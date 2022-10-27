Мобилизационная или индивидуальная система: о стратегии реформ

Киев. Иллюстративное фото / flickr.com/kevinbietry

За последние годы у нас уже есть опыт пандемии и полномасштабной войны.

В связи с этим, крайне важно сделать ряд выводов относительно стратегии наших "реформ".

На примере других стран мы увидели, насколько западные системы (здравоохранение, энергетика, транспорт) "заточены" под индивидуальные потребности клиента.

Именно поэтому, лечиться наши "элиты" предпочитают за рубежом, а бизнесу проще получить точку подключения к энергосетям и отправить груз по железной дороге в Европе, а не в Украине.

В то же время, мы увидели насколько беспомощной становится западная система в случае массированной нагрузки потребителей и форс-мажора.

Западная система здравоохранения еле-еле справилась с недавней пандемией.

И она точно не выдержала бы такой нагрузки и военных ударов как наша инфраструктура в случае полномасштабной войны.

В Украине же медицинская система "имени Семашко" показала свою устойчивость в условиях массовой эпидемии.

А "совковая" железная дорога и энергетика вообще творит чудеса.

На мой взгляд, правильная стратегия - это создание двухконтурных систем на базе всей системной инфраструктуры страны.

Первый контур - базовый, расчитанный на массовую нагрузку и мобилизационные процедуры.

Он функционирует в формате государственного управления.

То есть никаких приватизаций клиник, больниц, Укрэнерго, Укргаздобычи, Энергоатома, Укргидроэнерго, Укрзализныци.

Второй контур - частный, расчитанный на индивидуального потребителя.

Здесь можно создавать частную страховую медицину, давать возможность частным перевозчикам пользоваться за плату железнодорожной инфраструктурой, частные трейдеры по продаже газа и электроэнергии.

Но сам принцип "двух контуров" должен быть системообразующим.

Нам еще в таком формате жить и жить.

Если разрушим базовый контур, обеспечивающий мобилизационные процедуры, в следующий раз инфраструктурно можем не устоять.

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