Могут ли ВСУ полноценно форсировать Днепр

На местности южнее Каховки в основном глинисто-песчаные почвы, которые во время дождей не станут большим препятствием для гусеничной техники.

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С технической точки зрения, удобно форсировать Днепр именно сейчас / коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы, телеграмм Владимира Зеленского

Сейчас, в осенне-зимний период, условия для форсирования Днепра очень неплохие. В это время река на так называемой низкой воде – берега сейчас намного уже, чем весной или летом по полноводью. Поэтому можно форсировать Днепр. Неудобства могут возникнуть только в том случае, если будет не хватать сил и средств.

Командование или штаб принимают решение о применении сил и средств, переброске войск и дальнейшем движении, только когда есть четкий план. Само по себе создание плацдарма и форсирование Днепра без стратегической задачи чревато колоссальными рисками. Мы это уже видели в прошлом году на примере действий россиян, которые переправлялись в условиях отсутствия задачи по выходу, к примеру, на Одессу, Вознесенск или Приднестровье. Они попали, мягко говоря, в "щекотливое" положение.

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Без задачи по дальнейшему развитию любой плацдарм обречен на уничтожение, поэтому крайне важно понимать, с какой целью он создается и для чего проводится форсирование. На правом берегу Херсонщины только одно перспективное направление – выход в сторону Крыма, который предусматривает дальнейшее движение к полуострову и его освобождение. И если сил на выполнение задачи пока не хватает, то и не надо сейчас форсировать Днепр.

Впрочем, с технической точки зрения, удобно форсировать Днепр именно сейчас. К примеру, на местности южнее Каховки в основном глинисто-песчаные грунты, которые во время дождей не станут большим препятствием для гусеничной техники. Мокрые глина с песком – достаточно неплохая подстилка для "гусениц". Однако подчеркну, что все зависит от того, есть ли у нас достаточное количество резервов для реализации этой операции.

Роман Свитан, специально для Главреда

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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