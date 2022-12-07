Московский журналист чувствует себя "гражданином мира", поэтому может учить другие народы соблюдению прав человека, в том числе "свободе мнений".

После отзыва лицензии редакция Дождя должна была извиниться, считает Морозов / https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

Печальный итог в "кейсе Дождя". После отзыва лицензии редакция имела хороший шанс извиниться еще раз перед аудиторией, перед большой группой находящихся в Латвии российских оппозиционных медиа, перед правительством Латвии и Евросоюзом в целом, которые оказывают поддержку российским медиа в изгнании и заявить, что редакция надеется, что лицензия будет восстановлена.

Но так не получилось. Получилось гораздо, гораздо хуже.

Московская имперская фанаберия полезла из всех щелей.

Московский журналист ведь чувствует себя "гражданином мира", поэтому может учить другие народы соблюдению прав человека, в том числе "свободе мнений".

Тихон зачем-то наговорил про "абсурдное решение". Просто какая-то загадка: ведь Тихон - умный, и все они там вполне толковые, и "Дождь" как медиа-институция нужен и делает свое дело неплохо.

Почему надо разговаривать с правительством Латвии "через губу"?

За сутки либеральные доброжелатели "Дождя" написали тонны пренебрежительных, насмешливых постов о Латвии, которая "попирает" и т.д. Мол, туда релоцироваться нельзя, в бывшей окраине нашей империи нас не любят.

Ну, не еб же, а?! Нет, мы эту фанаберию никогда не изживем. Бьешься-бьешься, обосновывая, что возможна "переработка опыта" и прекращение этой фанаберии, - и опа! все под ноль.

Видимо, правы те, кто говорит, что надо просто срыть до фундамента всю эту мск, иначе никому жизни не будет.

Источник