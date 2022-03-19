УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Младший партнер" Китая: как Путина хотят понизить до руководителя страны-сырьевого придатка

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

19 марта 2022, 10:27

Изменение роли и веса РФ в международной политике, подход глобальных игроков к формированию системы сосуществования открывает для Украины новые возможности.

США, Китай, флаг
США и Китай заинтересованы в ослаблении влияния России / Reuters

Китай — США. Разговоры о новом миропорядке. Вначале преамбула. Фактически, Путин требовал пересмотра системы мировых отношений и фиксации (в документах) за РФ статуса супердержавы, со своими зонами влияния, со своей "периферией".

На этом фоне такие же процессы шли по оси США-КНР. Только Пекин действовал несколько иными способами, проходясь экономическим катком и после речи Си к 100-летию КПК предлагая цивилизационную альтернативу западному миру.

На этом фоне, как часть российского давления по признанию глобальных претензий Кремля, началась война в Украине. Кстати, Путин сам это признал говоря о "войне за субъектность". Значительная часть наших партнёров (и руководство КНР) не верили в то, что Украина может устоять. Реакция была соответствующей. Но прошла неделя, за ней две, Россия увязла в Украине и стало понятно, что Кремль не может подтвердить свои претензии на глобальную политическую роль.

Влияние РФ тает и эта ситуация выгодна как США, так и Китаю. Причём, если посмотреть на последние договорённости Пекина и Москвы, то можно провести параллели с недавними событиями у украинских границ. На фоне политического кризиса в Беларуси Путин существенно нарастил российское влияние. О формальной ликвидации белорусской независимости речи не идёт, но Лукашенко глубоко погрузили в роль "ведомого" либо заведомо слабого партнёра. Китай сегодня теми же методами (но большими темпами) проводит аналогичную политику в отношении РФ.

Ещё месяц назад отношения Пекина и Москвы можно было назвать отношениями хотя бы сравнимых политических игроков. С затягиванием войны Путин скатывается в позицию "младшего партнёра". О чём свидетельствует, например, выдавливание российского влияния из Средней Азии через инструментарий ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. - Главред). Даже в аспектах безопасности — организация, которая до 2021 года даже не заикалась о силовой компоненте - сегодня претендует за замещение роли ОДКБ в регионе.

Для США ослабление РФ в результате войны в Украине имеет ещё более привлекательные перспективы. В частности, происходит консолидация ЕС, сближение позиций Брюсселя и Вашингтона. Параллельно усиливается роль государств Трёхморья. В энергетическом секторе уменьшение присутствия РФ на ключевых рынках даёт преимущества американским компаниям и бизнесам из государств-политических партнёров США.

Читайте такжеПочему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончиласьТеперь подходим к главному – звонку Джозефа Байдена Си Цзиньпину. Точнее к двум событиям: упомянутому телефонному разговору и встрече министра иностранных дел КНР Ван И с новым генсеком ШОС (а ранее заместителем Ван И и послом КНР в ЕС) Чжан Мином.

В обоих случаях обсуждались вопросы поддержания (либо реформирования) мировой системы и поднималась тема войны в Украине.

Государственное информационное агентство КНР "Синьхуа" достаточно интересно расставило акценты в материалах по событиям. В российской версии говорилось о звонке из Вашингтона и о том, что стороны обсуждали вопросы мира.

Англоязычная версия более подробная. Говорится о том, что "мировой ландшафт претерпел изменения" и что война в Украине — часть данного процесса. Далее приведу цитату из высказывания Си Цзиньпина "As permanent members of the United Nations Security Council and the world's two leading economies, we must not only guide the China-U.S. relations forward along the right track, but also shoulder our share of international responsibilities and work for world peace and tranquility" То есть КНР признаёт, что Пекин и Вашингтон должны взять на себя ответственность в стабилизации мировой системы.

Ещё более мощные акценты на китайской роли (в том числе в достижении мира в Украине) и просьбе США повлиять на РФ расставлены в китайской версии материала о том же событии.

И, наконец, информация о разговоре Ван И и Чжан Мином. Те же акценты о разрушении миропорядка и необходимости брать ответственность за стабилизацию.

Читайте такжеСтервятник в ожидании: какую игру в отношении России ведет КитайКитай проводит достаточно рациональную политику. Тактически Пекин несёт издержки, вызванные войной. Стратегически он пока "в плюсе" - ослабление РФ и привязка Москвы как "младшего партнёра" является выгодной перспективой.

Вариант активного участия в переговорном процессе вокруг Украины также может быть привлекателен как демонстрация роли КНР. Простая схема: есть российская агрессия, есть санкции западных государств, есть сопротивление Украины, но нет выхода из ситуации. И если Пекин своим вмешательством "сдвинет процесс с мёртвой точки", он получит колоссальные внешнеполитические баллы — продемонстрирует возможность влиять на разрешения кризисов вдали от своих границ. И, что важно, в Европе.

Вторая часть уравнения не слишком удовлетворяет США, если только Вашингтон и Пекин не выйдут хотя бы на контуры понимания конфигурации биполярного мира (где КНР — один из полюсов).

Но для обоих участников дальнейшее ослабление РФ выглядит хорошей перспективой — оставить Путина без геополитических амбиций в роли руководителя страны-сырьевого придатка.

Поэтому стороны будут наблюдать ещё несколько дней. По крайней мере за тем, как Украина утилизирует вторую волну вторжения, которую собирает Путин. Для Пекина знаком к действию будет второе обращение со стороны США. И после этого возможна активизация.

Пока же государственные СМИ Китая (а других нет) несколько меняют акценты — активно показывают, как Россия наносит удары по мирной инфраструктуре в Украине и начинают говорить о необходимости остановить "такую войну".

Ожидать того, что проблемы российского вторжения быстро и окончательно решат за нас, не приходится. И, что очень хорошо, - в украинском обществе практически не осталось таких иллюзий.

Читайте такжеВойна России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работуБудет вторая волна, которую придётся перемолоть. Потом время рационального подхода к партнёрству. Изменение роли и веса РФ в международной политике, подход глобальных игроков к формированию системы сосуществования открывает для нас возможности.

В конце концов, китайские аналитики пишут про возможную роль Украины как моста между Востоком и Западом, между двумя глобальными системами. В мостах заинтересованы обе стороны. А это значит возможности нового уровня сотрудничества как с США, ЕС так и с КНР.

Об этом надо думать уже сегодня. И тогда всё будет Украина!

viber
война в Украине новости США Си Цзиньпин Владимир Путин Джозеф Байден новости Китая
Реклама
Популярное
Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта" "Приеду к вам клеить обои и белить потолки": Осадчая поддержала жителей осажденного Мариуполя"Приеду к вам клеить обои и белить потолки": Осадчая поддержала жителей осажденного Мариуполя Украина не сдает позиции, а Путин не хочет отдавать Крым и Донбасс: СМИ узнали о ситуации по диалогуУкраина не сдает позиции, а Путин не хочет отдавать Крым и Донбасс: СМИ узнали о ситуации по диалогу "Если Путина не станет": Портников рассказал, что произойдет в случае смены власти в РФ"Если Путина не станет": Портников рассказал, что произойдет в случае смены власти в РФ Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Последние новости

10:38

НАТО воевать с Россией не будет: Германия отвергла бесполетную зону над Украиной

10:31

Самолет РФ свалился в болото: на Херсонщине дикие гуси "закрыли небо" от оккупантовВидео

10:27

"Младший партнер" Китая: как Путина хотят понизить до руководителя страны-сырьевого придаткамнение

10:18

Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой

10:12

Мальчика в обед уложили спать – больше он не проснулся: под Киевом оккупанты убили 2-летнего ребенка

Реклама
10:08

Лунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомства

10:03

В Киеве мать закрыла собой новорожденную дочь, спасая малышку от обстрела оккупантов

09:43

Что положить в аптечку: лекарства первой необходимости во время войны

09:39

Россия лжет и использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск – МИД Британии

09:36

Путина убьют: российский оппозиционер рассказал, кто и когда избавит мир от кремлевского диктатора

09:27

Война закончится возвращением Крыма и Донбасса, Путин этого не переживет – российский политолог

08:50

"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины

08:42

РФ теряет генералов быстрее, чем во Второй мировой войне, уже пятеро за три недели – МВД

08:34

Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев

08:27

Украина вплотную приблизилась к тому, чтобы забрать себе "кубышку" Кремлямнение

08:17

В НАТО утвердили поставку в Украину комплексов ПВО

08:01

Переговоры с Россией могут продлиться несколько недель – ПодолякВидео

07:37

"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину

07:36

Американский генерал назвал два сценария продолжения войны между Украиной и РФВидео

06:59

Байден и Си Цзиньпин не смогли преодолеть разногласия по поводу войны в Украине - Finantial Times

Реклама
06:47

Почему Путин торопится выйти из войнымнение

06:46

Уничтожили российскую технику ценой своей жизни: под Киевом героически погибли трое танкистов

06:29

В Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерла

05:38

Провал российского вторжения: глава Пентагона назвал главные ошибки оккупантов

05:11

В ЕС ищут способ восстановить инфраструктуру Украины за счет денег олигархов из РФ – Bloomberg

04:44

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: США не получили убедительного ответа Китая о невозможности предоставления военной помощи РФ

04:29

Голливуд пригласил президента Зеленского поучаствовать в церемонии вручения Оскара

03:46

Израильский офицер развенчал миф о российской армии и назвал дату вступления Украины в НАТОВидео

03:23

На Путина жестко давят - генерал СШАВидео

03:06

Арестович показал себя в детстве и рассказал, когда научился успокаивать людейВидео

02:49

Землю накроет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить свое здоровьеВидео

02:31

Конституцию могут изменить: Стефанчук о переговорах с РФВидео

02:06

Топ-модель Клаудия Шиффер призвала фанатов на помощь украинским беженцам и детям

01:56

Дурнев назвал причину терроризма в его родном МариуполеВидео

01:26

В Беларуси снова возводят переправу через Припять - РФ разгружает техникуВидео

01:13

В РФ задержали украинского певцаВидео

00:59

"Потери РФ будут такими, что не хватит и нескольких поколений подняться": Зеленский сделал заявлениеВидео

00:51

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюры

00:51

Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Андрей Хлывнюк призвал рашистов сложить оружие: "Уходите домой живыми и здоровыми к своим семьям"Видео

Реклама
00:37

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в весеннее равноденствие 20 мартаВидео

00:30

"Русские провалились как нация": Собчак снова сменила курс своей идеологииВидео

00:16

Полная аналогия с Украиной: Невзоров показал главную газету СССР в день вторжения в ЧехословакиюВидео

00:06

Пентагон назвал количество ракет, выпущенных РФ по УкраинеВидео

00:00

У Байдена жестко ответили Лаврову на угрозы атаковать конвои с помощью для УкраиныВидео

18 марта, пятница
23:52

В России обвинили полковника ВС РФ в провале миссии на аэродроме ГостомельВидео

23:37

Минус один: убит генерал-лейтенант, командующий 8-й армией южного военного округа РФВидео

23:33

Айко, принцесса Японии, публично поддержала Украину

23:08

Байден пригрозил главе Китая последствиями в случае помощи России в войне против УкраиныВидео

23:05

Российские оккупанты зверски насилуют украинок - Офис омбудсменаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять