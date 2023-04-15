Похоже, московские попы на Пасху готовятся дать "последний и решительный бой" украинцам и Украине. Открыто готовятся.
Даже соцсети забиты рекламой "деды-молились". Мол, гонения на православие, захватывают храмы, безбожники и все такое прочее. И резюмируют – все на Крестный ход, защитим, не позволим и в таком духе.
Понятно, что, с одной стороны, не хотят терять свои прикормленные жирные места, статус над законом и положение в обществе.
С другой стороны, наверняка хозяева из Москвы дали жесткую команду – бороться любой ценой. И если потеряете все в Украине, здесь вас кормить никто не будет, задолбали неудачники.
Короче, с одной стороны, риск потери куска хлеба с маслом и икрой по месту, а с другой – недовольный хозяин. Так что будут устраивать все, что угодно.
Будем готовы и на провокации не поддаемся. Эх, надо было их давно выгнать или хотя бы не давать столько привелегий, освобождение от налогов и скидку на коммунальные.
Они тридцать лет копили силы, чтобы ударить по Украине, когда ей тяжелее всего…