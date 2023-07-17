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Можем ли мы проиграть войну? Да

Михаил Ткач
17 июля 2023, 06:26
177
Каждый поступок отдельного человека в это время - это каждый раз выбор между общей Победой и общим поражением.
Можем ли мы проиграть войну? Да
Украинцам следует прийти в себя - до победы еще далеко / Коллаж: Главред, фото Генштаб ВСУ, pixabay

Можем ли мы проиграть войну? Да.

- Если продолжим вымывать деньги из бюджета десятками миллионов на стадионы, барабаны, бордюры, беговые дорожки и прочий антураж мирного времени или закупать нужные вещи по завышенной стоимости, мы можем проиграть.

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- Если не прекратим закрывать глаза на то, что на налоговой и таможне зарабатывает не только государственный бюджет, мы можем проиграть.

- Если нулевая толерантность к коррупции не станет приоритетом государственной политики от офиса Президента до медсестры, мы можем проиграть.

- Если политики в своих действиях будут пользоваться желанием вернуть или получить власть, мы можем проиграть.

- Если не закроем границу для беглецов и не прекратим штамповать здоровых инвалидов, мы можем проиграть.

- Если не вернем поддержку Сил обороны донатами до уровня первого полугодия полномасштабного вторжения, мы можем проиграть.

- Если будем считать, что победа - это те парни и девушки, мужчины и женщины из Сил обороны и как-то оно будет, мы можем проиграть.

Все из перечисленного убивает наших защитников и защитниц. Отдаляет Победу. Помогает врагу.

140 миллионная "страна-идиот" не собирается проигрывать эту войну. Для Путина эта война - это билет в один конец. Они будут продолжать уничтожать нас медленно или быстро. Они могут делать это еще год и два и три. Их 100 миллионов.

Время понять, что выход на админграницу до конца весны - ИПСО на экспорт. Возвращаться в сознание.

Мы месяц собираем 30 миллионов на РЭБы для первой линии обороны, которые будут защищать жизнь и технику, а дельцы из Житомира решили 70 слить за раз на ремонт стадиона. У нас что, Житомир в Европейский союз вступил? Выиграл ли право на проведение чемпионата мира по футболу?

И это всего лишь один пример. 70!!! миллионов на стадион - это значит что сын или дочь не дождутся отца с фронта, потому что у него не было дрона чтобы прочитать ситуацию. Мать больше не заглянет в глаза своего ребенка, потому что эвакуационное авто было одно и небронированное. Жена не обнимет мужа, а муж - жену, потому что не было тепловизора. Одного тепловизора. И так каждый день.

Каждый поступок отдельного человека в это время - это каждый раз выбор между общей Победой и общим поражением. Выбирайте Победу.

Источник

война в Украине Михаил Ткач
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