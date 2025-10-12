Укр
Может ли война закончится через несколько месяцев?

Дмитрий Жмайло
12 октября 2025, 06:51
Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира.
Китай хочет, чтобы война продолжалась как можно дольше / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, ОПУ, kremlin.ru

Еще в начале 2024 года мы проводили стратегическую сессию аналитиков нашего центра, и тогда мы примерно определяли, что с 2026 года Российская Федерация будет продолжать агрессию, но постепенно давление - как в живой силе, так и в других видах вооружения - начнет падать.

И вот видим: по состоянию на октябрь 2025 года у россиян нет контроля над Черным морем, техники на фронте фактически не осталось. Единственное, что у них еще есть - это "шахеды", которые они штампуют, и "мясные" штурмы.

Сейчас, из-за развала части тыловой инфраструктуры после наших ударов по нефтяной отрасли РФ у них возникают перебои с выплатами мобилизованным. Именно поэтому россияне уже рассылают новые повестки и перешли на режим так называемого круглогодичного призыва - не весенне-осеннего, как было раньше, а постоянного.

Текущая осенне-зимняя наступательная кампания - это, по сути, их последний самостоятельный рывок. Дальше они, вероятно, продолжат агрессию, но постепенно начнут проседать. Единственным фактором, который может существенно повлиять на ситуацию, является Китай. Если бы не китайская поддержка (и поддержка ее сателлита - Северной Кореи), война, по сути, уже бы завершилась.

Китай поставляет России технологии и оборудование для производства ракет. Впервые с 2022 года Россия увеличила свой арсенал ракетного вооружения более чем на 2000 единиц - это и "Калибры", и "Искандеры", и Х-101, с которыми у них было меньше всего проблем. Фактически, Китай сегодня для России выполняет ту же роль, которую для нас в 2022-2023 годах играл Запад - когда мы начали контрнаступательные действия, оттеснили россиян, но нам временно "перекрыли кран" военной помощи, потому что на Западе не было понимания, как именно действовать в отношении России.

Китай не хочет победы России. Китай не хочет победы Украины или Европы. Китай хочет, чтобы война продолжалась как можно дольше, истощая всех участников. И пока идет война, Россия вынуждена продавать Китаю энергоносители по заниженным ценам, углеводороды и другие товары, которые находятся под глобальными санкциями.

Россияне будут пытаться изменить ситуацию, но летняя наступательная кампания была для них провальной, хотя американцы фактически дали им время попробовать это сделать. Возможно, ситуация для нас улучшится, ведь и президент Зеленский, и высшее военно-политическое руководство, в частности заместитель председателя ОП, полковник Павел Палиса, четко заявили: "Мы не будем обменивать территории. Вопрос наших территорий и суверенитета - не предмет торга".

Это не понравилось американцам - вспомним, как госсекретарь Рубио развернул свой самолет. Соответственно, был предоставлен определенный "люфт" времени россиянам, чтобы они попытались достичь чего-то в Донецкой области и заставить нас подписать невыгодные документы. Россияне провалились.Они пошли в опасную игру с китайцами, а Китай, напомню, - это "красная линия" для США. Сам Пекин Вашингтон определяет своим главным конкурентом. Путин стал второстепенным звеном в этой "оси зла", которую возглавляет Поднебесная.

Американцы сначала переименовали Министерство обороны в "Министерство войны" (чего, мягко говоря, недостаточно), и сейчас мы дошли до "Томагавков". Россия не уверена, что сможет переломить нас военным путем. Поэтому они начали повышать градус - дроновыми атаками, нарушением воздушного пространства, диверсиями, как, например, поджоги грузовиков Бундесвера, совершенные их агентурой. Вся их надежда - на то, чтобы напугать Европу, заставить Запад пасовать и показать ему: "Вы передали оружие Украине, а сами не имеете чем защищаться. Пожертвуйте Украиной ради собственной безопасности - прекратите поставки".

Параллельно россияне бьют по украинской железной дороге, чтобы западная помощь к нам не доезжала. В РФ нервничают и до сих пор не уверены, что осенью и зимой смогут чего-то достичь.

Поэтому многое зависит от того, состоятся ли переговоры между Трампом и Си Цзиньпином. Если действительно будет перекрыт "кран" военной помощи России, если мир согласится на наше предложение и мы осуществим большой компромисс - например, согласимся на замораживание линии боевого соприкосновения при условии, что мы и в дальнейшем будем возвращать наши территории дипломатическим путем - и, что не менее важно, если Украина войдет в европейскую архитектуру безопасности, - тогда картина может измениться. Именно поэтому мы предлагаем помощь в сбивании российских дронов и приняли противоречивое для общества решение об открытии рынка оружия.

Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много.

Дмитрий Жмайло, специально для Главреда

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

