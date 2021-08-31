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Молчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на Крым

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

31 августа 2021, 07:45

Турция считает Крым своей расширенной периферией – территорией, которая имеет с ней исторические и культурные отношения.

Владимир Зеленский, Раджеп Таип Эрдоган, Турция
Украина является партнером Турции и потому вряд ли станет накалять обстановку / president.gov.ua

Турецкая газета Turkiye опубликовала статью, где утверждается, что на самом деле Крым принадлежит не России и не Украине, а татарам-тюркам, которые имеют самое непосредственное отношение к современной Турции.

Периодические отсылки от Турции в отношении Крыма связаны с тем, что они считают Крым своей расширенной периферией – территорией, которая имеет исторические и культурные отношения с Турцией. Поэтому в той интерпретации внешней политики, которую представляет Эрдоган, это территория, на которую Турция должна иметь влияние как часть бывшей Османской империи.

России, это, конечно же, не нравится. Открытых столкновений между Турцией и Россией по этому вопросу не было, да и не будет, во всяком случае, пока Крым находится под контролем РФ. Но, однозначно, россиян беспокоит возросшее турецкое влияние в бассейне Черного моря и южной Украине – в конце-концов, Турция использует Украину как раз для сдерживания некоторых амбиций России в религиозной сфере, политическом и информационном влиянии. Потому между ними очень осторожное соперничество в этом регионе.

Так как Крым для России – чувствительная и принципиальная тема, потому они все время обращают на нее внимание. И каждый раз, когда о нем заходит речь, это всегда сопровождается некой реакцией – как следствие, это заявление о Крыме активно тиражировали как раз в российских СМИ.

Пока это соперничество проходит в легких формах, как и нельзя сказать о том, что у Турции есть некие планы забрать Крым себе. Тем не менее, она пытается влиять на полуостров через крымских татар, а Россия пытается этому всячески помешать.

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Кроме того, с этим соперничеством могут быть связаны и заявления о приостановке поставок в Украину турецких беспилотников Bayraktar Akinci. Ведь Россия и Турция – конкуренты на рынке вооружения и их беспокоят поставки вооружения в Украину. Естественно, что Россия этого не хочет, тем более, что они как эти беспилотники существенно изменили военный баланс в Ливии, Сирии и Закавказье, а потому не хотели бы повторения в Украине.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Эрдогана: будет ли Турция защищать УкраинуПоэтому и Турция ведет себя осторожно – отсюда и заявления об отсутствии поставок, ведь в Анкаре пытаются подойти к этому с бизнес-подходом, чтобы не превратить ситуацию в политический вопрос и усиливать конфронтацию с Россией.

Но на самом деле перебои в поставках маловероятны, так как есть подписанный договор, который просто исполнят. Проблемы могут возникнуть только с украинской стороны, так как у нас часто бывают ситуации, когда Украина не выполняла своих обязательств. Но даже если такие проблемы появятся, навряд ли это на что-то повлияет. Потому что Турции, по большому счету, Украина не особо и нужна – не мы влияем на них, а они на нас.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

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