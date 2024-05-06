УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?

Юрий Богданов
6 мая 2024, 19:11
819
Почему Джо Байдена рассматривают как слабого кандидата?
Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?
Обама и Байден / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, instagram.com/michelleobama

Der Spiegel пишет, что возможность такого сюжетного поворота серьезно рассматривают. Демократическая партия даже включила соответствующий вопрос в социологические опросы населения. Букмекеры тоже считают Обаму одной из фавориток.

Базово:

1. Никто не знает (возможно, кроме Байдена) произойдет ли это.

видео дня

2. Сейчас анализировать каким президентом она может быть - спекуляции или глупость. Особенно по сравнению с мужчиной. Потому что конъюнктура и вызовы совершенно изменились. А именно они преимущественно определяют политический курс.

3. Ее кандидирование действительно возможно. И эта статья о том - Почему.

Почему Байдена рассматривают как слабого кандидата?

1. Два главных кандидата - крайне непопулярные. Если выборы будут "Байден против Трампа", они превращаются в 100% "битву антирейтингов".

2. 2 из 3 американцев считают Байдена слишком старым даже на фоне Трампа. Здесь свое дело делают мемы. Так, мемы о старости и несостоятельности Байдена создали устойчивую ассоциацию старости с ним неотвратимой, хотя Трамп лишь на 4 годика моложе.

3. Байден в последнее время делает кучу довольно странных заявлений. Его обвинения в адрес Японии, Индии, Китая и Южной Кореи в ксенофобии из-за "нежелания принимать мигрантов" могут понравиться разве что радикальным левым в США, потому что нелегальная миграция волнует даже умеренных избирателей самого Байдена.

Плюс к тому антирейтинг Трампа настолько значителен, что его может победить практически любой известный, вменяемый и достаточно умеренный, если не будет раздражать сомневающихся избирателей.

Почему Мишель Обама? Мишель Обама очень популярна. Да, ответ банален. Давайте детализируем как это случилось.

Мишель Обама принимала активное участие в политической карьере своего мужа и была едва ли не самой заметной первой леди в истории США. Хотя в начале политической карьеры Обамы-мужа она была скептической из-за влияния политики на детей пары, президентскую кампанию 2008 года она провела очень активно, в том числе лично писала свои речи и часто выступала вообще без черновиков. Юридическое образование и адвокатская практика не прошли даром. Во время кампании рейтинг ее одобрения достигал 55%.

Во время первого срока своего мужа и президентской кампании 2012 Мишель концентрировалась на внутренней проблематике и образе "той, кто понимает проблемы простого народа". В итоге рейтинг ее одобрения никогда не падал ниже 60%, преодолевая "однопартийность". В итоге во время выборов 2012 на фоне спорных результатов президентства именно образ Мишель Обамы был одним из козырей тандема Обама - Байден.

После завершения президентства Обамы его жена осталась активной общественной деятельницей: критиковала администрацию Трампа за недофинансирование школьного питания, недостаточное внимание доступности образования, особенно для женщин, за ксенофобию и мизогинию.

Мишель Обама у нас, как и Трамп когда-то, супер-популярная медийная фигура. Ее мемуары Becoming стали суперхитом - за первый год продаж (ноябрь 2018 - ноябрь 2019) только в США было продано более 11 миллионов копий. Netflix 2020 выпустил документальный фильм по мотивам и он тоже стал хитом.

Ее следующая книга The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, а также документальный фильм по мотивам тоже получили кучу премий. Они посвящены жизни в нашем меняющемся мире, а также содержит очень много автобиографического (например, о том, как быть студенткой - афроамериканкой в Принстоне 80-х).

Для большего присутствия в медиа-поле не хватает разве что сериала или кино. А, стоп. Они есть. В 2022 году она получила номинацию на премию Black Reel Awards за роль в сериале Black. Также Обама имеет популярный подкаст, ведет кулинарное шоу для детей (за которое получила несколько телепремий).

Короче, суперпопулярная медийная фигура с публичным политическим бэкграундом - то что надо, чтобы победить Трампа. Вопрос в том, будет ли такая политическая авантюра реализована Байденом, Обамой и Ко.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мишель Обама Джо Байден Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

20:05 Украина
На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

19:31 Синоптик
"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

19:12 Украина
Все главные новости

Популярное

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ 61111

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода 12503

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела 11275

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке 8828

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

Последние новости

20:56

Когда могут принять новые штрафы для уклонистов: в Раде сделали заявление

20:05

"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

19:55

Будет чем отбивать атаки России: Украина пополнила запасы ракет к Patriot

19:31

На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

19:12

"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
19:11

Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?мнение

18:56

В России истерят из-за приближения сроков передачи Украине F-16: посыпались угрозы

18:39

Полумиллионная мобилизация: появился неожиданный прогноз насчет призыва в армию

18:31

РФ угрожает влупить по военным объектам Британии

Реклама
18:25

Как платить за свет вдвое меньше: что нужно сделать

18:12

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

17:47

Украина не признает Путина президентом РФ: в МИД сделали громкое заявление

17:39

В Крыму могли быть атакованы российские "Искандеры": появились снимкиФото

17:20

Министр Кулеба поделился редким фото со своей любимой женщиной

16:50

Сколько можно хранить вареные яйца: как не угодить впросак после Пасхи

16:45

Огненное сердце в небе над Сумщиной: уникальное видео уничтожения "Шахеда"Видео

16:44

Штрафы до 1 500 евро: почему в Испании нельзя строить замки из песка

16:35

Чемпион Европы защищал Украину: на фронте погиб знаменитый спортсмен-тяжелоатлет

16:31

Важный партнер Украины вдруг "запел" о "мире" с Путиным

16:25

Когда и как правильно обрезать лаванду: секреты, которые обеспечат обильное цветение

Реклама
15:35

Что нельзя делать в Светлый вторник: 3 запрета, которые уберегут от беды

15:35

Как отбелить старый тюль от серости и желтизны: бабушкин способ, о котором забыли

15:30

Венгерский вице-премьер отказался выдавать Киеву украинских мужчин

15:29

Настоящая семья: как сейчас выглядит дети-актеры из фильма "Миссис Даутфайр"

15:26

Урожай можно спасти: чем полить чеснок, когда желтеют листья

14:57

Военный катер РФ в Крыму взлетел на воздух: в ГУР раскрыли детали спецоперации

14:53

В Украине начнут крупное производство оружия: Камышин раскрыл детали

14:49

Россияне нацелились на 2 крупных города: Сырский сообщил о важных решениях

14:24

Многие сушили одежду неправильно: где категорически нельзя развешивать вещи

14:11

Есть предпосылки: Братчук рассказал о расширении "серой зоны" на левом берегу Днепра

14:09

Тянет как магнитом: эксперты назвали распространенную ошибку, которая привлекает слизней

14:02

Враг атаковал ВСУ в Крынках и пытается захватить остров Нестрига

13:41

РФ выбрала новые цели: в ВСУ назвали, куда враг массированно ударит ракетами

13:18

Написано в Библии: священник сказал, является ли курение грехом - ответ удивитВидео

13:15

Тоня Матвиенко призналась, где сейчас и чем занимается ее старшая дочь

13:00

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

12:43

Какая одежда делает женщину моложе: шесть естественных трюков на каждый день

12:41

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с танками: у врага максимальные потери на юге

12:39

Искушение Большим шлемом: рецензия на фильм "Соперники"

12:37

Уничтожение моста под Часовым Яром: в ВСУ рассказали о тяжелой ситуации на фронте

Реклама
12:32

Как отбелить грязные швы между плиткой за 5 минут: нужны лишь два копеечных средства

12:10

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

11:48

Киевлян предупредили об опасности: на город надвигается гроза

11:43

Церковный праздник 7 мая: что категорически запрещено делать в Светлый вторник

11:30

Путин пошел на ядерный шантаж: грозит Западу ударами с воздуха и с моря

11:27

Чувствуют себя свободно: астролог назвала знак зодиака, что изменяет чаще всего

11:25

Что никогда не нужно делать во время кошения газона: садовод назвал главные ошибки

10:48

Обманываю ее: Лорак призналась, как поступила с дочерью и чуть не потеряла сознание

10:46

Поможет оттеснить РФ: Шмыгаль назвал условие переброски западных войск в Украину

10:29

Морской дрон ГУР поразил российский катер в оккупированном КрымуВидео

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять