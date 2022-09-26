Мобилизационный миграционный кризис набирает обороты

Мобилизационная миграционная кризис набирает обороты / ua.depositphotos.com, pixabay.com

После объявления кремлем мобилизации, от Мордора для внешнего мира существует очень опасная тенденция. Россияне - пытаясь избежать мобилизации, фронта и неминуемой смерти... прогнозируемо пытаются массово сбежать из раши. Разбегаются преимущественно в суверенные национальные страны постсоветского пространства.

Под ползучую мирную оккупацию беженцев из РФ попали пока в основном Грузия, Казахстан и Армения. За несколько дней в Грузию от мобилизации бежало почти миллион россиянцев. Если тенденция сохранится, так в скором времени в маленькой Грузии беглых русских будет больше, чем коренного населения численно небольшой нации - собственно грузин.

Страны Балтии накануне инициировали визовые ограничения для проникновения россиян на свои территории.

Сейчас совсем неосмотрительно и легкомысленно ведет себя Германия, объявив, что готова принять мобилизационных мигрантов-россиян без каких либо ограничений. Недавно миграционный кризис на границах Беларуси со странами Евросоюза очень напугал Германию. Уместны, тоже искусственно устроена кремлем. Также Евросоюз напугал вполне возможный в будущем миграционный кризис... Как следствие террористического голодомора, искусственно созданного рашистами путем блокирования вывоза зерна и масла из Украины.

Но мобилизационный миграционный кризис, который сейчас набирает обороты, Евросоюз и некоторые постсоветские страны совсем не огорчает. Хотя он может иметь самые непредсказуемые негативные последствия. Потому что представляет прозрачную угрозу национальной безопасности этих стран.

Опыт новейшей истории свидетельствует, что относительно крупные скопления мигрантов из России в странах Запада и в Израиле... всегда оборачиваются попаданием миграционных ячеек русских под большое влияние спецслужб Мордора. Что отражается на их провокационном поведении и попытке влиять на правительства и политику в этих странах.

Ярким примером является захват Конгресса США 6 января 2021 года. Две трети этих штурмовиков Капитолийских холмов составляли организации российских мигрантов. Сегодня уже ни для кого не секрет, что Трамп - это кремлевская марионетка, которая пришла к власти при помощи и на горбу кремля; кремль был кровно заинтересован, чтобы Трамп остался на второй президенський срок. Российские мигранты, организованные за деньги ФСБ его агентами в США, пытались создать государственный переворот даже в такой мощной стране, как США.

Израиль на фоне семи месяцев войны в Украине, тоже не знает покоя от уличных акций российских мигрантов, которые выражают свою активную позицию поддержки грязной путинской войны. Влияя на общественное мнение и привлекая на свои акции коренное население Израиля. Конечно, влияя на правительство Израиля, которое до сих пор так и не удосужилось оказать хоть какую-то военную помощь Украине.

У Израиля есть военное оборудование, которое сейчас крайне необходимо Украине. В частности, средства ПВО и ПРО!

Летом Путин начал организовывать энергетический кризис в Европе. В Германии и Франции за это время состоялось уже несколько мощных митингов, где от правительств стран требовали прекратить поддержку Украины и возобновить поставки дешевых углеводородов из Мордора... наладив отношения с Россией.

Это только несколько примеров поведения российских мигрантов в странах Запада. Но все они свидетельствуют, что на фоне множества коррумпированных кремлем политиков Европы, именно российская миграция является вторым инструментом в руках кремля для расшатывания и раскола Евросоюза.

Сейчас совершенно не понятна миграционная политика правительства Шольца. Разве немцы не понимают, какую потенциальную угрозу представляет рост количества российских мигрантов в их стране для национальной безопасности Германии!?

Мобилизационный миграционный кризис, созданный Путиным, помимо хаоса привнесет в мир новое явление!.. Ползучую миграционную мирную оккупацию русскими территорий других государств, и ассимиляцию населения коренных народов этих стран русскими! То есть следующим этапом развития миграционного мобилизационного кризиса станут национальные демографические кризисы. Все последствия этого явления пока трудно предсказать, но все они будут негативные!

Это 100%!

P.S. С другой стороны, чем больше россиян убежит от мобилизации, тем легче будет украинской налаженной военной машине перемолоть агрессора. Хотя HIMARS безразлично сколько русских уничтожить единовременно по кустам и окопам - 300 их будет, или 3000!

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