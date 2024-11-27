Мнения Трампистов разошлись

Отношение Трампа к Украине во время войны и даже уже во время президентской кампании желает лучшего.

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Трамп и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

После избрания Трампа президентом США сеть переполнена материалами, которые пытаются анализировать политику президента Трампа после инаугурации 20 января 2025 года. Много предположений и крайностей в высказанных мнениях. Они отличаются даже у трампистов США, россии и Украины. Первые и вторые относятся к сторонникам секты MAGA и считают, что президент Трамп, на фоне прекращения поставок оружия Украине, сдаст ее Путину.

Украинские трамписты наоборот считают, что не все так однозначно. Больше правы штатовские и российские трамписты. Потому что у них есть объективная база аргументации своих убеждений и взглядов. Это традиции тяготения и симпатий Трампа к диктаторам и авторитарному стилю правления, которые он после 2016 года не раз высказывал публично. В первую каденцию Трамп всесторонне демонстрировал свои симпатии к Путину и корейскому Ыну. Наоборот. Отношение Трампа к Украине во время войны и даже уже во время президентской кампании желает лучшего.

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Чего только стоит Украине политиканство Трампа, когда он заставил Республиканскую партию в Палате представителей на протяжении 6 месяцев блокировать голосование "за" выделение Украине 61 млрд$. Такое политиканство избранного президента США для Украины стоило десятков тысяч жизней.

Каждый лидер формирует кадровый потенциал своей команды, согласно собственным убеждениям и партийной идеологии, предвыборной политической стратегии. Здесь избранный президент тоже уже все заявил публично. Относительно профессионализма кадров, которых Трамп рекомендует на должности, так сомнения возникли даже среди сенаторов-республиканцев.

Но почти все кандидатуры Трампа оказались известными украинофобами и путинофилами. Все, начиная с вице-президента Вэнса.

Поэтому у трампистов США и России есть все основания для аргументации своей позиции: "Трамп не даст Украине оружие и сдаст ее Путину". К сожалению такой аргументации украинские трамписты для своего оптимизма "Трамп спасет Украину" - не имеют.

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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