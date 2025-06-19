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Множественное гражданство: защитит ли закон от влияния РФ

Игорь Ясько
19 июня 2025, 18:10
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Законопроект о множественном гражданстве отвечает современным вызовам и открывает новые возможности для Украины, но содержит ряд юридических рисков и рисков безопасности.
гражданство, паспорт
Парламент принял закон о множественном гражданстве - какие риски он имеет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

18 июня 2025 года Верховная Рада приняла законопроект №11469, разрешающий множественное гражданство.

Несмотря на опасения скептиков, сам факт принятия этого законопроекта не противоречит Конституции Украины. Статья 4 Основного Закона устанавливает принцип единого гражданства, но речь идет скорее о единстве правового статуса всех граждан Украины, а не о запрете иметь паспорта других государств.

Более того, множественное гражданство в Украине уже де-факто существует: это касается случаев рождения в смешанных браках, автоматического приобретения другого гражданства по месту жительства и тому подобное. Закон лишь фиксирует правовую реальность. Но одновременно - обостряет ряд старых вопросов.

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С одной стороны, этот шаг открывает двери для сохранения связи с миллионами украинцев за рубежом, особенно вынужденных мигрантов и диаспоры, привлечения инвестиций, специалистов, предпринимателей и иностранных специалистов, что будет способствовать экономическому развитию. Также множественное гражданство поможет адаптации к европейским стандартам и упрощению процедур для граждан стран ЕС и "Большой семерки".

Однако одновременно с преимуществами возникают и значительные риски. Прежде всего - юридические коллизии. Какие обязанности должен выполнять гражданин с несколькими паспортами? Обязан ли он служить в украинской армии, платить налоги в Украине и может ли голосовать?

Кроме того, возникают и риски для национальной безопасности: двойная лояльность, сложность формирования вооруженных сил, возможность уклонения от обязанностей. Возможность политического влияния со стороны других государств через своих граждан в Украине. Отсутствие четкого механизма контроля за интеграцией новых граждан (языковые, исторические, правовые экзамены). Не говоря уже о рисках для жителей временно оккупированных территорий, которые могут потерять украинское гражданство из-за навязанных оккупантами действий.

Также существует и потенциальная угроза политического влияния со стороны государств, граждане которых получат украинское гражданство. Среди основных угроз:

  • Возможность участия в выборах и влияния на внутриполитические процессы;
  • Попытки других государств вмешиваться во внутренние дела Украины под предлогом "защиты своих граждан";
  • Снижение уровня лояльности к Украине среди лиц с множественным гражданством, что может повлиять на государственную безопасность и целостность.

Однако, чтобы минимизировать эти риски, закон прямо запрещает множественное гражданство для граждан стран-агрессоров (в частности, РФ) или государств, которые не признают территориальную целостность и суверенитет Украины. Впрочем, без четкого и прозрачного механизма проверки и контроля существует потенциальный риск обхода этих ограничений, например, через получение гражданства "дружественной" страны как промежуточного звена. Также есть опасность потери гражданства для жителей оккупированных территорий, если они были вынуждены получить паспорта РФ под давлением, что может привести к нарушению их прав.

То есть новый законопроект о множественном гражданстве отвечает современным вызовам и открывает новые возможности для Украины, но содержит ряд юридических рисков и рисков безопасности, которые требуют доработки и четкого контроля. Особенно важно обеспечить защиту от политического влияния недружественных государств и не допустить дискриминации или потери гражданства для жителей оккупированных территорий.

Игорь Ясько, адвокат, управляющий партнер ЮК Winner, специально для Главреда

Кто такой Игорь Ясько

Игорь Витальевич Ясько - известный украинский адвокат и управляющий партнер юридической фирмы Winner, кандидат юридических наук.

Имеет более десятилетний опыт в налоговом, административном и уголовном праве, со специализацией на экономических преступлениях.

Управляющий партнер ЮК Winner и финалист престижных отраслевых рейтингов.

Автор многочисленных публикаций и экспертных мнений в медиа. Комментирует правовые аспекты бизнеса во время войны, изменения в налоговом законодательстве и нарушения административного процесса. Предоставляет юридические решения по делам с ГНС/Гоструда, международного бизнеса, а также правовой защиты субъектов хозяйствования.

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