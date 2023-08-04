"Морской державе" в Новороссийске отвесили унизительную пощечину

Сам факт данного инцидента в порту Новороссийска говорит о том, что этот город уже не относится к глубоко-тыловому.

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Российский корабль в Новороссийске / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Раз уж сегодня темой утро стали большие десантные корабли, то, поговорим о них.

Дело в том, что всегда находятся личности которые чем-то недовольны. И даже сейчас, когда в Новороссийске БДК проекта 775 немного накренился, им, что-то не так. Мол, это же не носитель "Калибров"!

В этой связи я бы хотел отметить, что, во-первых, сам факт данного инцидента в порту Новороссийска говорит о том, что этот город уже не относится к глубоко-тыловому. Во-вторых, это унизительная пощёчина системе безопасности России, которой, по ходу, вообще в этой пока стране не существует...

видео дня

И в третьих... Да, проект 775 это десантный корабль который не является носителем КРМБ "Калибр". Но он перевозит грузы, технику, личный состав. А главное, это старый, советских времён корабль, построенный в 1976 в Гданьске! Сегодня ни одна российская верфь не способна строить такие корабли! И не только...

Как известно, 24 марта 2022 года в порту временно оккупированного Бердянска был уничтожен российский БДК "Саратов", а также были повреждены два БДК проекта 775 "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

По состоянию на март 2023 оба повреждённых БДК не могли выполнять боевые задачи.

Год спустя, после "инцидента", Россия так и не смогла завершить ремонтные работы на БДК, повреждение и недееспособность которых она до сих пор не признала, хотя стало официально известно о гибели капитана "Цезарь Куников" Александра Чирвы.

У России вообще огромные проблемы со строительством больших десантных кораблей. Из проектов, которые были разработаны, а точнее слизаны с советских заделов, только проект 11711, ужасающий количеством дефектов и недоработок, делающих его самым рахитичным БДК в мире.

Одно время я уделял пристальное внимание развитию российского проекта больших десантных кораблей 11711, головным из которых был "Иван Грен". Внимание это было обусловлено тем, что, во-первых, российский флот испытывал острую нехватку БДК, а во вторых, тем, что проект 11711 был самой настоящей технической и проектной катастрофой.

Когда Россия официально приняла участие в гражданской войне в Сирии в 2015 году, Черноморский флот РФ не мог в полной мере обеспечить "Сирийский экспресс" своими БДК для обеспечения группировки российских войск в САР техникой, оружием и боеприпасами. Для этих целей даже применялись б/у сухогрузы и овощевозы, выкупаемые у других стран. В свою очередь, одна из надежд российских БДК нового поколения, корабль проекта 11711 "Иван Грен" по-прежнему не был готов к плаванью, будучи на тот момент в состоянии строительства 11-й год подряд.

Заложенный в 2004 году, неоднократно переделываемый и исправляемый, БДК "Иван Грен" в ходе своих испытаний продемонстрировал ужасающую устойчивость и порадовал более чем 40 конструкторскими дефектами.

Корабль спешно дорабатывали и сдали в строй ВМФ РФ таким, каким он уже был, а был он самой настоящей большой десантной катастрофой.

Второй корабль из этой серии, "Петр Моргунов", казалось бы, должен был воплотить в себе исправления ошибок, допущенных при строительстве головного корабля, но оказалось, что эти исправления, лишь добавили головной боли.

Дорабатывая проект, опять-таки, на ходу, "Петр Моргунов" заложили на заводе "Янтарь" в июне 2015 года, спустили на воду 25 мая 2018 года, а затем начались бесконечные переносы начала и завершения заводских ходовых испытаний… Сначала их старт планировали на апрель 2019, затем перенесли на июнь 2019, позже на август 2019, сентябрь 2019, и в итоге на ЗХИ корабль вышел только в декабре 2019-го!

Это ярко продемонстрировало то, насколько второй корабль в серии 11711 оказалась проблемным, не смотря даже на багаж опыта и работу над ошибками, которую, по идее, должны были проделать с учетом дефективности головного БДК "Иван Грен".

В свою очередь, в апреле 2019 года, в то время когда "Петр Моргунов" еще даже не вышел на ЗХИ, на "Янтаре" заложили два БДК проекта 11711, "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

После почти трех лет тишины об этом проекте, выяснилось, что строительство кораблей корректируется с учетом изменений в техническом проекте и сроки спуска на воду и передачи флоту будут другие. Насколько другие, пока даже приблизительно ответить на этот вопрос не могут даже те, кто строит эти корабли – на верфи "Янтарь".

То есть, проект 11711 продолжает видоизменяться, а российские кораблестроители, выпускают каждый новый БДК данной серии не похожий на предыдущий, за исключением одной общей черты – большого количества проектных и конструкторских ошибок.

Корабли "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" согласно предварительным планам должны были быть переданы флоту в 2023 и 2024 годах соответственно. Но с учетом того, что оба корабля на стапелях, до завершения работ над ними, не говоря уже про ЗХИ очень далеко. И еще не факт, что с учетом всего вышеизложенного эти ЗХИ пройдут для них успешно.

А потому, проблема с обеспечением российского флота современными БДК до сих пор, кораблестроителями "великой морской" державы, так и не решена. Они не способны строить качественные БДК, но, как мы можем видеть, они могут их качественно просыр... кхм... терять в войне со страной, у которой даже нет флота.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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