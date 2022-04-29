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"Молниеносный" Путин, или Как Россия ведет войну не по-пацански

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

29 апреля 2022, 09:12

Путин хотел напасть на заведомо более слабую страну, у которой нет союзников и быстро ее захватить. Но быстро не получилось и никто не испугался.

Владимир Путин
Владимиру Путину еще не поздно сдаться / Reuters

Путин начал говорить о "молниеносном" ответе в случае вмешательства третьих стран в войну России с Украиной. Выглядело это, мягко говоря, малоубедительно.

Ну, во-первых, мы его "молниеносность" уже видели: молниеносная война (Blitzkrieg) в его исполнении была медленной и печальной и кончилась бегством "второй армии мира" из-под Киева.

А что касается вмешательства третьих стран, то вот оно: джевелины и стингеры х...рачат по твоим танкам и вертолетам с самого начала войны. Да и крейсер "Москва" тоже, говорят, не без помощи турецких беспилотников оказался на дне морском.

А совещание 40 (!) стран в Рамштайне по поводу поставок тяжелых вооружений и разведывательной информации Украине никак, кроме как вмешательством на стороне Украины назвать нельзя.

Так что вперед! Уже сутки как пора "молниеносно" ответить. Че киксуешь? "Гранаты не той системы"? Ну так и не болтай языком, трепло. Пугает он... Пуганые уже. Хватит.

С 2007 года, с той самой Мюнхенской конференции, ходит, как дуся, и всех пугает: "Как выскочу, как выпрыгну! Полетят клочки по закоулочкам!" И вот, наконец, выскочил... На ржавых танках. Молниеносный ты наш... Молниеносно у тебя только флагманы флота тонут... Да нефтебазы в глубоком тылу взрываются почем зря...

И вообще, чего это ты так строго запрещать взялся? Почему это нельзя помогать Украине? Почему нельзя выступать на ее стороне? Сам-то ты как минимум лукашенковскими услугами пользуешься. С его территории нападаешь, а другим запрещаешь? Это как-то неспортивно... Да и не по-пацански. Если уж вышел драться один на один, так чего ты сразу с другом явился и сзади напрыгнул? "Нас вынудили"? "Нам не оставили другого выбора"?

То есть если перевести твои слова на нормальный язык, то это звучит примерно так: я хотел напасть на заведомо более слабую страну, у которой нет союзников. Я думал, что быстро ее захвачу, а всех остальных запугаю отключением газа и атомной бомбой. Чтобы не вмешивались.

А быстро не получилось и никто не испугался. И вдруг выяснилось, что "заведомо более слабая страна" не такая уж слабая, а союзников у нее - целых сорок штук, да таких, что вместе они генерируют 70% мирового ВВП. 70%, Вова! Против твоих 2%...

Читайте такжеУспей ткнуть Путина первым: как США решили превратить Россию в еще одно СомалиИ теперь ты загундосил: не мешайте мне победить... не вмешивайтесь... я так не играю... это не честно... мы так не договаривались...

Как-будто ты вообще с кем-то можешь хоть о чем-то договориться...

У меня есть идея. Сдавайся, а? "В плену тебя ждет горячая еда и хорошее обращение.".. Не, ну серьезно: чего дурака валять? Будь умным, как Наполеон: остров святой Елены, почетный пленник, море, уединение, мемуары...

Можно обсудить заточение во дворце в Геленджике. Голубые каски охраняют, покой и тишина... Алина с детьми... Виноградники... Поди плохо... Пока такой вариант еще можно обсуждать... Наверное.

Но время уходит. Скоро будешь локти кусать. Потом разговор будет уже другой. Там, глядишь и сам будешь ампулу искать... Это я нисколько не угрожаю. Просто опираюсь на мировой опыт. Историю, понимаешь ли, не только ты один знаешь... Мы тоже кое-чего в кино видели... Про фашистов.

А, впрочем, надоел ты всем до чертиков со своими угрозами. Скоро тебя свои собственные охранники удавят. С помощью шарфика. По традиции...

А нам то и беды мало. Наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

viber
война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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