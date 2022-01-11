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Можно ли дать России по яйцам

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

11 января 2022, 21:05

Загадочная русская душа в очередной раз оставляет нас с чувством тревоги.

войска России у границ Украины
Поляки сказали, что если Россия полезет, то получит по яйцам / Reuters

Поляки сказали, что если Россия полезет, то получит по яйцам, и сравнили Москву с серийным насильником.

На что официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия женского рода и яиц у нее нет.

Вот она, дипломатия высшего уровня.

Остается только понять. Если Россия утверждает, что она женского рода, то означает ли это, что она таки полезет, ведь ей нельзя дать по яйцам? Или это просто разговор двух интеллигентных людей на философскую тему? Потому что эта загадочная русская душа в очередной раз оставляет нас с чувством тревоги.

Или вот переговоры США и России.

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США говорят: если Россия вторгнется в Украину, то получит санкции. Судя по всему, это американский аналог польского утверждения

На что Россия отвечает: Мы не собираемся вторгаться в Украину.

А потом тоже Россия заявляет: С нами ведут разговор шантажам и угрозами.

Читайте такжеНаступление отменяется – России нечем воеватьВот ведь загадочная русская душа. Если ты не собираешься нападать на Украину, то чего тебя волнует тот факт, что США пугает тебя санкциями за вторжение в Украину. Не говоря уже о том, что всем известно, что санкции делают Россию только сильнее.

Ведь если вам говорят "Не грабь банк, а то получишь по голове", то если ты не собираешься грабить банк, то тебе все равно. Так что, Россия таки собирается вторгаться в Украину? Или Россия просто хочет, чтобы у нее всегда была свобода вторгнуться в Украину. Почему бы не вторгнуться после обеда, хочет позволить себе думать Путин и ему претит, когда его лишают этой возможности? Такая вот свободолюбивая натура у русских войск без границ. Им вообще претят все эти границы и условности? Хочу – введу, хочу не введу? И их бесит, когда кто-то эту свободу ограничивает?

Вот ведь загадочная русская душа…

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Владимир Путин вторжение России Сергей Фурса
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