Момент истины в Иране наступит скоро: Климовский дал прогноз

Сергей Климовский
6 апреля 2026, 08:29
Поки запаси ракет вичерпуються, а ціни на нафту лихоманить, Тегеран опиняється у пастці між зовнішнім тиском Пентагону.
Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузкого пролива
Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузкого пролива / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/DonaldTrump

На Ближнем Востоке назревает финал большой игры: Иран зажат между китайским мирным планом и угрозами США. Аналитик Александр Климовский объясняет, почему ресурсы теократии на исходе, а "надувание щек" не спасет режим от внутреннего взрыва. Публикуем его взгляды на текущий кризис.

31 марта появились "Пять пунктов" китайско-пакистанского мирного плана для Ирана. "Трам-парам-пампам" подумал Трамп и сказал 1 апреля "Ройтер" – переговоры с Ираном продвигаются и его больше не беспокоит полтонны обогащённого урана, поскольку она лежит глубоко под землёй и доступ к ней засыпало взрывами. Новая тема для создателей компьютерных игр – "Найди и подними уран", так как поиски кладов поднадоели.

"Пять пунктов" предполагают – немедленное прекращение боевых действий, открытие прохода через Ормузский пролив, начало переговоров между враждующими сторонами, затем перенос переговоров в ООН с привлечением других, и за это Китай с Пакистаном обещают оказать гуманитарную помощь всем пострадавшим и призывают к этому других. Во втором пункте подчёркивается суверенитет Ирана, это означает – Пекин и Исламабад против его распада.

Биржи отреагировали на "Пять пунктов" падением 31 марта и 1 апреля цены Брент с 114 до 101 доллара. Но так как иранская теократия отрицала 2 апреля ведение с кем-либо переговоров, даже с Джей Ди Вэнсом, угрожала всех убить и демонстративно казнила одного из протестующих, то цена нефти вновь поднялась до 108 долларов. На биржах, живущих инсайдами и слухами, сделали правильный вывод: теократия никак не может определиться, чего она хочет – мира или войны, и за кем в ней последнее слово.

Коллективная теократия пока пытается выглядеть грозным монолитом – её военная составная обещает всех поубивать, а цивильная составная – ни с кем не разговаривать. Но на практике не может выполнить ни то, ни другое. В результате оказывается в цейтноте, который не может длиться слишком долго.

Пентагон и Трамп троллят теократию перебросками войск и разговорами о наземной операции. Экспертное сообщество завалило медиапространство рассказами о возможных десантах армии США на иранских островах, в центре Тегерана и где-нибудь ещё. Так как теократия за месяц основательно расстреляла свои запасы ракет и дронов, то вынуждена беречь их остатки для отражения наземного вторжения. Поэтому стреляет изредка, чтобы поддержать имидж и боевой дух в собственных рядах. Обещание захватить ОАЭ, которые конфисковали полтриллиона долларов у неё, – пустая угроза, так как иранский флот лежит на дне Залива.

Теократия не может ни наступать, ни вести активную оборону, так как фронта де-факто нет. Остаётся лишь ждать высадки десанта США и отправлять дефицитные дальнобойные ракеты в сторону Израиля. Но они в таком дефиците, что пришлось попросить делать это хуситов. Ожидание десанта США сродни ожиданию появления из колодца двенадцатого имама Махди – может будет, а может нет. Имам Махди не обещал, что явится именно из этого колодца и день тоже не называл. Трамп тоже не признаётся, где и когда он высадит десант.

Вопрос, сколько могут находиться армия и население в взвинченном состоянии, ожидая десанта? В Венесуэле, которую не бомбили, это состояние продлилось чуть более месяца. По улицам Каракаса тоже разъезжал местный аналог Басидж, армию привели в активную боеготовность и не было дня, чтобы Мадуро с сотоварищами не грозился разнести США. Закончилось тем, что сдали Мадуро с женой, и ещё неизвестно, кто перестрелял кубинцев из их охраны.

В Иране это состояние взвинчено гораздо выше. При этом от боевых действий погибло по разным данным от 700 до 3 тыс. человек. Из 3 тыс. около половины это чиновники и члены различных военных формирований. Официальная цифра убитых и казнённых за три дня января при подавлении протестов тоже 3 тыс. человек. Неофициальная 30-40 тыс. Во Франции якобинцы за год отправили на гильотину 40 тыс. человек, из-за чего в итоге сами угодили под её нож. В империи Романовых 9 января 1905 г. в Кровавое воскресенье было убито более 200 человек, что стало триггером революции, пусть и не мгновенно.

В результате коллективная теократия ждёт не только высадки десанта США, но также новой революционной волны или "дворцового переворота" с участием войск. При этом никто не обещает теократии, что вместо десанта США за ней не явятся отряды Пехлеви, подобно тому, как повстанцы из Идлиба пришли за Башаром Асадом и его партией Баас. Единственное, что пока обещают теократии – курды не выйдут из Ирака, если в Тегеране будут думать побыстрей. Пакистан обещает это в отношении белуджей и пуштунов.

В Пекине и Исламабаде не заинтересованы в распаде Ирана. Пакистан по очевидным причинам против появления у своей границы нового государства Белуджистан, но если процесс запустится, то спецслужбы Исламабада будут вынуждены его возглавить. Но это не главная причина, приведшая к публикации "Пяти пунктов".

В Вашингтоне правильно рассчитали, что Пекин и Исламабад не смогут дольше месяца наблюдать за происходящим, стоя в сторонке. Пакистан импортирует более 80% нефти и нефтепродуктов из государств Залива, включая Иран, и у него нет таких поставщиков как РФ и Казахстан у Китая. Побочный результат "Эпической ярости" – значение Казахстана резко выросло для Пекина со всеми вытекающими последствиями для разговоров Москвы о "Южной Сибири" на севере Казахстана.

Ровно через месяц после начала "Эпической ярости" Китай и Пакистан опубликовали свои "Пять пунктов", а не передали их по секрету в Иран. Теократия не может "надувать щёки" и долго игнорировать их по трём причинам.

Во-первых, "Пять пунктов" – продукт не только Пакистана и Китая, но и двенадцати государств, участвовавших 19 марта в совещании в Эр-Рияде, и последующих совещаний в Исламабаде между Египтом, Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией. Обещание в "Пяти пунктах" гуманитарной помощи всем в Заливе выглядит как обещание уговорить ОАЭ вернуть Ирану часть из арестованного полутриллиона. Де-факто Трамп запустил процесс, когда с Ираном разбираются его соседи и покупатели, а США остаются как бы в стороне. Трамп даже пошёл на уступку и заявил, полтонны урана ему уже неинтересны. В обращении к нации 1 апреля он прямо сказал, что Ормузский пролив "деблокируется сам собой", зная, что 2 апреля в Лондоне соберутся главы МИД и их заместители из 35 стран, чтобы обсудить этот вопрос, но представителя Госдепа не будет.

Вторая причина – сам Трамп с его дедлайном для теократии до 5 апреля. Трамп продлит его ещё на неделю, но если в Тегеране не примут "Пять пунктов", то он запустит планы Б, С и далее по списку с ударами по электростанциям, десантами на островах и сюрпризами.

Третья причина – к 10 апреля закончатся сорок дней траура по Али Хаменеи, дедлайны Трампа, и что не менее важно – продукты в Иране, как утверждает Пезешкиан. Дефицит их и рост цен при обесценивании риала – это гремучая смесь. У многих заканчиваются деньги и нулевые перспективы с работой, но много свободного времени и взвинченное настроение. При этом пора публично похоронить предыдущего рахбара и показать нового.

Даты революций, в отличие от землетрясений, ещё никому не удалось точно назвать. Но с середины апреля можно ожидать тектонических подвижек в Иране, если теократия сама не начнёт делать что-то более практичное, чем грозно "надувать щёки" и ждать десанта из США.

О персоне: Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Иран Сергей Климовский
