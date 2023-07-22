Можно ли остановить процесс самопожирания?

Идет борьба за деньги. Местные власти имеют ресурс. Этот ресурс у них хотят забрать.

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Мы входим в острую фазу внутреннего конфликта / фото: УНИАН

Все происходящее в медиапространстве последние пару недель - это классическое самопожирание, которое просто необходимо остановить. Попробую дать свой ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия и начать решать проблему.

1. Поставить диагноз

Мой диагноз состоит из двух пунктов:

видео дня

а) жадность на фоне потери чувства страха;

б) Ожидание выборов и переход в логику избирательной кампании (и это при том, что выборов в ближайшее время не будет).

2. История болезни

Идет борьба за деньги. Местные власти имеют ресурс. Этот ресурс у них хотят забрать. Местные власти выступают против, потому что считают, что техасцы должны грабить техасцы. И до сих пор, без войны, формула "он ворует, но что-то и делает" работала на местных выборах почти безотказно. Историческая память и элементарные законы психологии поведения, позволяют большому слою (большинству) местных лидеров жить в логике: мы сейчас что-то построим (освоим/украдем), а потом они все равно за нас проголосуют, будет работать и дальше.

Центр живет в похожей логике, которая сводится к формуле: "контролируем силовиков и это все решает". И до сих пор это тоже работало. Точнее, и в первом, и во втором варианте работало временно. В Великой войне коррупции чиновника против коррупции силовика / судьи победы были исключительно ситуативными. Война ничего не изменила. Люди, оправившись от первого страха, продолжили жить так, будто ничего не изменилось. И это касается всех уровней.

3. Первый этап лечения

Главная наша проблема заключается в том, что мы хотим выпить волшебную таблетку и решить одномоментно все проблемы. И это при том, что мы знаем: так не бывает. И сейчас, прежде чем приступить к жестким хирургическим методам лечения, нужно застабилизировать состояние пациента (опуститься на землю и позволить выпустить пар в обществе).

С моей точки зрения, стабилизация, заключается в нескольких аспектах:

А) стороны должны отступить на шаг назад: центр перестает посягать на деньги регионов, регионы получают четкие правила игры. Как по мне, эти правила сводятся к простой формуле: 80% бюджета (кроме зарплат) идут на:

- подготовку к зиме, о которых мы все забыли;

- медицину (оборудование, диагностика, надбавки врачам и т. д);

- образование (прежде всего помощь в онлайн образовании, которая будет базовой и в 2024 году, внешкольная работа, плюс надбавки учителям)

- помощь ветеранам, включая психологические центры.

Последние 20% идут на все остальное. Но барабаны приводят к неотвратимому наказанию.

Б) центр не может больше держать паузу относительно самых громких скандалов. Должно быть четкое публичное наказание виновных в самых громких скандалах. Если бы яичный скандал решили таким способом, многие вещи пошли бы по другому сценарию. Незавершенный скандал ведет к следующему скандалу и, в результате, появляется снежный ком. Нравится это кому-то или нет, но люди помнят все.

4. второй этап лечения

Сейчас мы все объявили избирательный фальшстарт. И проблема с этим псевдовыборочным циклом заключается в том, что мы не хотим вести диалог. Власть (на всех уровнях) не хочет говорить с оппозицией, оппозиция с властью. Мы снова создаем команды фанатов, которые живут по формуле "с ними нечего говорить, потому что они идиоты (воры, олигархи и т. д).

Проблема Украины заключается в том, что у нас не было никогда продуктивного диалога ни о рефлексии относительно прошлого, ни о будущем. Работа над ошибками сводится только к осуждению папередников. А будущее сводится к формуле одного премьера "Горизонт планирования следующая пресс-конференция". Без реального диалога разных групп у нас не будет будущего. Проблема в том, что к этому диалогу не готов никто. Потому что и власть, и оппозиция и большинство гражданского общества, вместе со СМИ не хотят перемен. Их все устраивает.

Выводы

- Мы входим в острую фазу внутреннего конфликта с возможными сложными последствиями.

- Уже сейчас, все ключевые актеры этого конфликта должны отойти на шаг назад. Иначе, их надежды на то, что народ все забудет, потому что новость живет полдня, окажутся лишь надеждами. Рейтинг доверия ко всем актерам начнет обваливаться. Но главное, мы вернемся к главной проблеме государства: человек начнет снова, с катастрофическим темпом, удаляться от государства.

- Если уж большинство начало мыслить категорией выборов, то, не забывайте: логика следующих выборов будет иной чем до этого. Появился мощный фактор военных, которые, в силу всех этих скандалов, начинают приобретать политическую субъектность. Логика общества сейчас может перерасти в одну простую формулу: "должен прийти кто-то и всех этих му**ков вып...издить". И это не лучшая формула, потому что в ней слишком много эмоции и маловато рацио (в конце концов мы несколько раз это уже проходили). И, что не менее важно, эта ситуация ухудшает моральный дух в армии. Но мы движемся в этом направлении семимильными шагами.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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