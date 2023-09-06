Может ли РФ ударить "ядеркой" с территории Беларуси?

Желания использовать ядерное оружие у РФ пока нет, хотя пропагандистские призывы есть постоянно.

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Ударит ли Путин ядерным оружием / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Сегодня ни я лично, ни экспертная среда не видят такой возможности. Это абсолютно ни на что не влияет, не добавляет России мощности по агрессии против Украины, не влияет на противостояние со стороны НАТО. Если бы они применили тактическое ядерное оружие в Украине, то у нас практически нет объектов, которые могут быть целью для применения такого оружия. Да и Кремль предупрежден об ответе, который может быть как после применения ядерного оружия, так и превентивно.

Поэтому желания использовать ядерное оружие у РФ пока нет, хотя пропагандистские призывы есть постоянно. Но это шантаж и запугивание – фактической подготовки к применению ядерного оружия за весь период войны не зафиксировано. И предварительным этапом должны стать испытания этого оружия Россией. То есть тактические, стратегические, подземные, в воздухе или под водой. Россияне даже пытались имитировать, когда министр обороны РФ Шойгу вместе с министром ядерной энергетики Адамовым летали на землю, где раньше был советский полигон испытаний ядерного оружия, и якобы обсуждали возобновление испытаний. Но потом было официальное заявление России, что они и близко не собираются, потому что сами не уверены, что эти испытания докажут работоспособность российского ядерного оружия. Сейчас сохраняется интрига, но как только РФ проведет ядерные испытания и неудачно, тогда все узнают, что "король голый". Поэтому они и опасаются, поэтому и повышенной угрозы использования такого оружия нет.

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Путин, фактически, сегодня мало влияет на ситуацию – в РФ, по большей части, руководит коллективный Путин, его окружение. А они не хотят умирать в ядерном огне, зато им нужно снятие санкций и возможность снова отдыхать где-то на Западе в собственной недвижимости, которую там приобрели. Они хотят жить, и жить хорошо.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Александр Кочетков, специально для Главреда

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