Мистер Никто и звать его Никак

59% украинцев считает, что ни один политик не сделал ничего важного для Украины за этот год / УНИАН

59% украинцев считают, что никто из украинских политиков не сделал ничего важного для Украины за этот год. Среди них 38% не выбрали ни одного политика, ответив "никто" на вопрос, кто сделал для страны больше всего за 2021 год. И еще 21% респондентов указали, что им трудно дать ответ (проще говоря, тоже "никто".

Такие данные получены по результатам социологического исследования "Социально-политические настроения украинцев: декабрь 2021 год", которое провел Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" среди 2400 респондентов по методике face-to-face в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года.

Среди реальных людей первое место граждане все же отдали Владимиру Зеленскому. Он больше всего запомнился 32% украинцев за 2021 год. Среди них большую долю составляет молодежь до 24 лет – 49%. А меньше всего он запомнился респондентам 55 и более лет – 23%.

На втором месте среди политиков, которые больше всего запомнились украинцам в этом году Дмитрий Разумков – 12%. Третье место принадлежит Петру Порошенко - 7%. И с небольшим отрывом четвертое место занимает Юрий Бойко, он больше всего запомнился 6% украинцам

А вот на вопрос "кто больше всего сделал для страны?" имеем просто катастрофические цифры. 59% - никто. Президент - 24%, что в целом совпадает с его рейтингом.

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Проще говоря, за пределами своего избирателя никто не видит его достижений.

Читайте такжеИнтересные тенденции на электоральном поле УкраиныА вот в то, что премьер-министр Денис Шмыгаль сделал что-то хорошее, верит 0,8% населения.

Но есть еще один важный аспект: никто из оппозиционеров не вышел за пределы 4% в вопросе чего-то хорошего сделанного для людей.

В чем причина? Не только в материальном состоянии. Ни один из политиков не предлагает украинцам будущего. Есть лозунги и красивые слова, в которые не верят.