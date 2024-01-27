Морская блокада России: новая угроза для Кремля

Для Украины выход на доступные цели в районе Санкт-Петербурга в начале 2024 года свидетельствует о сокращении стратегического тыла России.

https://opinions.glavred.info/morskaya-blokada-rossii-novaya-ugroza-dlya-kremlya-10536374.html Ссылка скопирована

Пожар в Питере / Фото: соцсети

После того, как украинские дроны удачно бомбардировали морской порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом, Запад начинает перекрывает Балтийское и Черное моря для российских судов. Теперь, украинские дроны и ракеты могут попадать в российские танкеры с нефтью в Балтийском море, точно так, как ракеты и дроны хуситов обстреливают западные суда в Красном море.

После разгрома союзницы Москвы Армении турецко-азербайджанскими войсками, на очереди выход войск НАТО на берега Каспия, что приведет к стратегической угрозе морскому транспортному коридору, соединяющий Россию с Ираном.

Таким образом Запад не только перекрывает, в рамках политики санкций, воздушное, но и морское пространство путинской России. У Росси свободным и неопасным остается Баренцево море на севере и Охотское море на востоке. Все остальные пути очень рискованные. Это создает новые большие трудности для продажи российской нефти.

видео дня

А для Украины выход на доступные цели в районе Санкт-Петербурга в начале 2024 года свидетельствует о сокращении стратегического тыла России и увеличение зоны военных действий на всю европейскую часть России, плоть до Москвы.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.