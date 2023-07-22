УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Можно ли остановить процесс самопожирания?

Вадим Денисенко
22 июля 2023, 08:59
59
Идет борьба за деньги. Местные власти имеют ресурс. Этот ресурс у них хотят забрать.
Можно ли остановить процесс самопожирания?
Мы входим в острую фазу внутреннего конфликта / фото: УНИАН

Все происходящее в медиапространстве последние пару недель - это классическое самопожирание, которое просто необходимо остановить. Попробую дать свой ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия и начать решать проблему.

1. Поставить диагноз

Мой диагноз состоит из двух пунктов:

видео дня

а) жадность на фоне потери чувства страха;

б) Ожидание выборов и переход в логику избирательной кампании (и это при том, что выборов в ближайшее время не будет).

2. История болезни

Идет борьба за деньги. Местные власти имеют ресурс. Этот ресурс у них хотят забрать. Местные власти выступают против, потому что считают, что техасцы должны грабить техасцы. И до сих пор, без войны, формула "он ворует, но что-то и делает" работала на местных выборах почти безотказно. Историческая память и элементарные законы психологии поведения, позволяют большому слою (большинству) местных лидеров жить в логике: мы сейчас что-то построим (освоим/украдем), а потом они все равно за нас проголосуют, будет работать и дальше.

Центр живет в похожей логике, которая сводится к формуле: "контролируем силовиков и это все решает". И до сих пор это тоже работало. Точнее, и в первом, и во втором варианте работало временно. В Великой войне коррупции чиновника против коррупции силовика / судьи победы были исключительно ситуативными. Война ничего не изменила. Люди, оправившись от первого страха, продолжили жить так, будто ничего не изменилось. И это касается всех уровней.

3. Первый этап лечения

Главная наша проблема заключается в том, что мы хотим выпить волшебную таблетку и решить одномоментно все проблемы. И это при том, что мы знаем: так не бывает. И сейчас, прежде чем приступить к жестким хирургическим методам лечения, нужно застабилизировать состояние пациента (опуститься на землю и позволить выпустить пар в обществе).

С моей точки зрения, стабилизация, заключается в нескольких аспектах:

А) стороны должны отступить на шаг назад: центр перестает посягать на деньги регионов, регионы получают четкие правила игры. Как по мне, эти правила сводятся к простой формуле: 80% бюджета (кроме зарплат) идут на:

- подготовку к зиме, о которых мы все забыли;

- медицину (оборудование, диагностика, надбавки врачам и т. д);

- образование (прежде всего помощь в онлайн образовании, которая будет базовой и в 2024 году, внешкольная работа, плюс надбавки учителям)

- помощь ветеранам, включая психологические центры.

Последние 20% идут на все остальное. Но барабаны приводят к неотвратимому наказанию.

Б) центр не может больше держать паузу относительно самых громких скандалов. Должно быть четкое публичное наказание виновных в самых громких скандалах. Если бы яичный скандал решили таким способом, многие вещи пошли бы по другому сценарию. Незавершенный скандал ведет к следующему скандалу и, в результате, появляется снежный ком. Нравится это кому-то или нет, но люди помнят все.

4. второй этап лечения

Сейчас мы все объявили избирательный фальшстарт. И проблема с этим псевдовыборочным циклом заключается в том, что мы не хотим вести диалог. Власть (на всех уровнях) не хочет говорить с оппозицией, оппозиция с властью. Мы снова создаем команды фанатов, которые живут по формуле "с ними нечего говорить, потому что они идиоты (воры, олигархи и т. д).

Проблема Украины заключается в том, что у нас не было никогда продуктивного диалога ни о рефлексии относительно прошлого, ни о будущем. Работа над ошибками сводится только к осуждению папередников. А будущее сводится к формуле одного премьера "Горизонт планирования следующая пресс-конференция". Без реального диалога разных групп у нас не будет будущего. Проблема в том, что к этому диалогу не готов никто. Потому что и власть, и оппозиция и большинство гражданского общества, вместе со СМИ не хотят перемен. Их все устраивает.

Выводы

- Мы входим в острую фазу внутреннего конфликта с возможными сложными последствиями.

- Уже сейчас, все ключевые актеры этого конфликта должны отойти на шаг назад. Иначе, их надежды на то, что народ все забудет, потому что новость живет полдня, окажутся лишь надеждами. Рейтинг доверия ко всем актерам начнет обваливаться. Но главное, мы вернемся к главной проблеме государства: человек начнет снова, с катастрофическим темпом, удаляться от государства.

- Если уж большинство начало мыслить категорией выборов, то, не забывайте: логика следующих выборов будет иной чем до этого. Появился мощный фактор военных, которые, в силу всех этих скандалов, начинают приобретать политическую субъектность. Логика общества сейчас может перерасти в одну простую формулу: "должен прийти кто-то и всех этих му**ков вып...издить". И это не лучшая формула, потому что в ней слишком много эмоции и маловато рацио (в конце концов мы несколько раз это уже проходили). И, что не менее важно, эта ситуация ухудшает моральный дух в армии. Но мы движемся в этом направлении семимильными шагами.

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Источник

Вадим Денисенко
Реклама

Главное за день

Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

09:18 Мир
Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

08:44 Политика
США готовят для Украины новый пакет помощи на $400 млн: что в него войдет

США готовят для Украины новый пакет помощи на $400 млн: что в него войдет

07:38 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:18

Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

08:59

Можно ли остановить процесс самопожирания?мнение

08:44

Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

08:26

Эйдман назвал условия для того, чтобы Гиркина выпустили на волю

07:38

США готовят для Украины новый пакет помощи на $400 млн: что в него войдет

Игоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь ЭйдманИгоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь Эйдман
07:05

Самая сложная загадка, от которой будут разбегаться глаза: надо найти призрака

06:35

Как правильно перевести на украинский "один и тот же человек": Авраменко дал объяснениеВидео

06:26

Гороскоп на сегодня 22 июля 2023: Ракам - хорошие деньги, Весам - боли в ногах

06:14

Почему Гиркина прессуют?мнение

Реклама
05:00

Цвет помады для женщин после 50: визажист назвала 5 оттенков помады, которые старятВидео

04:00

Какой сегодня праздник 22 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:15

"Более слабый враг – большие потери": эксперт описал тактику ВСУ в контрнаступленииВидео

02:35

Клименко раскрыл, что может быть, если Украина останется без "зерновой сделки"

02:00

"Удар ниже пояса": Жданов рассказал, как атака на Крымский мост повлияла на ФСБ РФ

01:33

"У Путина есть страх": экс-нелегал КГБ объяснил, где были двойники во время бунта Пригожина

00:32

В США скончался популярный певец и обладатель 19 ГрэммиВидео

00:09

Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой "с раздвоением личности"

21 июля, пятница
23:56

Оптическая иллюзия для самых внимательных: только гении найдут скрытый бриллиант

23:38

"Можем загнать российский флот в Туапсе и Новороссийск": Минобороны пригрозило РФ

23:26

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты - Зеленский

Реклама
22:34

Выход РФ из зерновой инициативы: Клименко рассказал о настоящих "хотелках" Кремля

22:34

Гиркина берегут для передачи в Гаагу, когда РФ пойдет на уступки Западу – Эйдман

22:28

"Стрелков – ноль без палочки": Эйдман сказал, почему сядет Гиркин, а не Пригожин

21:46

Путин боится, что более 100 истребителей НАТО атакуют Черноморский флот РФ – Bild

21:25

Власть Путина "треснула": Блинкен предупредил Пригожина об опасности

21:17

Соратник Гиркина: в Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР"

20:01

"Наказание будет": Зеленский пообещал РФ ответ за последние убийственные действия

19:55

Фронт в Украине только один, и он не "экономический"мнение

19:20

Гиркин оскорбил Путина и арестован на 2 месяца: ему грозит до 5 лет тюрьмы

19:14

"Путин стал трусом": в Польше назвали главу РФ "занудой" и разнесли за угрозы

19:11

Угроза нападения из Беларуси: ГПСУ обнародовала разоблачительные фото

18:56

Как правильно сказать на украинском "першіння": Авраменко удивил ответом

18:26

Копеечное средство с невероятным результатом: как отбелить тюль с помощью аспирина

18:00

Что означает слово "рисилованики": Авраменко дал интересный ответ

17:26

России грозят новые мятежи, у разведки есть данные – ГУР

17:23

Жив, но расстроен: в Сети появились первые кадры с задержанным ГиркинымВидео

17:03

Украинцам могут вернуть деньги за газ: в Нафтогазе рассказали подробности

16:53

"Хоть бы РФ не сбавила темп": оккупант после атак на Одессу захотел "нового Голодомора"

16:40

"1+1 Украина" снимет европейский сезон "Голоса страны" в сотрудничестве с Польшей

16:27

Кремль начал "прятать" Путина, после мятежа Пригожина все под колпаком ФСБ – СМИ

Реклама
16:19

Любые растения будут мигом уничтожены: как избавиться от сорняков раз и навсегда

16:18

Снимут с себя последнее: 3 знака зодиака, которые любят других больше, чем себя

16:09

За что могли задержать Гиркина: самые яркие его высказывания

16:01

Жена Виктора Павлика похвасталась похуденем

15:50

"Зашевелилась банка с пауками": в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле

15:50

Путин издал абсурдное заявление, что Польша и Литва хотят оккупировать Украину

15:33

У Путина испугались Украины из-за намерений Киева по зерновому коридору

15:12

Обстрел портов показывает, что Украина – заложник отношений Эрдогана и Путина – Клименко

15:04

Куда нужно положить монетку на удачу: удивительный способ привлечь достаток

15:04

Вот это ракурс: Кардашьян в одном купальнике сделала "колесо" на пляже

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять