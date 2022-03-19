"Младший партнер" Китая: как Путина хотят понизить до руководителя страны-сырьевого придатка

США и Китай заинтересованы в ослаблении влияния России / Reuters

Китай — США. Разговоры о новом миропорядке. Вначале преамбула. Фактически, Путин требовал пересмотра системы мировых отношений и фиксации (в документах) за РФ статуса супердержавы, со своими зонами влияния, со своей "периферией".

На этом фоне такие же процессы шли по оси США-КНР. Только Пекин действовал несколько иными способами, проходясь экономическим катком и после речи Си к 100-летию КПК предлагая цивилизационную альтернативу западному миру.

На этом фоне, как часть российского давления по признанию глобальных претензий Кремля, началась война в Украине. Кстати, Путин сам это признал говоря о "войне за субъектность". Значительная часть наших партнёров (и руководство КНР) не верили в то, что Украина может устоять. Реакция была соответствующей. Но прошла неделя, за ней две, Россия увязла в Украине и стало понятно, что Кремль не может подтвердить свои претензии на глобальную политическую роль.

Влияние РФ тает и эта ситуация выгодна как США, так и Китаю. Причём, если посмотреть на последние договорённости Пекина и Москвы, то можно провести параллели с недавними событиями у украинских границ. На фоне политического кризиса в Беларуси Путин существенно нарастил российское влияние. О формальной ликвидации белорусской независимости речи не идёт, но Лукашенко глубоко погрузили в роль "ведомого" либо заведомо слабого партнёра. Китай сегодня теми же методами (но большими темпами) проводит аналогичную политику в отношении РФ.

Ещё месяц назад отношения Пекина и Москвы можно было назвать отношениями хотя бы сравнимых политических игроков. С затягиванием войны Путин скатывается в позицию "младшего партнёра". О чём свидетельствует, например, выдавливание российского влияния из Средней Азии через инструментарий ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. - Главред). Даже в аспектах безопасности — организация, которая до 2021 года даже не заикалась о силовой компоненте - сегодня претендует за замещение роли ОДКБ в регионе.

Для США ослабление РФ в результате войны в Украине имеет ещё более привлекательные перспективы. В частности, происходит консолидация ЕС, сближение позиций Брюсселя и Вашингтона. Параллельно усиливается роль государств Трёхморья. В энергетическом секторе уменьшение присутствия РФ на ключевых рынках даёт преимущества американским компаниям и бизнесам из государств-политических партнёров США.

Читайте такжеПочему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончиласьТеперь подходим к главному – звонку Джозефа Байдена Си Цзиньпину. Точнее к двум событиям: упомянутому телефонному разговору и встрече министра иностранных дел КНР Ван И с новым генсеком ШОС (а ранее заместителем Ван И и послом КНР в ЕС) Чжан Мином.

В обоих случаях обсуждались вопросы поддержания (либо реформирования) мировой системы и поднималась тема войны в Украине.

Государственное информационное агентство КНР "Синьхуа" достаточно интересно расставило акценты в материалах по событиям. В российской версии говорилось о звонке из Вашингтона и о том, что стороны обсуждали вопросы мира.

Англоязычная версия более подробная. Говорится о том, что "мировой ландшафт претерпел изменения" и что война в Украине — часть данного процесса. Далее приведу цитату из высказывания Си Цзиньпина "As permanent members of the United Nations Security Council and the world's two leading economies, we must not only guide the China-U.S. relations forward along the right track, but also shoulder our share of international responsibilities and work for world peace and tranquility" То есть КНР признаёт, что Пекин и Вашингтон должны взять на себя ответственность в стабилизации мировой системы.

Ещё более мощные акценты на китайской роли (в том числе в достижении мира в Украине) и просьбе США повлиять на РФ расставлены в китайской версии материала о том же событии.

И, наконец, информация о разговоре Ван И и Чжан Мином. Те же акценты о разрушении миропорядка и необходимости брать ответственность за стабилизацию.

Читайте такжеСтервятник в ожидании: какую игру в отношении России ведет КитайКитай проводит достаточно рациональную политику. Тактически Пекин несёт издержки, вызванные войной. Стратегически он пока "в плюсе" - ослабление РФ и привязка Москвы как "младшего партнёра" является выгодной перспективой.

Вариант активного участия в переговорном процессе вокруг Украины также может быть привлекателен как демонстрация роли КНР. Простая схема: есть российская агрессия, есть санкции западных государств, есть сопротивление Украины, но нет выхода из ситуации. И если Пекин своим вмешательством "сдвинет процесс с мёртвой точки", он получит колоссальные внешнеполитические баллы — продемонстрирует возможность влиять на разрешения кризисов вдали от своих границ. И, что важно, в Европе.

Вторая часть уравнения не слишком удовлетворяет США, если только Вашингтон и Пекин не выйдут хотя бы на контуры понимания конфигурации биполярного мира (где КНР — один из полюсов).

Но для обоих участников дальнейшее ослабление РФ выглядит хорошей перспективой — оставить Путина без геополитических амбиций в роли руководителя страны-сырьевого придатка.

Поэтому стороны будут наблюдать ещё несколько дней. По крайней мере за тем, как Украина утилизирует вторую волну вторжения, которую собирает Путин. Для Пекина знаком к действию будет второе обращение со стороны США. И после этого возможна активизация.

Пока же государственные СМИ Китая (а других нет) несколько меняют акценты — активно показывают, как Россия наносит удары по мирной инфраструктуре в Украине и начинают говорить о необходимости остановить "такую войну".

Ожидать того, что проблемы российского вторжения быстро и окончательно решат за нас, не приходится. И, что очень хорошо, - в украинском обществе практически не осталось таких иллюзий.

Читайте такжеВойна России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работуБудет вторая волна, которую придётся перемолоть. Потом время рационального подхода к партнёрству. Изменение роли и веса РФ в международной политике, подход глобальных игроков к формированию системы сосуществования открывает для нас возможности.

В конце концов, китайские аналитики пишут про возможную роль Украины как моста между Востоком и Западом, между двумя глобальными системами. В мостах заинтересованы обе стороны. А это значит возможности нового уровня сотрудничества как с США, ЕС так и с КНР.

Об этом надо думать уже сегодня. И тогда всё будет Украина!