Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?

Почему Джо Байдена рассматривают как слабого кандидата?

https://opinions.glavred.info/mozhet-li-mishel-obama-zamenit-baydena-i-chto-iz-etogo-budet-10563089.html Ссылка скопирована

Обама и Байден / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, instagram.com/michelleobama

Der Spiegel пишет, что возможность такого сюжетного поворота серьезно рассматривают. Демократическая партия даже включила соответствующий вопрос в социологические опросы населения. Букмекеры тоже считают Обаму одной из фавориток.

Базово:

1. Никто не знает (возможно, кроме Байдена) произойдет ли это.

видео дня

2. Сейчас анализировать каким президентом она может быть - спекуляции или глупость. Особенно по сравнению с мужчиной. Потому что конъюнктура и вызовы совершенно изменились. А именно они преимущественно определяют политический курс.

3. Ее кандидирование действительно возможно. И эта статья о том - Почему.

Почему Байдена рассматривают как слабого кандидата?

1. Два главных кандидата - крайне непопулярные. Если выборы будут "Байден против Трампа", они превращаются в 100% "битву антирейтингов".

2. 2 из 3 американцев считают Байдена слишком старым даже на фоне Трампа. Здесь свое дело делают мемы. Так, мемы о старости и несостоятельности Байдена создали устойчивую ассоциацию старости с ним неотвратимой, хотя Трамп лишь на 4 годика моложе.

3. Байден в последнее время делает кучу довольно странных заявлений. Его обвинения в адрес Японии, Индии, Китая и Южной Кореи в ксенофобии из-за "нежелания принимать мигрантов" могут понравиться разве что радикальным левым в США, потому что нелегальная миграция волнует даже умеренных избирателей самого Байдена.

Плюс к тому антирейтинг Трампа настолько значителен, что его может победить практически любой известный, вменяемый и достаточно умеренный, если не будет раздражать сомневающихся избирателей.

Почему Мишель Обама? Мишель Обама очень популярна. Да, ответ банален. Давайте детализируем как это случилось.

Мишель Обама принимала активное участие в политической карьере своего мужа и была едва ли не самой заметной первой леди в истории США. Хотя в начале политической карьеры Обамы-мужа она была скептической из-за влияния политики на детей пары, президентскую кампанию 2008 года она провела очень активно, в том числе лично писала свои речи и часто выступала вообще без черновиков. Юридическое образование и адвокатская практика не прошли даром. Во время кампании рейтинг ее одобрения достигал 55%.

Во время первого срока своего мужа и президентской кампании 2012 Мишель концентрировалась на внутренней проблематике и образе "той, кто понимает проблемы простого народа". В итоге рейтинг ее одобрения никогда не падал ниже 60%, преодолевая "однопартийность". В итоге во время выборов 2012 на фоне спорных результатов президентства именно образ Мишель Обамы был одним из козырей тандема Обама - Байден.

После завершения президентства Обамы его жена осталась активной общественной деятельницей: критиковала администрацию Трампа за недофинансирование школьного питания, недостаточное внимание доступности образования, особенно для женщин, за ксенофобию и мизогинию.

Мишель Обама у нас, как и Трамп когда-то, супер-популярная медийная фигура. Ее мемуары Becoming стали суперхитом - за первый год продаж (ноябрь 2018 - ноябрь 2019) только в США было продано более 11 миллионов копий. Netflix 2020 выпустил документальный фильм по мотивам и он тоже стал хитом.

Ее следующая книга The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, а также документальный фильм по мотивам тоже получили кучу премий. Они посвящены жизни в нашем меняющемся мире, а также содержит очень много автобиографического (например, о том, как быть студенткой - афроамериканкой в Принстоне 80-х).

Для большего присутствия в медиа-поле не хватает разве что сериала или кино. А, стоп. Они есть. В 2022 году она получила номинацию на премию Black Reel Awards за роль в сериале Black. Также Обама имеет популярный подкаст, ведет кулинарное шоу для детей (за которое получила несколько телепремий).

Короче, суперпопулярная медийная фигура с публичным политическим бэкграундом - то что надо, чтобы победить Трампа. Вопрос в том, будет ли такая политическая авантюра реализована Байденом, Обамой и Ко.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред