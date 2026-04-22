Между самозащитой и хаосом: как Украине обуздать рынок оружия

Психологическая усталость, "вражеский след" и проблемы легализации: анализ ситуации с безопасностью в тылу.

Легализация оружия — это сложный процесс и вызов для Украины

Рост числа вооруженных инцидентов в тыловых городах заставляет общество и правоохранителей искать грань между правом на защиту и общественной опасностью. Военный аналитик и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак разбирает природу последних чрезвычайных событий, оценивая роль спецслужб РФ и внутренних социальных факторов. Автор подчеркивает важность прозрачного регулирования оборота огнестрельного оружия и объясняет, как создание гражданской стрелковой инфраструктуры может помочь ветеранам и укрепить экономику. Публикуем ключевые мысли автора о будущем легального рынка оружия в Украине.

Недавние инциденты со стрельбой в Киеве и Чернигове пока не дают оснований говорить о наличии единой системной тенденции. Конечно, последнее слово останется за следователями СБУ и Национальной полиции, которые анализируют обстоятельства, ищут возможные совпадения и общие черты — именно они и дадут окончательную оценку. Впрочем, на данный момент признаков системности не прослеживается.

По последнему случаю стрельбы в Киеве открыто уголовное производство с квалификацией как теракт. Его расследует СБУ, и именно они должны установить, есть ли в этом деле след Российской Федерации. Несмотря на то, что много говорят о российском гражданстве стрелка, стоит учитывать, что у него был и украинский паспорт, и он проживал в Украине. В нашей стране проживают граждане разных стран — белорусы, казахи, россияне — и вопрос о возможной связи с российскими спецслужбами требует тщательного изучения, а не предположений.

В то же время следует понимать, что подобных случаев может становиться больше. Причина проста — в украинском обществе накопилось значительное количество оружия, как легального, так и нелегального. Например, только за один месяц полномасштабного вторжения, по имеющимся данным, органы Нацполиции выдали около 11 тысяч разрешений на наградную огнестрельную оружие. Это очень существенная цифра, которая влияет на общий уровень безопасности.

Когда военные будут возвращаться с фронта, они вряд ли захотят полностью отказаться от оружия. Логика здесь понятна: люди, которые воевали, работали с техникой, дронами, взрывчатыми веществами, будут считать, что имеют право владеть огнестрельным оружием и в мирной жизни. Соответственно, будет расти спрос на принятие адекватного и сбалансированного законодательства по ее легализации.

Речь идет о законе, который не будет перекошен в сторону чиновников или отдельных должностных лиц, а реально урегулирует рынок. Кроме того, это может создать дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов — через развитие стрелковых клубов, тиров, учебных центров, системы регулярных тренировок. В итоге это направление может стать весомым драйвером экономики, поэтому вопрос уже актуален и требует рассмотрения на законодательном уровне.

Если же говорить о причинах отдельных инцидентов, то часто они связаны с общей усталостью общества, физическим и психоэмоциональным напряжением. В случаях, когда речь не идет о возможном внешнем воздействии, причины обычно кроются в личных обстоятельствах: проблемах в семье, сложностях в личной жизни, финансовых трудностях или переживании утраты, в частности гибели близких на фронте. Человек может не выдержать такого давления, что иногда приводит к эмоциональному срыву.

Такие ситуации, к сожалению, случаются. Именно поэтому важно обращать внимание на родных и близких, замечать изменения в их состоянии и настроении — особенно если у них есть доступ к оружию, даже на законных основаниях. Это сложный вызов, с которым сталкиваются даже развитые страны: например, в США до сих пор не удалось полностью преодолеть эту проблему, и подобные инциденты там происходят регулярно.

Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ, специально для Главреда

Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

