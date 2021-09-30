Морковка для лошади: почему Украине намекают на отмену безвиза с ЕС

В ЕС обсуждают возможность отмены безвизового режима для третьих стран, к которым относят и Украину / УНИАН

Безвизовый режим для Украины - это была такая морковка, которую вывешивают перед лошадью, чтобы он тащил телегу туда, куда надо. Это поощрение Украины началось еще во времена Порошенко и технически, во времена Зеленского, мы, в конце концов, получили вроде бы безвиз. Но он был фактически отменен в связи с пандемией коронавируса. И теперь некоторые страны, хоть этого вслух и не говорят, стараются уменьшить любые связи собственных обитателей под любыми предлогами, пугаясь этой пандемии.

Но на самом деле повод есть, потому что Украина не продвинулась в антикоррупционных реформах. То есть главное требование и претензия к Украине - это дела в антикоррупционной сфере. Но здесь надо понимать, что западные партнеры оценивают продвижение или не продвижение в этой сфере исключительно по информации от собственных украинских так называемых активистов, которые имеют свою персональную цель, свои задачи, сотрудничают и оппонируют власти. То есть они абсолютно не являются объективными свидетелями, а наоборот ангажированными, потому что за развитие антикоррупционного дела они получают деньги и гранты. И логично, если они будут отчитываться, что все в порядке, то грантов, понятное дело, станет значительно меньше.

Соответственно, и извне ситуация с Украиной выглядит не слишком объективной по отношению к нам. Потому что западные партнеры оценивают нашу коррупцию по внешним показателям - есть наблюдательный совет, или международные эксперты выбирают руководителя ГБР и тому подобное. То есть по тем показателям, которые не имеют отношения к реальному состоянию коррупции. Фактически те правоохранительные структуры, которые созданы при участии Запада, конкурируют между собой, а не борются с преступностью и коррупцией в частности.

В целом вероятность отмены довольно велика. Например, та же Венгрия может найти повод - они, правда, могут не сказать, что проблемы с Украиной связаны с венгерским языком, а опять-таки спишут все на коррупцию. Другие страны, которые имеют к нам претензии, так же под предлогом коррупции могут отменить безвиз, потому что у них есть желание ограничить пересечение государственных границ из-за пандемии.

Так или иначе, это будет сделано не при объективных условиях, а потому что "так кажется". Причем наиболее вероятно, что будут отменять безвиз в некоторых странах - там, где нет желания привлечь наших трудовых мигрантов. Там, где такое желание есть, никто ничего не будет отменять и никакая коррупция мешать им не будет.

Читайте такжеУгроза безвиза и ассоциации: как изменятся отношения Украины с ЕвропойОтменить безвиз могут - мы его и так практически не имеем. И конечно, ведомство, которое за него отвечает, продолжит рассказывать, что все в порядке и такой угрозы нет. Так же ведут себя и коммунальщики, у которых нет никаких проблем с тарифами. Но Украину проинформируют официально об отмене только тогда, когда решение будет принято. Сейчас есть намеки - публикации, но пока официального решения нет, то и МИД будет говорить, что ничего не происходит. Но ровно до того момента, пока этого "внезапно" не произойдет.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда