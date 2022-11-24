Молдова попала под энергетический удар России: есть ли угроза для Европы

Россия пытается расшатать поддержку Украины не только в Молдове, но и во всем ЕС - Михаил Гончар / Коллаж УНИАН, Твиттер МИД Украины

После ракетных ударов России по энергосистеме Украины 23 октября, соседняя Молдова осталась без света. Как заявили в "Укрэнерго", причиной отключения стал скачок частоты в общей сети с Украиной.

Дело в том, что энергосистемы Украины и Молдовы были сформированы во времена СССР, и это не были какие-то отдельно взятые системы Молдавской или Украинской ССР. Это была интегрированная советская энергосистема, и поэтому, несмотря на то, что Советского Союза нет уже более 30 лет, ни в Украине не занимались проблемой окончательной автономизации энергосистемы, и, тем более, в Молдове, где энергосистема взаимопереплетена с мощностями, которые генерируют электроэнергию на территории Молдовы (а фактически - на территории "ПМР", контролируемого Россией) и Украины.

Поэтому если у нас отключается свет, то и у них тоже. Ведь Молдова, так же, как и Украина, не имела возможности ничего с этим сделать. И неслучайно, когда ЕС рассматривал вопрос синхронизации энергосистемы Украины и европейской, то фигурировали и украинская, и молдавская системы, потому что они интегрированы между собой. Стратегия России здесь вполне понятна-если бить по одним, то получат двойной эффект. То есть ударами по Украине Россия наносит социальный, экономический и политический удар и по Молдове.

С одной стороны, это - месть Молдове за скромную солидаризацию с Украиной, а с другой стороны - дополнительное раскачивание ситуации внутри Молдовы. Потому что мы видим, как там активизировались пророссийские настроения, плюс в Молдове большой процент "ватного" населения, пронизанного российской пропагандой, которая продолжает там действовать. Поэтому в этом контексте, несмотря на все усилия руководства Молдовы по обузданию пророссийских группировок, олицетворенных бывшим президентом Додоном, нынешним олигархом Шором с его политической группой, россияне умышленно делают так, чтобы война в Украине влияла и на Молдову, чтобы она тоже стала очагом хаоса на наших юго-западных границах.

Расчет России еще в начале вторжения был таким, чтобы дестабилизировать и Молдову тоже. Планировалось так: будет высадка десанта на побережье Одесской и захвата Одессы, а дальше - на Приднестровье. И это не только открытие фронта из юго-западного тыла Украины, но так же и усмирения Молдовы. Но не так случилось, как думалось, потому что ВСУ не только отбросили врага из акватории юго-западного сектора Черного моря, начиная с уничтожения крейсера "Москва" и завершая другими успешными морскими операциями, что сделало невозможным проведение задуманной россиянами операции. Поэтому они "подошли творчески" и переформатировались, чтобы дестабилизировать Молдову.

С точки зрения перетоков энергии, энергосистема Украины хоть и синхронизирована с системой Европейского Союза, но поставки электроэнергии с Украины до 10 октября не носили какого-то критического характера для наших соседей - Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, куда осуществлялся экспорт, потому что эти объемы экспорта были небольшими. В отличие от Молдовы, ни одна из этих стран критически не зависит от поступлений Украины. Поэтому, в принципе, для них какой-то опасности из-за длительного отсутствия электричества в Украине нет.

Но есть другая проблема-тотальная дестабилизация положения на границах ЕС может иметь последствия. И несмотря на то, что инцидент в Пшеводуве с падением ракеты был "замят", прежде всего, усилиями наших американских друзей, которые продолжают расследование относительно того, чья именно ракета - российская или украинская - там упала, лишь добавило оптимизма Кремлю. Теперь он понимает, что можно и дальше делать какие-то вещи, которые будут неоднозначно трактованы. И не обязательно для этого запускать ракеты - это могут быть диверсионные действия на территории стран-членов ЕС в ближнем приграничье с Украиной, чтобы потом показывать пальцем, что это, мол последствия хаоса в Украине.

Сейчас мы говорим только об энергетике, но ситуация может выглядеть иначе, если русские, например, прекратят транзит газа не только через Украину в Молдову, говоря, что где-то по дороге "оседает газ" (хотя ранее россияне говорили, что мы его воруем), требуя тем самым, чтобы ЕС сделал паузу в поддержке Украины. Плюс могут возникнуть какие-то технические инциденты, которые покажут европейцам: нечего думать об Украине, подумайте о себе.

Здесь стоит вспомнить случаи, как в результате диверсии (как потом выяснилось) в 2014 году в Чехии был взорван склад с боеприпасами, которые должны были поставляться в Украину. Или как был отравлен болгарский предприниматель Эмилиан Гебрев, который занимался поставками оружия в Украину. Сейчас тоже могут быть ужасающие европейцев действия в присущей русским манере, чтобы европейцы, в конце концов, махнули на нас рукой. И, несомненно, эти диверсии могут касаться и европейских объектов инфраструктуры. Ведь россияне любят рассказывать, что киевская "хунта" доводит народ до холода, поэтому теперь российские пропагандисты все наши текущие проблемы будут выставлять как возможную дополнительную нагрузку на Европу (потому что, мол, потоки беженцев из Украины снова могут хлынуть в ЕС из-за проблем с энергетикой). Эта технология отработана, ведь все помнят, как это было в случае с Сирией после бомбардировки Алеппо, когда миллионы беженцев двинулись в Европу.

Ввиду этого, у Европы может быть два типа реакций. Во-первых, резолюция о признании России страной-спонсором терроризма свидетельствует о том, что Европа все-таки сохранила стержень европейских ценностей и "имеет яйца". Но, во-вторых, при этом есть немало анализов, которые говорят о том, что неизвестно, как себя поведут европейские политики, когда реально возникнет дефицит газа или нефти. Так же неизвестно, как будут вести себя избиратели в ЕС, для которых проблемы Украины - это проблемы Украины, а у европейцев возникнут проблемы собственного кошелька и дефицита энергоресурсов.

Поэтому Россия пытается расшатать ситуацию в этом направлении, создавая проэкции различных страшилок, на которые ведутся европейские медиа. Но вместе с тем, наши ближайшие соседи, страны ЕС и НАТО, чувствуют и понимают, что на самом деле происходит. Поэтому кремлевские сценарии как не срабатывали год назад, так не сработают и сейчас.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда