DEXA) и чекап зрения после 60 лет ежегодно.

Читайте такжеТренировка с виртуальным тренером: Зеленский анонсировал создание в Украине спортивных локацийПрогнозировать конкретное наполнение украинского чекапа - дело неблагодарное. Если по британскому варианту, то можно просто "напрячь" семейных врачей без дополнительного бюджетного финансирования.

Если чекап будет шире, то стоит создавать (и финансировать) дополнительный "пакет" НСЗУ. Может, вернут на работу часть сокращенных узких специалистов. Перспектива закупок большого количества "железного" оборудования может вдохновлять.

А пока государственное "дело делается", рекомендую украинцам воспользоваться опытом Великобритании и США и, по возможности, позаботиться о себе самим.

Владимир Зеленский медосмотр Екатерина Амосова
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